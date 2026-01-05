El gobierno de La Habana informó que 32 cubanos murieron por los ataques de EE.UU. en Venezuela

El gobierno de La Habana informó este domingo que 32 ciudadanos cubanos murieron en los ataques llevados a cabo por fuerzas de EE.UU. en Venezuela en la madrugada del sábado, que resultaron en la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, señaló el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, según recogió el medio oficialista Cubadebate.

“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, dijo el gobierno cubano.

Díaz-Canel decretó dos días de luto por el fallecimiento de sus compatriotas durante la operación estadounidense que culminó con el traslado de Maduro y su esposa a Nueva York, donde este lunes comparecerán ante un juez para responder a cargos de “narcoterrorismo”.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que los cubanos que murieron lo hicieron "en combate directo contra los atacantes"

Antes de conocerse esta noticia, el ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Vladimir Padrino López, había informado que la mayoría de los escoltas y guardaespaldas que protegían a Maduro fueron “asesinados a sangre fría” por los militares estadounidenses que capturaron al gobernante venezolano y a su esposa.

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa (…) hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, luego de que se asesinara a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad: soldados, soldadas y ciudadanos inocentes”, dijo padrino en una alocución transmitida obligatoriamente por todas las televisoras y emisoras de radio nacionales.

Sin embargo, Padrino López no ofreció ninguna cifra de fallecidos ni heridos por los bombardeos lanzados por Estados Unidos en contra de instalaciones militares y gubernamentales venezolanas en Caracas y en al menos tres estados del país.

El ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Vladimir Padrino López, no ofreció ninguna cifra de fallecidos ni heridos por los bombardeos lanzados por Estados Unidos

Casi 48 horas después de ocurridos los ataques, sin precedentes en las últimas décadas en América Latina, el único balance de fallecidos que se conoce es el ofrecido por el gobierno de Cuba.

No obstante, medios locales reportaban este sábado al menos 25 fallecidos, 15 de los cuales pertenecerían al Batallón de Seguridad Presidencial número 6, unidad encargada del resguardo del mandatario venezolano y de su familia, según informó el diario caraqueño Tal Cual.

El diario estadounidense The New York Times, por su parte, señaló que la cifra de víctimas ascendía a 80, citando a funcionarios venezolanos que pidieron no identificarse.

BBC Mundo intentó, sin éxito, obtener información por parte del Ministerio Público y otros organismos gubernamentales.

El puerto de La Guaira, a menos de una hora de Caracas en carretera, resultó parcialmente dañado por los ataques de EE.UU.

“Brutal agresión”

Padrino López aprovechó su alocución para denunciar no solo la “brutal agresión militar contra nuestra soberanía” perpetrada por Washington, sino también el “secuestro” de Maduro y su esposa.

“Ayer se llevaron secuestrada a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente. Es el presidente Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031”, dijo.

Y acto seguido, aseguró que Maduro es “el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”.

Sin embargo, anunció el respaldo de la institución castrense a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta “encargada” del país.

Rodríguez, quien este domingo encabezó su primer consejo de ministros, juramentará como presidenta encargada este lunes ante la Asamblea Nacional.