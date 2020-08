Donald Trump analiza prohibir reingreso de ciudadanos con coronavirus

El diario The New York Times obtuvo un borrador del proyecto de Trump Fuente: Reuters - Crédito: Carlos Barría

11 de agosto de 2020 • 12:32

WASHINGTON.- El presidente norteamericano Donald Trump está considerando una regulación, que permitiría a las autoridades fronterizas de Estados Unidos bloquear temporalmente la entrada al país a ciudadanos norteamericanos y residentes permanentes , para que no reingresen al país si se sospecha que son portadores del coronavirus , sostiene The New York Times.

La medida podría aplicarse en todos los puntos de entrada de Estados Unidos, incluyendo aeropuertos y la frontera con México, que muchos ciudadanos norteamericanos cruzan frecuentemente por trabajo, según un borrador del proyecto que obtuvo el diario The New York Times.

Desde enero, Trump ha tratado de impedir que los extranjeros propaguen el virus en Estados Unidos Fuente: AFP

En los últimos meses, Trump ha impuesto reglas generales que prohíben la entrada de extranjeros a Estados Unidos, citando el riesgo de permitir que el virus se propague desde puntos calientes en el extranjero. Pero esas reglas han eximido a dos categorías de personas que intentan regresar: ciudadanos norteamericanos y extranjeros que ya han establecido su residencia legal.

El borrador de la medida indica que la orden, de hacerse realidad, deberá incluir "protecciones apropiadas para garantizar que no haya una infracción de los derechos constitucionales", y dice que las autoridades no podrían negarle el acceso a un grupo completo, únicamente a individuos.

El borrador no especifica cuánto tiempo tendrían que permanecer fuera de Estados Unidos quienes no puedan ingresar al país por la nueva regulación.

El proyecto busca que autoridades federales puedan impedir que un ciudadano o residente legal cruce la frontera hacia Estados Unidos, si un funcionario "cree razonable que el individuo pueda haber estado expuesto al virus o está infectado" de Covid-19.

Desde enero, Trump ha tratado de impedir que los extranjeros propaguen el virus en Estados Unidos. Puso límites a los viajes desde China, la mayor parte de Europa y otros puntos calientes del mundo. Pero todos esos esfuerzos eximieron a los ciudadanos norteamericanos y aquellos con estatus legal permanente de vivir en Estados Unidos.

Con información de The New York Times