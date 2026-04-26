El Servicio Secreto vuelve a estar bajo escrutinio tras la irrupción un atacante en la cena de corresponsales

WASHINGTON.– El tiroteo del sábado por la noche contra un agente del Servicio Secreto durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca plantea una vez más interrogantes sobre la protección que se brinda a los líderes políticos de Estados Unidos en un momento de creciente violencia política.

Cientos de agentes de varios organismos encargados de hacer cumplir la ley fueron los encargados de proteger la fiesta anual, que este año contó con la presencia estelar del presidente Donald Trump.

Sin embargo, un sospechoso armado con una escopeta y otras armas logró llegar hasta el piso superior del salón de baile de Washington, donde se encontraba cenando una extraordinaria concentración de miembros del gabinete, legisladores de alto rango y celebridades.

Además de Trump, asistieron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el jefe del Pentágono Pete Hegseth, el fiscal general Todd Blanche, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario del Interior Doug Burgum y otros funcionarios gubernamentales, muchos de ellos acompañados de sus propios equipos de seguridad.

What was supposed to be a fun night at the @WHCA dinner with President Trump delivering jokes and celebrating free speech was hijacked by a depraved crazy person who sought to assassinate the President and kill as many top Trump administration officials as possible.



I was with… — Karoline Leavitt (@PressSec) April 26, 2026

“No es un edificio particularmente seguro”

Todavía es demasiado pronto para afirmar con certeza si hubo fallas o problemas de comunicación por parte de las fuerzas del orden.

Pero el incidente del sábado, que se produce menos de dos años después de un par de intentos de asesinato contra Trump durante la campaña presidencial de 2024, sugiere que incluso el aparato de seguridad personal más completo del país tiene puntos vulnerables.

El jefe de policía de Washington dijo que el presunto pistolero, que estaba armado con una escopeta, una pistola y cuchillos, se hospedaba en el hotel Washington Hilton donde tuvo lugar la cena.

El presidente de Estados Unidos durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., poco después de un tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca MANDEL NGAN - AFP

Durante una rueda de prensa improvisada en la Casa Blanca tras el incidente, Trump elogió a los servicios de emergencia, incluido el Servicio Secreto.

También reflexionó sobre los peligros de ser presidente, señalando que algunos de sus predecesores habían sido asesinados, pero añadiendo que el sospechoso no había estado ni cerca de “forzar” la entrada al salón de baile.

“No es un edificio particularmente seguro”, dijo Trump sobre el hotel ubicado a unos 10 minutos en auto de la Casa Blanca. También fue el lugar donde se produjo un intento de asesinato contra el entonces presidente Ronald Reagan en 1981.

Si bien los aproximadamente 2600 asistentes debían pasar por detectores de metales para acceder al salón de baile del sótano, solo necesitaban mostrar su entrada para entrar al hotel, que también estaba abierto a los huéspedes. Con la entrada del recinto rodeada de manifestantes, muchos de ellos protestando contra la guerra del gobierno de Trump contra Irán, los asistentes pudieron pasar rápidamente.

El sospechoso superó un puesto de seguridad corriendo

En las imágenes de vídeo se puede ver al pistolero corriendo por un pasillo, pasando un control de seguridad. Luego disparó a un agente, antes de ser reducido y esposado, según las autoridades.

Dentro del salón de baile, los asistentes aún estaban comiendo la ensalada de guisantes y burrata cuando los invitados que se encontraban en la parte trasera de la sala informaron haber escuchado varios disparos.

Los agentes del Servicio Secreto sacaron rápidamente a Trump y Vance de la larga mesa principal, aunque los guardaespaldas de muchos miembros del gabinete y legisladores, sentados en el suelo con los periodistas y sus invitados, reaccionaron de maneras diferentes. Algunos agentes se abrieron paso a través del abarrotado salón de baile, subiéndose a las sillas y volcando la vajilla para llegar hasta sus protegidos, mientras que los invitados, desconcertados, se agachaban debajo de las mesas.

Los agentes desenfundan sus armas tras escucharse fuertes disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton de Washington MANDEL NGAN - AFP

Los guardaespaldas de los miembros del gabinete, incluidos Rubio, Bessent y Burgum, empujaron a sus protegidos al suelo y formaron escudos humanos. La mayoría de los protegidos fueron finalmente evacuados, aunque el momento de su salida varió significativamente: algunos fueron sacados casi de inmediato y otros permanecieron en el lugar durante minutos.

Trump, quien escapó por poco de la muerte en 2024 cuando la bala de un presunto asesino le rozó la oreja durante un acto de campaña, estaba ansioso por reanudar las festividades, según informaron funcionarios de la Casa Blanca.

Posteriormente, declaró a los periodistas que el Servicio Secreto determinó que continuar con el evento sería imposible.