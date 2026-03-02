Trump justificó la ofensiva contra Irán y no descartó enviar tropas en su primer discurso público desde los ataques

WASHINGTON.- En su primera comparecencia pública en la Casa Blanca desde el lanzamiento de la operación militar conjunta con Israel contra Irán, el presidente Donald Trump afirmó que el Ejército norteamericano “continúa llevando a cabo operaciones militares a gran escala” en el país y que podrían durar entre “cuatro o cinco semanas”, aunque advirtió que sus fuerzas “tienen la capacidad de ir mucho más allá”.

“El régimen ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestro hermoso país”, explicó el presidente, al encabezar una ceremonia para la entrega de una medalla de honor.

“El propósito de este programa de misiles, en rápido crecimiento, era proteger su desarrollo de armas nucleares y dificultar enormemente que alguien pudiera impedirles fabricar estas armas [...] Un régimen iraní armado con misiles de largo alcance y armas nucleares sería una amenaza intolerable para el Medio Oriente, pero también para el pueblo estadounidense. Nuestro propio país estaría bajo amenaza, y estuvo muy cerca de estarlo", amplió.

Donald Trump, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

En su breve discurso, que había generado expectativa en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, Trump enumeró cuatro objetivos que Estados Unidos persigue con su ofensiva en Irán: impedir que obtenga armas nucleares, destruir su capacidad misilística, “aniquilar” su Armada y garantizar que el régimen no pueda seguir financiando a aliados regionales.

En esa lista no mencionó un cambio de régimen, algo que sí había hecho el sábado cuando anunció los alcances de la “Operación Furia Épica”.

Antes de su presentación en la Casa Blanca, Trump había justificado el ataque a Irán en una entrevista que concedió a New York Post. “Estaban trabajando en un lugar completamente diferente [a los que habían sido atacados anteriormente] en un arma nuclear enriqueciendo uranio”, afirmó Trump.

El mandatario recordó el ataque con bombas anti búnkeres que llevó adelante Estados Unidos en junio del año pasado para destruir instalaciones de enriquecimiento de uranio en Fordow, Natanz e Isfahan, con aviones B-2.

Un B-52 lanzando una bomba GBU-57 (Foto Usaf) en junio del año pasado

“Esta vez los encontramos trabajando en un lugar completamente diferente en un arma nuclear enriqueciendo uranio y por eso era el momento justo [para atacar]”, dijo al New York Post. “Esta fue nuestra mejor oportunidad de atacar su capacidad nuclear. Ellos nunca van a tener un arma nuclear”, advirtió.

Además, Trump sostuvo que más allá de lo que marquen las encuestas sobre el respaldo de los norteamericanos a la ofensiva, cree que hizo “lo correcto”.

“Hubiera sido peor que gente loca tenga en su poder armas nucleares”, advirtió.

Por otro lado, no descartó enviar tropas a territorio de Irán. “Si fuera necesario”, indicó. El mandatario aclaró que nunca dijo que no mandaría tropas, sino que creía que no haría falta.