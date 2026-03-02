Los jefes militares de EE.UU. detallaron cuáles son sus objetivos en Irán y advirtieron que “alcanzarlos tomará tiempo”

WASHINGTON.- Mientras el conflicto bélico en Medio Oriente escaló dramáticamente este lunes con ataques de Irán y milicias respaldadas por el régimen en la región, el jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, general Dan Caine, afirmó que la operación se encuentra en sus primeras etapas y que los objetivos militares “tomarán tiempo para alcanzarse”, lo que sugiere una campaña prolongada. “Este trabajo apenas comienza y continuará”, advirtió.

Caine -que brindó esta mañana en el Pentágono una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth- también informó que Estados Unidos está aumentando sus fuerzas en Medio Oriente para apoyar las operaciones en Irán y que prevén “sufrir pérdidas adicionales”, pero que trabajarán para minimizarlas.

El domingo se informó que tres militares norteamericanos murieron y cinco resultaron gravemente heridos en la “Operación Furia Épica” lanzada el sábado, y este lunes se reportó un cuarto fallecido.

“Esta no es una operación de la noche a la mañana. Los objetivos militares asignados al Mando Central de Estados Unidos tomarán tiempo para alcanzarse, y en algunos casos serán una tarea difícil y ardua. Se trata de operaciones de combate de gran envergadura“, remarcó Caine, principal asesor militar del presidente Donald Trump.

El presidente había señalado el domingo en diálogos con medios de comunicación que preveía que las operaciones contra Irán duraran “cuatro semanas o más”.

Sin embargo, Hegseth se negó este mañana a precisar cuánto duraría la guerra, y afirmó que esos plazos que dio el presidente norteamericano podrían variar. Aseguró que el mandatario determinaría la duración de la guerra y que Trump buscaría “oportunidades, salidas” y momentos para escalar la situación.

“Tiene toda la libertad, y me alegra que la tenga, para hablar sobre cuánto tiempo puede tardar o no. Cuatro semanas, dos semanas, seis semanas. Podría adelantarse. Podría retrasarse”, dijo Hegseth, aunque no dio una respuesta sobre la estrategia de salida de Estados Unidos.

“En cuanto al plazo, nunca lo fijaría desde nuestra perspectiva”, dijo Hegseth, que remarcó que sería Trump quien marcaría el ritmo de la lucha como comandante en jefe. “Será en sus términos”, explicó.

Hegseth afirmó también que Estados Unidos “marca los términos de esta guerra de principio a fin” y justificó la ofensiva conjunta con Israel -en la que murió el ayatollah Ali Khamenei- por las intenciones de Irán de montar “un escudo convencional contra sus ambiciones nucleares” que representaban una amenaza global.

“Los obstinados y evidentes esfuerzos nucleares de Irán, sus ataques a las rutas marítimas globales y su creciente arsenal de misiles balísticos y drones asesinos ya no eran riesgos tolerables. Irán estaba construyendo poderosos misiles y drones para crear un escudo convencional contra sus ambiciones nucleares. Permítanme repetirlo: un escudo convencional contra sus ambiciones nucleares”, explicó.

Hegseth resaltó que la misión de la “Operación Furia Épica” está muy enfocada. “Destruir los misiles ofensivos iraníes. Destruir la producción de misiles iraníes, destruir su Armada y demás infraestructura de seguridad. Nunca tendrán armas nucleares. Los estamos atacando con precisión, contundencia y sin complejos“, indicó.

Caine informó que, con la llegada de más aviones de combate en los próximos días a la región, Estados Unidos estará prácticamente al nivel deseado en cuanto a capacidad y poder de fuego. Sin embargo, el general se negó a precisar la magnitud exacta de esa fuerza.

Tras dos días de operaciones, Estados Unidos estableció una superioridad aérea sobre Irán, declaró Caine. “No solo mejorará la protección de nuestras fuerzas, sino que también les permitirá continuar operando sobre Irán”, detalló.

Luego de que Trump señalara inicialmente que uno de los objetivos de la ofensiva era provocar la caída del régimen de los ayatollahs en Irán, Hegseth hizo esta mañana una referencia en ese sentido. “Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen sí cambió y el mundo está mejor gracias a ello”, señaló.

En la misma línea que Trump el fin de semana, Hegseth dijo que Estados Unidos espera que “el pueblo iraní aproveche esta increíble oportunidad” para precipitar un cambio de gobierno.

“Trump ha sido claro: ahora es su momento. Y a las fuerzas de seguridad iraníes, elijan con sabiduría. Trump también ha sido claro sobre su destino en cualquier dirección”, advirtió.

“Cada día que pasa, nuestras capacidades se fortalecen y las de Irán se debilitan. Nosotros marcamos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas, son realistas y se ajustan a nuestros intereses y a la defensa de nuestro pueblo y nuestros aliados", dijo el secretario de Guerra.

Cuando los periodistas le preguntaron si había tropas estadounidenses en Irán, Hegseth respondió: “No, pero no vamos a entrar en detalles sobre lo que haremos o no haremos”.

Hegseth también lanzó dardos a los medios de comunicación por la cobertura sobre el conflicto en Medio Oriente, una de las apuestas más arriesgadas de Trump en lo que va de su segundo mandato. “A los medios de comunicación y a la izquierda política que gritan ‘guerras interminables’, basta. Esto no es Irak. Esto no es interminable”, señaló.

“Si matan a estadounidenses, si amenazan a estadounidenses en cualquier lugar de la Tierra, los perseguiremos sin pedir disculpas ni dudarlo, y los mataremos”, amenazó.

Respecto a la represalia iraní, Caine afirmó que las defensas aéreas estadounidenses han demostrado su eficacia para contrarrestar los ataques. Sin embargo, algunos ataques iraníes lograron su objetivo, dirigidos contra bases estadounidenses en la región, así como contra localidades en Israel y países árabes.

En medio de la expansión del conflicto en Medio Oriente, las defensas aéreas de Kuwait -aliado de Estados Unidos- derribaron por error tres aviones de combate F–15 norteamericanos durante un combate activo el lunes, informó el Comando Central, que lo describió como un aparente incidente de fuego amigo.