Trump les vuelve a abrir la puerta a los talibanes

WASHINGTON (AFP).- Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancelara una cumbre con los talibanes, el gobierno se mostró abierto a retomar las conversaciones.

Trump había invitado a los líderes talibanes a un encuentro para poner en común un acuerdo para retirar a los soldados norteamericanos de Afganistán, pero canceló las negociaciones luego de que un militar estadounidense murió en un atentado en Kabul.

Ante esto, el vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid, dijo que Estados Unidos "sufrirá más que nadie" la decisión de Trump. "Su postura antipaz se volverá más visible para el mundo, sus pérdidas humanas y financieras aumentarán, y el rol de Estados Unidos en la política internacional será desacreditado", sentenció.

En este escenario, ayer, el secretario de Estado, Mike Pompeo, no descartó retomar las conversaciones siempre y cuando existiese un "compromiso significativo" de los talibanes. "Si no cumplen con los compromisos que hicieron, Trump no va a reducir la presión", dijo. Y agregó: "Esto se resolverá en una serie de conversaciones".

Según el secretario de Estado, Trump no decidió aún si retirará las tropas, pero el principio de acuerdo indicaría quitar 5000 soldados sobre un total de 13.000 oficiales en Afganistán.