Otro provocativo posteo de Trump: en un video conspirativo sobre las elecciones, muestra a los Obama como monos

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, publicó el jueves un video conspirativo sobre las elecciones que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, lo que provocó la condena de destacados demócratas.

Al final de un video de poco más de un minuto publicado en la plataforma de Trump, Truth Social, las caras de los Obama aparecen superpuestas en cuerpos de monos, con unas palmeras de fondo.

A video posted on President Trump’s Truth Social account portrays former President Barack Obama and former First Lady Michelle Obama as apes. pic.twitter.com/B6TLnB2Vqm — Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 6, 2026

El video repite además afirmaciones falsas sobre la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems, que según Trump contribuyó a robarle las elecciones de 2020, una afirmación de la que nunca presentó pruebas y que incluso lo llevó a enfrentar causas judiciales. La empresa llegó en 2023 a un acuerdo por 787,5 millones de dólares con Fox News en una histórica demanda por difamación.

Hasta la mañana del viernes, el video había recibido más de 2500 ‘me gusta’ y había sido republicado más de 1100 veces.

El video fue una de las más de 60 publicaciones que hizo Trump en tres horas. El presidente norteamericano también difundió el anuncio del Super Bowl de su cuenta de inversión y replicó llamados a incluir su cara en el Monte Rushmore, el famoso monumento nacional que representa a cuatro presidentes icónicos de Estados Unidos.

Las reacciones

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato presidencial demócrata para 2028 y uno de los críticos más prominentes de Trump, arremetió contra la publicación.

"Comportamiento asqueroso por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", publicó la cuenta de la oficina de prensa de Newsom en X.

Ben Rhodes, exalto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes.

El expresidente Barack Obama habla durante un evento el 5 de diciembre de 2024 en Chicago Erin Hooley - AP

“Dejen que Trump y sus seguidores racistas se obsesionen con la idea de que los estadounidenses del futuro considerarán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo verán como una mancha en nuestra historia“, escribió también en X.

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) en Truth Social y otras plataformas, a menudo para glorificarse a sí mismo y ridiculizar a sus críticos.

La exprimera dama Michelle Obama habla en un mitin de campaña, en Kalamazoo, Michigan, el 26 de octubre de 2024 Jacquelyn Martin� - AP�

El año pasado publicó un video hecho con IA de Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y apareciendo tras las rejas con un overol naranja.

Más tarde, publicó un clip también de IA del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero. Jeffries calificó la imagen de racista.

