Trump ordenó el pago inmediato a los agentes de la TSA para frenar el “caos” en los aeropuertos de EE.UU.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el pago inmediato a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en un intento para terminar con el “caos” en los aeropuertos de los Estados Unidos.

La decisión busca reducir las filas y las interrupciones en los servicios aeroportuarios derivadas del cierre parcial del gobierno, que ya se extiende por 41 días, por las negociaciones estancadas en el Congreso para llegar a un acuerdo sobre la financiación de DHS.

“Voy a firmar una orden que instruye al Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a pagar de inmediato a nuestros agentes de la TSA para abordar esta situación de emergencia y detener rápidamente el caos demócrata en los aeropuertos”, escribió el presidente en Truth Social.

Y añadió: “No es algo fácil de hacer, ¡pero lo voy a hacer!”.

La suspensión de la financiación del DHS, que ya lleva 41 días, provocó interrupciones en los viajes, impago de salarios e incluso avisos de cierre de aeropuertos.

A pesar del anuncio, continúa la duda sobre el origen de los fondos que se utilizarán para estos pagos, dado que el presupuesto del DHS permanece bloqueado.

La parálisis administrativa llevó al sistema de transporte a un punto crítico. Según datos oficiales proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional, varios aeropuertos están experimentando tasas de ausencia laboral superiores al 40% entre los trabajadores de la TSA, y cerca de 500 de sus casi 50 000 agentes de seguridad del transporte renunciaron durante el cierre del gobierno.

A nivel nacional, el miércoles, más del 11% de los empleados de la TSA que estaban de turno faltaron al trabajo, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esto representa más de 3120 ausencias.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, se reportaron casos de pasajeros que perdieron sus vuelos tras esperar más de dos horas y media en las filas de seguridad.

La suspensión de la financiación del DHS provocó interrupciones en los viajes, impago de salarios e incluso avisos de cierre de aeropuertos. SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tensión en el Capitolio

En estos momentos los senadores revisan una “última y definitiva” oferta para poner fin al estancamiento de la financiación ante el inminente receso de primavera boreal.

El líder de la mayoría, el republicano John Thune, anunció la presentación de una “oferta final” a la oposición para destrabar el presupuesto.

“¡Ya basta!”, exclamó Thune al informar sobre el nuevo marco de negociación.

Las negociaciones continúan estancadas en el Congreso para llegar a un acuerdo sobre la financiación de DHS Mark Schiefelbein - AP

“Esperemos que esto se resuelva pronto”, añadió el senador, mientras la cámara alta se prepara para sesiones que podrían extenderse durante toda la madrugada.

Los demócratas condicionaron su apoyo a la imposición de límites estrictos a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra las redadas migratorias en Minneapolis.

Por su parte, el oficialismo republicano busca mantener la operatividad de las deportaciones masivas y los controles fronterizos.

Ante la falta de avances en el Capitolio, Trump endureció su discurso.

“Necesitan terminar este cierre de inmediato o tendremos que tomar medidas drásticas”, advirtió durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Entre las opciones barajadas amenazó con el despliegue de la Guardia Nacional.

La gestión de Trump ya implementó medidas alternativas que causaron polémica, como el uso de agentes del ICE para la revisión de identificaciones de los viajeros en las terminales.

Con información de AP