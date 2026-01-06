Trump plantea reembolsar a petroleras estadounidenses para reconstruir la infraestructura de Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó que el gobierno de Estados Unidos podría reembolsar a las compañías petroleras por los costos de reconstruir y modernizar la infraestructura energética de Venezuela. Sostuvo que, de ponerse en marcha ese plan, la industria podría poner en marcha operaciones ampliadas en un plazo inferior a 18 meses.

Trump señaló que el proceso demandará “una enorme cantidad de dinero” y que “las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán el reembolso a través de nosotros o de sus ingresos”, en el marco de una entrevista concedida a NBC News. El mandatario evitó precisar montos, pero aseguró que se tratará de una inversión “muy sustancial”.

Tras las las nacionalizaciones sufridas previamente en Venezuela, las petroleras avanzan con cautela para determinar su vuelta al país latinoamericano LA NACION

El presidente consideró que la eventual reactivación de las reservas venezolanas tendría impacto en el mercado energético. “Tener una Venezuela productora de petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del petróleo”, afirmó.

Según datos citados por Trump, el precio promedio de la gasolina al por menor en Estados Unidos fue de US$2,81 el lunes, el nivel más bajo desde marzo de 2021, según informó NBC. Sin embargo, los precios más bajos podrían implicar menores ingresos para las propias petroleras llamadas a financiar la reconstrucción del sector en Venezuela.

El secretario de energía estadounidense, Chris Wright, planea reunirse esta semana con ejecutivos de las principales petroleras de Estados Unidos para hablar sobre el futuro de dicha industria en Venezuela (AP foto/Thanassis Stavrakis) Thanassis Stavrakis - AP

Por otra parte, Trump aseguró que no informó previamente a las empresas sobre la operación militar del sábado para capturar al depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, aunque admitió que existían conversaciones conceptuales. “Las compañías petroleras sabían perfectamente que estábamos pensando en hacer algo, pero no les dijimos que lo haríamos”, sostuvo.

Consultado sobre contactos con ejecutivos de los tres mayores productores de petróleo del país norteamericano -Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips-, Trump afirmó que era “demasiado pronto” para confirmarlos y se limitó a decir: “Hablo con todo el mundo”.

Donald Trump aseguró que no le anticipó a las petroleras la ejecución del operativo para capturar a Maduro (Photo by XNY/Star Max/GC Images) XNY/Star Max - GC Images

Más adelante, NBC News informó que el secretario de Energía, Chris Wright, planea reunirse esta semana con ejecutivos de dos de las empresas mencionadas con el foco puesto en analizar la industria petrolera venezolana.

El historial pesa en las decisiones empresariales. En la década de 1970, el Estado venezolano nacionalizó activos energéticos, incluidos los de Exxon y ConocoPhillips. Entre 2006 y 2007, el entonces presidente Hugo Chávez llevó a cabo la nacionalización de incluso más activos.