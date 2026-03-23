El audio de la torre de control segundos antes del choque entre el avión y el camión en el aeropuerto LaGuardia

NUEVA YORK.- Tras el choque entre un avión de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, una grabación de la comunicación entre la torre de control y el conductor del vehículo en tierra reveló cómo se vivieron los segundos previos al incidente que derivó en la muerte de dos personas y decenas de heridos.

El audio permite oír el momento en que un operador autorizó el cruce del vehículo en simultáneo con el aterrizaje del vuelo AC-8646 de Jazz Aviation LP, operado por la compañía canadiense. Si bien el material comenzó a circular apenas se conoció el accidente, todavía está sujeto a materia de investigación.

“Torre LaGuardia solicitando cruzar la [pista] 4 en Delta”, dice el conductor. “Camión 1 y compañía, crucen la [pista] 4 en Delta”, responde el controlador desde la terminal aérea, ubicada en Queens. Segundos después, al advertir la inminencia del impacto, el operador intentó frenar la maniobra. “Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. ¡Alto, alto, alto!”, ordenó.

El audio segundos antes del choque en LaGuardia

Ante la falta de respuesta, el hombre dirigió la advertencia al vehículo: “Deténgase, camión 1, deténgase”. Sin embargo, ambos colisionaron cuando la aeronave circulaba a más de 200 kilómetros por hora.

“JAZZ 646, veo que colisionó con el vehículo. Simplemente mantenga su posición. Sé que no puede moverse. Los vehículos de emergencia están acudiendo hacia usted ahora mismo”, indicó el controlador, sin aparente respuesta.

Producto del fuerte choque, el piloto y el copiloto de la aeronave —que había partido del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau, en Montreal, con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo— murieron tras ser trasladados de urgencia al hospital de la zona. En total, 41 personas fueron hospitalizadas, 32 de ellas ya dadas de alta. Otras 9 personas permanecen internadas, algunas con heridas de gravedad.

Así quedaron el avión y el camión tras el choque. Ryan Murphy - FR172324 AP

La aeronave era un jet Bombardier CRJ-900, utilizado en rutas de corto y mediano alcance. Tras el impacto, se activaron los protocolos de emergencia. Bomberos y equipos de rescate trabajaron para evacuar a los pasajeros y a la tripulación que habían quedado atrapados en el fuselaje, informó la CNN.

Varios videos tomados por testigos y publicados en redes sociales mostraron el avión con graves daños en la parte delantera. Las imágenes muestran la aeronave de Air Canada iluminada por reflectores y vehículos de emergencia estacionados cerca de la pista.

El incidente fue confirmado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) cerca de las 23.40 del domingo. El organismo informó que se suspendieron todos los vuelos programados en la terminal aérea debido a una “emergencia”.

At approximately 11:40 p.m. on Sunday, a Jazz Aviation flight operating on behalf of Air Canada was involved in an incident on Runway 4 at LaGuardia Airport in which the aircraft struck a Port Authority Aircraft Rescue and Firefighting vehicle that was responding to a separate… — LaGuardia Airport (@LGAairport) March 23, 2026

“LaGuardia está cerrado”, escribió la FAA en su sitio web. “Los vuelos con destino a LaGuardia están suspendidos debido a una emergencia relacionada con un avión”, añadió el organismo, sin brindar más detalles. Más tarde, el aeropuerto confirmó que estará cerrado hasta las 14 (hora local) de este lunes. La investigación se centra en determinar cómo el vehículo de asistencia de la Autoridad Portuaria ingresó a la pista.

Incluso horas antes del accidente, el aeropuerto había registrado demoras y cancelaciones por condiciones meteorológicas adversas, con lluvias y niebla en la zona.

Con información de AFP y AP