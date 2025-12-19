Trump rebautizó con su nombre el emblemático Kennedy Center de Washington y estalló la polémica

WASHINGTON.– En un dramático cambio que instaló una fuerte polémica en Estados Unidos, la fachada de un emblemático centro cultural de Washington, el Kennedy Center, fue modificada el viernes para añadir el nombre del presidente Donald Trump, un día después de que la junta directiva de la institución designada personalmente por el mandatario votara para llevar a cabo la modificación.

El Congreso de Estados Unidos había nombrado el centro –que es considerado uno de los principales símbolos culturales del país– en honor al presidente John F. Kennedy (JFK) en 1964, como un homenaje permanente al mandatario asesinado.

Trabajadores instalan el nombre del presidente norteamericano, Donald Trump, por encima de la señalización actual del Centro Kennedy, el 19 de diciembre de 2025, en Washington Jacquelyn Martin� - AP�

Ahora, la junta presidida por Trump votó para renombrar el espacio como el Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Varias lonas azules fueron colgadas frente a la institución para bloquear la vista de la obra en curso mientras se añadían unas enormes letras que formaban la frase “THE DONALD” (EL DONALD, en inglés) a la fachada del centro.

La medida suscitó fuertes críticas de la familia Kennedy, así como la furia del Partido Demócrata, del que JFK formó parte. Sostuvieron que la junta había excedido su autoridad legal e insisten en que solo el Congreso puede cambiar el nombre de la institución.

El nombre del presidente norteamericano, Donald Trump, aparece instalado por encima de la señalización actual del Centro Kennedy, el 19 de diciembre de 2025, en Washington Jacquelyn Martin� - AP�

Desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en enero, el centro ha sido un blanco reiterado en el ataque más amplio del magnate contra lo que considera como una cultura antiamericana “progresista”, y es el más reciente edificio en Washington al que se le agrega el nombre de Trump. Recientemente, el presidente añadió su nombre al edificio del Instituto de Paz de Estados Unidos.

La ley que establece el recinto artístico y el monumento presidencial lo designa como John F. Kennedy Center para las Artes Escénicas. También exige que la junta directiva garantice que no se designen ni instalen monumentos ni placas conmemorativas adicionales en las áreas públicas del edificio.

Solo el Congreso tiene la autoridad para cambiar el nombre legal de la institución, afirmó Emily Sexton, exabogada del Kennedy Center, pero “mientras tanto, muchas organizaciones tienen nombres legales y nombres comerciales diferentes”.

“Dado que el Kennedy Center no es solo una institución federal o un centro de artes escénicas, sino un monumento a un presidente asesinado, cambiar la señalización exterior da una impresión diferente”, añadió Sexton. “Podría decirse que también es una contravención directa” de la ley que prohíbe monumentos adicionales en el edificio. “Pero esa prohibición solo es válida si hay alguien que la haga cumplir, y no está claro quién lo haría”, agregó.

Objetivo cumplido

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había anunciado la votación de la junta en redes sociales, atribuyéndola al “increíble trabajo” que dijo que Trump ha realizado en el centro desde que volvió al cargo.

El propio Trump reaccionó diciendo que se sentía honrado. “La junta es una junta muy distinguida, las personas más distinguidas del país, y me sorprendió y me sentí honrado por ello“, declaró en la Casa Blanca.

El presidente norteamericano, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Washington Evan Vucci� - AP�

Trump ya se había referido al centro como el “Centro Trump Kennedy”. Cuando se le preguntó el pasado 7 de diciembre al desfilar por la alfombra roja para la ceremonia de Honores del Centro Kennedy si le cambiaría el nombre al lugar para que llevara el suyo, Trump respondió que esa decisión le correspondía a la junta directiva.

A principios de este mes, habló sobre un “gran evento” en el “Centro Trump Kennedy” antes de decir, “disculpen, en el Centro Kennedy”, ante las risas de la audiencia. Se refería al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA para 2026, en el que participó.

Críticas de la familia

Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy, calificó como “incomprensible” que Trump haya buscado agregar su nombre al monumento a su tío y “que resulta increíble” que él considere aceptable hacerlo. “No lo es”, dijo en una publicación en redes sociales.

En otra publicación en X , su hermano, Tim Shriver, calificó el cambio de nombre como un “insulto a un gran presidente”.

The Kennedy Center was named after my uncle, President John F Kennedy. It was named in his honor. He was a man who was interested in the arts, interested in culture, interested in education, language, history. He brought the arts into the White House, and he and my Aunt Jackie… pic.twitter.com/wcGjTp2uqa — Maria Shriver (@mariashriver) December 18, 2025

Robert F. Kennedy Jr., que es primo de los Shriver, forma parte del gabinete de Trump como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El excongresista Joe Kennedy III, nieto de Robert F. Kennedy, calificó la decisión como “ilegal” y la comparó con un intento de alterar otros monumentos históricos del país.

“El Kennedy Center es un monumento viviente a un presidente fallecido. No puede ser renombrado, del mismo modo que no se puede renombrar el Lincoln Memorial”, escribió también en X.

En la misma línea se expresó Kerry Kennedy, hija de Robert F. Kennedy y hermana del actual secretario de Salud de Estados Unidos, quien acusó a Trump de “reprimir” la libertad artística.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, el 19 de diciembre de 2025, en Washington Evan Vucci� - AP�

“El presidente Trump y su administración pasaron el último año restringiendo la libertad de expresión, apuntando contra artistas, periodistas y comediantes”, afirmó en un mensaje difundido también en X.

Kerry Kennedy contrapuso esa visión con el legado de JFK. “El presidente Kennedy defendió con orgullo la justicia, la paz, la igualdad, la dignidad, la diversidad y la compasión hacia quienes sufren. Trump se opone a estos valores y su nombre no debería asociarse al del presidente Kennedy”, agregó.

Three years and one month from today, I’m going to grab a pickax and pull those letters off that building, but I’m going to need help holding the ladder. Are you in? Applying for my carpenter’s card today, so it’ll be a union job!!! pic.twitter.com/ZLPhd7fU31 — Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) December 19, 2025

La institución alberga conciertos, obras teatrales, óperas y eventos artísticos de relevancia internacional, y su nombre fue concebido originalmente como un tributo institucional y no partidario.

La decisión de modificar su denominación generó un fuerte debate sobre el uso político de espacios culturales y memoriales históricos. Los críticos sostienen que la iniciativa rompe con décadas de consenso sobre la preservación simbólica del legado de Kennedy, mientras que los defensores de la medida argumentan que se trata de una simple decisión administrativa del consejo del centro.

Congreso dividido

La decisión de renombrar el centro generó polémica entre los congresistas, que se dividieron siguiendo las líneas partidarias.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur y cercano a Trump, lo calificó como un “honor bien merecido” para el presidente “porque ha puesto su corazón y alma en la renovación y revitalización” de la institución.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas que un cambio de nombre requiere medidas legislativas.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, en el Capitolio estadounidense, el 3 de julio de 2025, en Washington ALEX WROBLEWSKI� - AFP�

“Sólo el Congreso puede renombrar el Centro Kennedy”, subrayó el demócrata de Nueva York, quien forma parte de la junta como miembro exofficio debido a su cargo en el Congreso.

En la misma línea, la demócrata por Ohio Joyce Beatty, otra miembro exofficio de la junta, reveló que participó en la reunión de forma remota y fue silenciada cuando intentó expresar sus preocupaciones sobre la votación.

Agencia AP y diarios The New York Times y The Washington Post