Trump suspende programa de lotería de “green cards” tras el ataque a la Universidad de Brown y el crimen de un profesor del MIT

NUEVA YORK.– La Casa Blanca anunció el viernes la suspensión del programa de lotería de tarjetas de residencia permanente, o green cards, con el que ingresó a Estados Unidos un portugués sospechoso del asesinato de dos estudiantes en la Universidad de Brown y de un profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus iniciales en inglés).

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una publicación en la plataforma social X que, por orden del presidente Donald Trump, instó a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) a pausar el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente conocidas como “green cards” para “garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa”.

“Este individuo atroz nunca debió haber ingresado a nuestro país”, expresó Noem sobre el sospechoso de los tres crímenes, el portugués Claudio Neves Valente.

Neves Valente, de 48 años, es sospechoso de perpetrar un tiroteo en la Universidad Brown en que murieron dos estudiantes, y del asesinato de un profesor del MIT.

Esta imagen, sin fecha ni ubicación, publicada el 18 de diciembre de 2025 por la Fiscalía de Massachusetts, muestra a Claudio Neves Valente

Neves Valente fue hallado sin vida el jueves en el estado de New Hampshire, junto con dos armas de fuego, informaron las autoridades.

“Se quitó la vida”, señaló Oscar Perez, jefe del Departamento de Policía de Providence.

Neves Valente había estudiado en Brown con una visa de estudiante a partir del año 2000, según una declaración jurada de un detective de la policía de Providence. En 2017, se le otorgó una visa de inmigrante por diversidad y meses después obtuvo el estatus de residente permanente legal, según la declaración jurada. De momento no queda claro dónde estuvo en el periodo entre el que se ausentó de la universidad bajo licencia en 2001 y obtuvo la visa en 2017.

El programa de visas por diversidad ofrece hasta 50.000 “green cards” cada año mediante un sorteo a personas de países poco representados en Estados Unidos, muchos de ellos en África. La lotería fue creada por el Congreso en 1990, y es muy probable que la nueva medida anti-inmigratoria de Trump enfrente desafíos legales. Para obtener el visado es necesario pasar un examen y una entrevista.

Zoe Kass, estudiante de último año de la Universidad de Brown, y su novio regresan al edificio de ingeniería del que huyeron el sábado para dejar flores el martes 16 de diciembre de 2025 en Providence, Rhode Island

Casi 20 millones de personas solicitaron la lotería de visas de 2025, con más de 131.000 seleccionados al incluir a los cónyuges de los beneficiarios. Después de ganar, deben someterse a un proceso de verificación para ser admitidos en Estados Unidos. Los ciudadanos portugueses recibieron apenas 38 plazas.

Trump se opuso durante mucho tiempo a la lotería de visas por diversidad. El anuncio de Noem es el ejemplo más reciente de cómo aprovechar una tragedia para seguir adelante con los objetivos de política migratoria. Luego que un hombre afgano fuera identificado como el agresor en un ataque fatal contra miembros de la Guardia Nacional en noviembre, el gobierno de Trump impuso reglas estrictas contra la inmigración desde Afganistán y otros países.

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el FBI, muestra a una persona de interés en la investigación del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, el sábado 13 de diciembre de 2025

Al tiempo que persigue la deportación masiva, Trump ha intentado limitar o eliminar vías para la inmigración legal. La Corte Suprema incluso acordó recientemente escuchar su desafío a la ciudadanía por nacimiento.

Asesinatos

Los investigadores creen que Neves Valente es responsable de asesinar a tiros a dos estudiantes y herir a otras nueve personas en un aula de la Universidad Brown el sábado pasado, y luego matar a Nuno F.G. Loureiro, profesor portugués del MIT, dos días después en su casa en un suburbio de Boston, a casi 80 kilómetros de Providence. Perez dijo que, hasta donde saben los investigadores, Neves Valente actuó solo.

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que Neves Valente estuvo inscrito en la universidad como estudiante de posgrado en Física de otoño de 2000 a la primavera de 2001.

La bandera estadounidense en el césped principal de la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, ondea a media asta el jueves 18 de diciembre de 2025

“No tiene ninguna afiliación actual con la universidad”, subrayó.

Por ahora no se ha establecido ningún motivo que explique los hechos, ocurridos en dos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

“No sabemos por qué ahora, por qué Brown, por qué estos estudiantes y por qué esa aula”, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha.

Neves Valente y Loureiro asistieron al mismo programa académico en una universidad en Portugal entre 1995 y 2000, reveló la fiscal federal de Massachusetts Leah B. Foley. Loureiro se graduó del programa de Física en el Instituto Superior Técnico, la principal escuela de ingeniería de Portugal, en 2000, según su página de la facultad del MIT. Ese mismo año, Neves Valente fue despedido de un puesto en la universidad de Lisboa, de acuerdo con un archivo de un aviso de despido del entonces rector de la escuela en febrero de 2000.

Nuno Loureiro, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

Loureiro se unió al MIT en 2016 y fue elegido el año pasado para dirigir el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma de la escuela, uno de sus laboratorios más grandes. Había estado trabajando para explicar la física detrás de fenómenos astronómicos como las erupciones solares.

Los dos estudiantes que murieron durante una sesión de estudio para los exámenes finales en la Universidad de Brown eran Ella Cook, de 19 años, alumna de segundo año, y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, estudiante de primer año.

La policía acreditó a una persona que tuvo varios encuentros con Neves Valente por proporcionar la pista crucial que ayudó a las autoridades a dar con el agresor.

Después de que la policía publicara imágenes de una persona que era buscada en relación con los crímenes, el testigo -identificado solamente como “John” en una declaración jurada de la policía de Providence- lo reconoció y publicó sus sospechas en el foro de redes sociales Reddit. Los usuarios de Reddit lo instaron a informar al FBI, y John afirmó haberlo hecho.

John narró que se había encontrado con Neves Valente horas antes en el baño del edificio de ingeniería donde ocurrió el tiroteo y notó que llevaba ropa inapropiada para el clima, según la declaración jurada. Volvió a toparse con Neves Valente a un par de cuadras de distancia y lo vio alejarse repentinamente de un Nissan sedán al ver a John.

“Esa persona nos llevó al auto, lo que nos llevó al nombre”, dijo Neronha.

Una multitud con velas se reúne frente a la casa del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Nuno F.G. Loureiro en Brookline, Massachusetts, el martes 16 de diciembre de 2025

Su pista dio a los investigadores un detalle clave: un auto Nissan con patente de Florida. Eso permitió a la policía de Providence acceder a una red de más de 70 cámaras de seguridad.

Las autoridades de Providence señalaron que luego de abandonar Rhode Island, Neves Valente colocó una matrícula de Maine sobre la matrícula del auto de alquiler a fin de ocultar su identidad.

Las imágenes mostraron a Neves Valente ingresando en un edificio cerca de la casa de Loureiro en un suburbio de Boston. Aproximadamente una hora después, se vio a Neves Valente entrando en el almacén de Salem, Nueva Hampshire, donde fue encontrado muerto, dijo Foley. Llevaba consigo un maletín y dos armas de fuego, detalló Neronha.

La Universidad de Brown ha recibido críticas, incluso del presidente Trump, por la seguridad en el campus, después de que se revelara que ninguna de sus 1200 cámaras de seguridad estaba conectada al sistema de vigilancia policial.

Según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año.

Agencias AP y AFP