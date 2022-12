Ucrania cambia de estrategia y aumenta los ataques con drones en el interior de Rusia

En esta fotografía distribuida por la administración de la región de Kursk de Rusia el martes 6 de diciembre de 2022, el humo se eleva desde el área del aeropuerto de Kursk en las afueras de Kursk, Rusia. Un incendio que estalló en un aeropuerto en la región de Kursk, en el sur de Rusia, que limita con Ucrania, fue el resultado de un ataque con aviones no tripulados, dijo el martes el gobernador regional de Kursk, un día después de que Moscú culpara a Kyiv por los ataques con aviones no tripulados contra dos bases aéreas en el interior de Rusia y lanzara un ataque con aviones no tripulados. nueva ola de ataques con misiles en territorio ucraniano. (Administration of the Kursk region of Russia via AP)

