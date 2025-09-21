Trump y MAGA despiden a Kirk en un masivo acto místico con amenazas a sus enemigos

GLENDALE, Arizona.- El presidente estadounidense Donald Trump y miembros prominentes de su movimiento “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez” (MAGA, por sus siglas en inglés) rindieron el domingo homenaje a Charlie Kirk, el activista político conservador asesinado el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah, describiéndolo como un “mártir” y cuya muerte es una amenaza a toda la nación.

“Fue un ataque a nuestras libertades y derechos más sagrados, otorgados por Dios”, dijo Trump. “El arma le apuntaba a él, pero la bala nos apuntaba a todos”.

“El 10 de septiembre de 2025, nuestro mayor evangelista de la libertad estadounidense se volvió inmortal. Ahora es un mártir por la libertad americana. Sé que hablo en nombre de todos aquí al decir que ninguno de nosotros olvidará jamás a Charlie Kirk. Y la historia tampoco lo hará”, afirmó el mandatario sobre la persona a quien le atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024.

El su discurso, el presidente Trump reveló que odia a la izquierda y que ese era el único punto en el que él y Charlie Kirk no coincidían. “Él no odiaba a sus oponentes; quería lo mejor para ellos, pero ahí es donde yo discrepaba con Charlie. Yo odio a mi oponente”, afirmó, en lo que podría ser interpretado como una amenaza directa.

El acto de homenaje congregó a decenas de miles de personas de luto, incluidos el vicepresidente JD Vance, el magnate Elon Musk -el exaliado de la administración Trump que fue sentado al lado del presidente y con quien se estrechó la mano-, otros altos funcionarios del gobierno y jóvenes conservadores influenciados por Kirk. Los oradores destacaron la profunda fe del activista y su convicción de que los jóvenes conservadores deben casarse, formar familias y transmitir sus valores para garantizar la continuidad del movimiento MAGA.

“¿Pensaste que podrías matar a Charlie Kirk? Lo has hecho inmortal”, aseguró Stephen Miller, subjefe de despacho de la Casa Blanca, en un discurso cargado de intensidad. “No tienes idea del dragón que despertaste, no tienes idea de cuán decididos estamos para salvar esta civilización, para salvar Occidente, para salvar esta república”, afirmó.

El homenaje no solo sirvió para recordar a Kirk, sino que se convirtió en un llamado a reforzar su misión de mover la política estadounidense hacia la derecha.

Donald Trump Jr., hijo del presidente, calificó a Kirk como un mártir y un hombre valiente que murió por sus creencias. “Charlie se unió a una larga lista de hombres y mujeres valientes que fueron martirizados por sus creencias”, afirmó.

Un estadio lleno y estrictas medidas de seguridad

El evento se desarrolló en un ambiente que combinó la solemnidad de un funeral con la energía de un mitin político y un servicio religioso masivo. La seguridad fue estricta, con los oradores hablando detrás de un cristal a prueba de balas. El estadio, con capacidad para 63.400 personas, se llenó rápidamente de asistentes vestidos de rojo, blanco y azul. Los primeros en llegar hicieron fila antes del amanecer para asegurar un lugar.

Los más cercanos a Kirk rezaron mientras el bajo de bandas de rock cristiano retumbaba en el estadio. “Charlie veía la política como una vía de acceso a Jesús”, dijo el reverendo Rob McCoy, pastor del activista.

El vicepresidente Vance resaltó el papel central de la fe en la vida de Kirk y lo calificó como un mártir de la fe cristiana. “Por Charlie, recordaremos que es mejor permanecer de pie defendiendo a Estados Unidos de América y la verdad, que morir de rodillas”, dijo Vance. “Mostró la verdad de que Jesucristo es el Rey de Reyes, y que toda verdad fluye de este primero y más importante”, agregó.

Durante el homenaje, se instalaron mesas de registro de votantes, operadas por voluntarios de Turning Point USA, la organización fundada por Kirk, con la consigna: “No solo ores por el cambio, vota por él”. La organización política del activista había jugado un papel clave en la movilización de votantes jóvenes durante la última elección presidencial.

Controversia y represalias

El asesinato de Kirk desató un intenso debate sobre violencia, decencia y libertad de expresión en un país profundamente dividido. A su vez, despertó el temor entre algunos estadounidenses de que Trump esté tratando de utilizar la indignación por el asesinato como justificación para silenciar las voces de sus críticos y oponentes políticos.

Trump responsabilizó a la “izquierda radical” y amenazó con actuar contra organizaciones y donantes progresistas que, según él, celebraran la muerte del activista. De hecho, durante su discurso en el memorial de Kirk, envió un mensaje a los “radicales de izquierda que califican el discurso de Charlie Kirk como “violencia”. “Si hablar es violencia, algunos concluirán que la violencia está justificada para detener el discurso”, indicó el líder republicano.

Kirk, de 31 años, fue conocido por su estilo provocador y declaraciones que algunos calificaron de racistas, misóginas, antiinmigrantes y transfóbicas, lo que generó críticas incluso dentro del movimiento conservador.

Algunos de los oradores describieron de manera vaga al enemigo de Kirk como “ellos”, mientras que otros fueron más directos. Jack Posobiec, influencer de extrema derecha, calificó a Kirk como su “oficial al mando” y advirtió: “Nunca dejaremos que la izquierda, los medios o los demócratas olviden el nombre de Charlie Kirk”.

Turning Point, la organización fundada por Kirk, se convirtió en un grupo multimillonario con un alcance nacional e internacional bajo su liderazgo. “Charlie está teniendo en el cielo un grave temor a perderse algo en este momento”, dijo Tyler Bower, CEO de la organización, comparando la movilización con “invocar al Espíritu Santo en un mitin de Trump”.

El impacto de Kirk en la política conservadora moderna fue enorme. Oradores como Marco Rubio y Pete Hegseth destacaron su habilidad para presentar argumentos conservadores en campus universitarios, considerados bastiones liberales. Rubio recordó cómo inicialmente se preguntó por qué Kirk elegía confrontar a sus oponentes en lugares tan difíciles: “Como, por ejemplo, la Cuba comunista”. Hegseth agregó: “Siempre necesitamos menos gobierno, pero lo que Charlie entendió es que también necesitamos mucho más Dios. Hoy, me gustaría pensar que todos estamos en la iglesia de Charlie”.

