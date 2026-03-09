Ucrania recibió pedidos para compartir su know how para derribar drones kamikaze iraníes

KIEV.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este lunes que su país recibió 11 solicitudes de ayuda de países vecinos de Irán, además de Estados Unidos y naciones europeas, para derribar drones lanzados por Teherán, tras una semana de escalada bélica en Medio Oriente.

Kiev busca capitalizar su amplia experiencia en la lucha contra los drones rusos basados en diseños iraníes, al tiempo que presiona a sus aliados para que le suministren más armas capaces de interceptar misiles balísticos utilizados por Moscú en sus ataques contra ciudades ucranianas.

Un dron explosivo iraní Shahed lanzado por Rusia surca el cielo segundos antes de impactar contra un objetivo en Kiev, Ucrania Efrem Lukatsky - AP

Casi a diario, Ucrania es blanco de cientos de drones rusos de largo alcance de tipo Shahed, un arma de diseño iraní que Moscú copió y ahora produce masivamente bajo el nombre de Geran-2.

Este es el modelo de drones que Irán lanza contra países del Golfo e Israel en respuesta a los bombardeos israelíes y estadounidenses.

“Existe un claro interés en la experiencia de Ucrania en la protección de vidas, los interceptores pertinentes, los sistemas de guerra electrónica y la formación”, escribió Zelensky en la red social X.

El mandatario había señalado previamente que Ucrania envió drones interceptores y un equipo de especialistas a Jordania para ayudar a proteger bases militares estadounidenses, tras una solicitud de Washington realizada el jueves.

El Shahed C-139

Drones contra drones

Los drones interceptores –que cuestan como máximo unos pocos miles de dólares– se consideran una forma eficaz de contrarrestar ataques con aparatos como los Shahed, utilizados por Rusia y basados en tecnología iraní. Las empresas de defensa ucranianas ya están aumentando su producción con vistas a exportarlos.

Estos dispositivos, baratos y de un solo uso, están diseñados para chocar contra drones de largo alcance tipo Shahed y neutralizarlos. Son controlados en tiempo real por operadores en tierra.

Zelensky ordenó a las fábricas ucranianas producir hasta mil unidades por día.

Rusia reconoció que fabrica drones Shahed 136, como este que fue derribado en Ucrania. Getty Images

En febrero, estos aparatos permitieron derribar más del 70% de los drones rusos sobre Kiev y sus suburbios, según afirmó la semana pasada el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas. Su precio oscila entre 700 y 12.000 dólares.

Incluso los modelos más caros representan apenas una fracción del costo de un misil disparado por las baterías antiaéreas Patriot, cuyo precio supera el millón de dólares.

“La guerra ha cambiado mucho. Al principio eran drones contra humanos, soldados y tanques. Ahora son sobre todo drones contra otros drones”, explicó recientemente un subcomandante de una unidad antiaérea desplegada en el este de Ucrania.

Defensa antiaérea tradicional

El ejército ucraniano también emplea medios antiaéreos más convencionales, como ametralladoras pesadas montadas sobre trípodes o en la parte trasera de camionetas. Estas unidades han sido observadas en acción durante ataques nocturnos en Kiev.

Un dron iraní es lanzado desde un lugar no revelado de Irán Tasnim News Agancy� - ZUMA Press Wire�

Las tropas también utilizan misiles tierra-aire portátiles, disparados desde el hombro por soldados. Estas armas fueron diseñadas originalmente para derribar aeronaves que vuelan a baja altitud, como helicópteros, y se emplean en combinación con radares y sistemas de seguimiento de objetivos.

Aviones y helicópteros

Pese a contar con una flota limitada y enfrentar dificultades en la formación de pilotos, Ucrania también utiliza cazas F-16 para derribar drones tipo Shahed.

Además, el ejército emplea aeronaves más antiguas de origen soviético, incluidos helicópteros Mi-24 y Mi-8, así como aviones Yak-52, para interceptar estos aparatos.

Un soldado ucraniano examina un dron Shahed derribado con carga termobárica lanzado por Rusia, en un laboratorio de investigación en una ubicación no revelada de Ucrania Efrem Lukatsky - AP

Guerra electrónica

Ucrania también despliega diversos sistemas de interferencia electrónica destinados a bloquear los sistemas de navegación utilizados por los drones Shahed.

Estos equipos pueden desviar la trayectoria de los drones o incluso hacer que regresen a su punto de origen.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas del país logran interceptar o derribar más del 70% de los drones rusos de largo alcance que penetran en su espacio aéreo.

Agencias AFP y Reuters