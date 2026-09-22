Un adolescente de 15 años disparó contra una escuela en Turquía e hirió a 11 estudiantes

Turquía se halla sumergida en una profunda conmoción desde la mañana de este martes cuando un adolescente de 15 años abrió fuego con una escopeta contra una escuela situada en la ciudad de Manisa. Al menos 11 estudiantes resultaron heridos y dos de ellos permanecen internados en estado de gravedad, según confirmaron autoridades locales. Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió a las 8.30 en las afueras del instituto técnico y vocacional İnci Üzmez de Anatolia, ubicado en la localidad de Turgutlu, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación turco en un comunicado.

Por motivos que aún son de investigación, un joven que cursa en el noveno grado de la institución se acercó con una arma en el horario de ingreso y comenzó a disparar contra los alumnos. Las balas alcanzaron a 11 estudiantes, de los cuales dos se encuentran en grave estado.

El momento previo y posterior del ataque

“El ataque armado ocurrido en la calle por donde nuestros estudiantes van a la escuela, fuera del edificio escolar, en el distrito de Turgutlu de Manisa, que dejó heridos a 11 de nuestros estudiantes, dos de ellos en estado grave, nos ha entristecido profundamente a todos”, indicó vía X el ministro de Justicia de Turquía, Akın Gürlek.

En imágenes que trascendieron de las cámaras de seguridad de la zona, se logra divisar al agresor, vestido con una remera verde, pantalón negro y una mochila, con una escopeta y caminando con plena tranquilidad hacia el lugar del hecho. En un momento determinado mira hacia atrás, con el presunto objetivo de ver si alguien había notado su presencia.

Posteriormente, se lo observa huyendo a toda velocidad, todavía con el arma en la mano, por la misma calle por la cual había llegado hasta la escuela.

El menor fue detenido Getty Images

De acuerdo a Gürlek, inmediatamente después del incidente la Fiscal General Turgutlu inició una investigación y el menor involucrado fue detenido.

A su vez, confirmó la detención de la madre, el padre y el abuelo del joven por presunto vínculo con el arma utilizada.

“Se está investigando de manera exhaustiva y meticulosa cómo el arma utilizada en el ataque llegó a manos del niño, las condiciones de custodia del arma, las obligaciones de cuidado y supervisión de la madre y el padre, así como las alegaciones de que hubo acoso entre pares antes del incidente”, explicó.

A su vez, aseguró que se intentará identificar a “todos los responsables” y que desde el gobierno turco se está siguiendo “con sensibilidad tanto el proceso judicial como la situación de los estudiantes heridos”.

El menor con la escopeta, instantes antes del ataque Captura

“Deseamos una pronta recuperación a nuestros hijos heridos; transmitimos nuestras condolencias a sus familias, amigos y a toda la comunidad educativa”, manifestó.

Por otro lado, el Ministerio de Educación turco indicó que desde los primeros instantes posteriores al ataque las fuerzas de seguridad y el personal de salud fueron puestos en “estado de máxima alerta” y que sus equipos de apoyo psicosocial comenzaron “actividades de rehabilitación sobre el terreno para nuestros alumnos, profesores y padres afectados por este atroz incidente”.

“Nuestras unidades pertinentes están trabajando de forma coordinada y con determinación para garantizar que la investigación del incidente se lleve a cabo meticulosamente”, agregó.

El mensaje de Erdogan Redes

Del ataque también se hizo eco el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan: “Envío mis condolencias a nuestros 11 hijos heridos en el incidente ocurrido en el distrito de Turgutlu de nuestra Manisa, a todos nuestros pequeños afectados por este lamentable suceso, a sus familias, a nuestros maestros y a nuestra comunidad educativa”.

“Este desafortunado incidente está siendo investigado minuciosamente por las unidades relevantes. Nuestras unidades de seguridad están tomando todas las medidas necesarias. A nuestra nación, mis condolencias”, manifestó Erdogan, quien al momento del hecho se hallaba en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas.