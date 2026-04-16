Israel bombardeó un puente estratégico en el Líbano y atacó una ruta clave que conecta la capital con Siria

Pese a los recientes acercamientos entre Israel y el Líbano, marcados por el primer diálogo directo entre ambas naciones en décadas, medios libaneses informaron este jueves que Tel Aviv hizo explotar un puente estratégico en el sur del país y reportaron un ataque contra una ruta clave que conecta Beirut con la capital siria de Damasco.

“Aviones enemigos lanzaron dos ataques consecutivos contra el puente de Qasmiyeh, el último puente entre las regiones de Tiro y Sidón, destruyéndolo completamente”, apuntó la Agencia Nacional de Noticias (Ani) estatal.

El ejército israelí había pedido nuevamente este jueves a la población civil que evacuara toda la zona del sur del Líbano hasta el río Zahrani, a unos cuarenta kilómetros al norte de la frontera. La agencia libanesa también informó de la muerte de una persona, a raiz de un ataque israelí contra un vehículo que se encontraba en una ruta que une Beirut, con la capital siria, Damasco.

Israel hizo explotar un puente estratégico

La embestida ocurrió tras las conversaciones de esta semana entre representantes de Israel y el Líbano en Washington, encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, a fines de alcanzar un alto el fuego que incluya al territorio, y en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

Pero además, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció anoche el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun, hablarán por primera vez", en lo que supone un acercamiento entre ambos países en más de 30 años.

El posteo de Trump

“Hace mucho tiempo que los dos líderes no se hablan, unos 34 años. Será mañana (jueves). ¡Genial!“, destacó Trump desde su red social Truth. La información luego fue ratificada por la ministra israelí de Innovación, Gila Gamliel.

Por su parte, el presidente libanés ahondó este jueves en la importancia de un alto el fuego con Israel antes de entablar negociaciones directas con Israel.

“El alto el fuego que Líbano reclama a Israel es el punto de partida natural para las negociaciones directas entre ambos países”, afirmó Aoun en un comunicado.

Ataques cruzados

Si bien, el Líbano e Israel celebraron el martes en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas tras más de un mes de guerra entre Tel Aviv y Hezbollah, respaldado por Irán, los dos bandos continuaron los ataques transfronterizos el jueves.

Ataques israelíes contra la ciudad libanesa de Nabatieh, en el sur del país, el 16 de abril de 2026 (Abbas Fakih / AFP) ABBAS FAKIH - AFP

Hezbollah golpeó localidades del norte de Israel con cohetes y drones. Por su parte, el fuego israelí contra el sur de Líbano se intensificó, especialmente alrededor de las ciudades de Tiro, Nabatieh y la estratégica localidad de Bint Jbeil cerca de la frontera con Israel.

Las tropas israelíes se adentraron más en el sur de Líbano con el objetivo de crear lo que los funcionarios han llamado una “zona de seguridad”, queNetanyahuha dicho que se extenderá al menos de 8 a 10 kilómetros (de 5 a 6 millas) dentro de Líbano para evitar amenazas de cohetes de corto alcance y misiles antitanque.

Segunda ronda de conversaciones

Un cese al fuego en el Líbano es uno de los reclamos de Irán a Estados Unidos, en medio de la incertidumbre por el fututod el acuerdo de alto el fuego que vence a fines de esta semana. Sin embargo, desde la Casa Blanca se mostraron optimistas y anunciaron que se está discutiendo una nueva ronda de conversaciones con Teherán para llevarse a cabo nuevamente en Pakistán.

A ello se le suma, la llegada de ayer a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, mediador en el conflicto, leída como una señal positiva hacia una eventual nueva ronda de negociaciones entre ambas partes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Donald Trump y Mojtaba Khamenei ATTA KENARE - KHAMENEI.IR/AFP

Aunque el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz y las renovadas amenazas iraníes tensaron el acuerdo de alto el fuego, funcionarios regionales informaron de avances y dijeron que Estados Unidos e Irán tenían un “acuerdo en principio” para ampliarlo y permitir más diplomacia.

Los mediadores presionan para lograr un compromiso sobre tres principales puntos de fricción que hicieron descarrilar las conversaciones directas el fin de semana pasado -el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por los daños de guerra-, según un funcionario regional involucrado en los esfuerzos de mediación.

Agencias AP, AFP