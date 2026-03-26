Un analista internacional explicó en detalle por qué la segunda fase de la guerra es “peligrosa y puntual”

Luego de que el régimen iraní desestimó los 15 puntos presentados por la Casa Blanca para pausar la guerra, el gobierno de Donald Trump emitió advertencias sobre acciones militares. En diálogo con LN+, Andrés Repetto describió los alcances de una posible guerra abierta con desplazamientos de tropas en el terreno.

Según el analista internacional, la ausencia de un consenso diplomático entre ambos países, propone un acción directa en suelo iraní por parte de los Estados Unidos, en una maniobra que posee rasgos específicos que la distinguen de una invasión tradicional por su escala y objetivos.

Andres Repetto en LN+

El especialista trazó un paralelismo con otros escenarios bélicos contemporáneos para ilustrar el riesgo de este proceso: “Una incursión por tierra, aunque no sea masiva y sea puntual, nos acerquemos a una situación donde el espejo de Ucrania se vea en Irán, en el sentido que los iraníes usen esto que se llama, guerra simétrica”.

La postura de la Casa Blanca frente al fracaso diplomático

La administración estadounidense endureció su discurso oficial frente a la negativa de Irán de aceptar las condiciones de la Casa Blanca y Karoline Leavitt, vocera presidencial, comunicó la determinación del mandatario durante una rueda de prensa: “Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entienden que han sido derrotados militarmente y continuarán siendo, el presidente Trump asegurará de que reciban un golpe más duro que nunca antes. El presidente Trump no farolea y está preparado para desatar el infierno”.

Andrés Repetto analizó estas palabras como una señal de contradicción interna en el poder norteamericano: “Es una demostración de fuerza cuando una vocera de un imperio militar como el estadounidense, por su fuerza, tiene que recurrir a este tipo de frases como si fuesen los iraníes. Bueno, creo que está marcando una debilidad”.

Donald Trump Alex Brandon - AP

Dentro del ámbito político de los Estados Unidos, la posibilidad de un choque directo genera alarma en sectores legislativos. “Algunos republicanos, senadores, congresistas, empiezan a preocuparse sobre esto que está corriendo y que está pasando mientras escuchan las palabras de diplomacia y negociaciones, que es que se acerca cada vez más la posibilidad de un enfrentamiento militar”, señaló.

La contradicción en las comunicaciones de los líderes

El canciller iraní negó cualquier tipo de pacto previo y aseguró que Irán posee la autonomía para decidir el fin de las acciones bélicas, una respuesta que contradice la versión de Donald Trump, quien busca mostrar progresos en la resolución de la crisis.

Un edificio destruido en una zona residencial tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán Sha Dati - XinHua

“El canciller iraní era una de las personas para ser eliminada por Israel. Países de la región pidieron no eliminarlo porque si no ya no va a haber con quién negociar. Si se busca con quién negociar es porque evidentemente la primera idea de la caída del régimen, por ahora, no se está pudiendo hacer”, explicó Repetto.

Frente a estas declaraciones, Repetto describió la incomodidad de los Estados Unidos frente a esta resistencia y explicó que Trump intenta justificar la falta de resultados públicos mediante la reserva de sus interlocutores: “Habló y ahora trata de explicar que en realidad con la gente que ellos están negociando, sin mencionarlos, tienen miedo de aparecer y decir que lo están haciendo”.

A casi un mes del inicio de las hostilidades, la brecha entre los discursos y los hechos económicos persiste. “Yo creo que hay que ver qué es lo que pasa y entender que las declaraciones son parte de la guerra”, remarcó.