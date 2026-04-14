Un analista internacional explicó en detalle por qué se empieza a hablar de otra cumbre en la guerra: “La pelota está del lado de Irán”

Tras el fracaso del encuentro entre Estados Unidos e Irán, luego de que ambos países acordaron un alto al fuego en el conflicto del Medio Oriente, crecen las expectativas de una nueva cumbre. En este contexto, Andrés Repetto analizó en LN+, la posibilidad de una reunión entre el régimen y Estados Unidos, en un escenario donde continúan los ataques en el norte de Israel, pero también alrededor del estrecho de Ormuz que se encuentra bloqueado por la armada norteamericana.

“La pregunta que podríamos compartir ahora es si estamos ante la posibilidad de una nueva cumbre entre Estados Unidos e Irán”, sostuvo el analista y agregó: “Hay una brecha, una ventana de tiempo hasta el día 21 de abril”.

Andres Repetto en LN+

Luego de las conversaciones entre los Estados Unidos con el régimen iraní, el vicepresidente norteamericano sostuvo que fueron muy claros en lo que querían pero que los iraníes no dieron ningún tipo de solución, es por ello que Repetto sostuvo: “Ahora dice la pelota está del lado de Irán y se empieza a reconocer que puede haber otra cumbre”.

“Incluso el presidente ayer decía que los iraníes estaban desesperados por llegar a algún acuerdo, que habían llamado a la Casa Blanca. Nadie sabe a quién habló, con quién habló, pero bueno, empieza a especularse con esa posibilidad”, sumó.

Alberto Ruskolekier en LN+

Asimismo remarcó: “Es una cuestión de tiempos y los iraníes manejan otros tiempos que los estadounidenses. Desde Estados Unidos se hablaba de un conflicto de semanas, por lo tanto marcaba que el conflicto tenía que durar semanas, evidentemente está poniendo un borde y está dando información a la hora de la necesidad de negociar”.