Un ataque masivo con drones y misiles golpeó Kiev durante 12 horas y dejó varios muertos

KIEV.- Esta madrugada, Rusia lanzó cientos de drones y misiles contra Ucrania, dejando decenas de heridos en todo el país y al menos cuatro muertos, entre ellos una niña de 12 años, solo en la capital, informó Kiev este domingo. El ataque se extendió durante 12 horas.

Mark Serguéiev, un habitante de Kiev, y su familia dormían cuando un misil impactó su departamento en plena noche. “Todavía no puedo creer que los niños estén vivos. (...) El techo fue arrancado justo encima de la cama de mi hijo mayor”, contó este hombre de 35 años.

Rescatistas trabajan en un edificio residencial alcanzado por un ataque ruso Aleksandr Gusev� - SOPA Images via ZUMA Press Wire�

Anna, de 26 años, explicó que su apartamento estaba cubierto de escombros: “Escuché un cohete volar durante mucho tiempo, luego hubo una explosión y las ventanas se rompieron”.

Polonia, vecina de Ucrania, desplegó aviones de combate para proteger su espacio aéreo tras el ataque, después de que la OTAN acusara a Moscú de estar detrás de una serie de violaciones del espacio aéreo de la alianza defensiva.

Los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra han fracasado, mientras que Rusia ha prometido continuar su ofensiva en el conflicto que ya lleva tres años y medio. “Rusia quiere seguir luchando y matando, y merece solo la presión más dura del mundo”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras los ataques, que se extendieron por 12 horas.

Personas sentadas en un banco en el patio de un edificio dañado por un ataque ruso Aleksandr Gusev� - SOPA Images via ZUMA Press Wire�

“El Kremlin se beneficia de continuar con esta guerra y el terror mientras haya ganancias de la venta de energía”, añadió en línea con el discurso que dio esta semana ante la Asamblea General de la ONU, e instando a sus aliados a tomar medidas más contundentes contra Rusia.

Moscú afirmó que solo había atacado objetivos militares durante el asalto, algo que ha repetido desde el inicio del conflicto, sin reconocer que sus fuerzas hayan apuntado a civiles.

Rescatistas en Kiev tras un bombardeo ruso Aleksandr Gusev� - SOPA Images via ZUMA Press Wire�

La invasión a gran escala de Rusia, lanzada en febrero de 2022, ha devastado vastas zonas del este y sur de Ucrania, dejando decenas de miles de muertos, tanto soldados como civiles.

Zelensky, por su parte, reiteró que Ucrania tiene la intención de atacar la capacidad de Rusia para financiar la guerra y forzar a Moscú a sentarse en la mesa de negociaciones.

Además de los muertos, más de 40 personas resultaron heridas en las regiones de Zaporiyia, Odesa, Sumy, Cherkasy y Mykolaiv, informaron las autoridades ucranianas.

Zelensky publicó fotos de edificios residenciales envueltos en llamas, mientras los servicios de emergencia apagaban los incendios y rescataban personas de los edificios destruidos.

A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… pic.twitter.com/fshvsbMkIg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2025

Más víctimas podrían ser encontradas a medida que los rescatistas avanzaban en sus labores, advirtieron las autoridades. Los rescatistas utilizaban maquinaria pesada para despejar los escombros de edificios casi completamente destruidos.

Además de los edificios residenciales, un centro de cardiología y un jardín de infantes fueron algunos de los objetivos atacados en todo el país, indicó el Ministerio de Exteriores de Ucrania.

Rusia lanzó un total de 643 drones y misiles, incluidos misiles de crucero, contra las regiones orientales, centrales y del sur de Ucrania, según el Estado Mayor General de Ucrania.

Las fuerzas armadas de Polonia informaron a través de X que Varsovia había desplegado aviones de combate en su espacio aéreo y puesto sus sistemas de defensa aérea en alerta máxima como respuesta a los ataques rusos.

En las últimas semanas, varios países europeos han acusado a Rusia de violar su espacio aéreo con drones y aviones de combate, lo que la OTAN considera una prueba de la determinación de la alianza para defenderse. Rusia ha negado ser responsable de estas incursiones o de tener planes para atacar a algún país de la OTAN.

En su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York el sábado, el ministro de Exteriores de Moscú, Sergei Lavrov, advirtió que “cualquier agresión contra mi país será respondida con una respuesta decidida”.

Un tranvía circula con el humo de fondo durante el masivo ataque con drones y misiles de Rusia en Kiev, Ucrania, el domingo 28 de septiembre de 2025 Efrem Lukatsky� - AP�

Zelensky, por su parte, anunció que Ucrania recibió un sistema de defensa aérea Patriot fabricado en Estados Unidos desde Israel, y que se espera la llegada de dos más en breve, tras regresar de su propio viaje a Nueva York, donde también habló ante la ONU.

Aunque inicialmente neutral en el conflicto, las relaciones de Israel con Moscú se han enfriado a medida que Rusia se ha acercado a Irán y ha condenado la guerra de Israel en Gaza.

Además, tanto Kiev como Moscú informaron el sábado que la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia y la más grande de Europa, había estado desconectada de la red eléctrica durante cuatro días, lo que ha generado temores de un posible incidente nuclear.

