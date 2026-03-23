El sistema de defensa antimisiles de Israel, bajo escrutinio tras el ataque iraní del fin de semana

JERUSALÉN.– Pocos lugares en Israel están mejor protegidos que su principal instalación de investigación nuclear y reactor, a unos 13 kilómetros de la ciudad de Dimona, en el desierto del Néguev, al sur del país.

Por eso, cuando dos misiles balísticos iraníes impactaron en barrios residenciales de Dimona y de otra ciudad cercana, Arad, el sábado por la noche, eludiendo las célebres defensas aéreas del país, incluso los israelíes curtidos por el conflicto parecieron conmocionados por las escenas de destrucción.

Imagen del 22 de marzo de 2026 de escombros de edificios dañados después de un ataque con misil, en Arad, Israel Chen Junqing - XinHua

Tan inquietante como los daños fue, quizás, la admisión del Ejército de que había intentado interceptar los misiles, que impactaron con unas tres horas de diferencia. Los fallos plantearon incómodas preguntas sobre el sistema de defensa antimisiles de múltiples capas de Israel y su capacidad para proteger a sus ciudadanos.

También reavivaron las preocupaciones de que el Ejército podría estar siendo más cauto al emplear sus misiles más costosos y sofisticados, tras informes de que sus reservas podrían haberse visto mermadas durante la guerra de 12 días con Irán el año pasado. Esas preocupaciones podrían intensificarse en las próximas semanas si la actual campaña contra Irán está solo “a mitad de camino”, como afirmó el sábado el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí.

Funcionarios militares israelíes aseguran que están investigando qué salió mal, pero han dado pocos detalles.

Fallas en la defensa

Durante una visita a los lugares impactados el domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que fue un “milagro” que nadie haya muerto. Instó a los israelíes a aprovechar el tiempo que brindan las alertas de misiles entrantes para dirigirse a los refugios antiaéreos. “No se confíen”, advirtió.

No ofreció ninguna explicación sobre las intercepciones fallidas, ni mencionó el sistema de defensa aérea en el que Israel y Estados Unidos han invertido miles de millones de dólares durante décadas para interceptar cohetes y misiles de corto, mediano y largo alcance. Hasta este punto de la guerra, los drones iraníes parecen haber representado una amenaza limitada.

Un judío ortodoxo israelí inspecciona el lugar de un ataque con misiles iraníes en Arad, el 22 de marzo de 2026 ILIA YEFIMOVICH - AFP

Si bien el Ejército sitúa la tasa de intercepción de los misiles balísticos iraníes en más del 90 %, funcionarios y expertos subrayan que las defensas nunca pueden ser 100 % herméticas.

“Dimona está protegida con sistemas de defensa multicapa –israelíes y estadounidenses–”, afirmó Ran Kochav, general de brigada en la reserva y excomandante de las fuerzas de defensa aérea y antimisiles de Israel, “pero nada es perfecto. Hubo una falla operativa.”

El general de brigada Effie Defrin, portavoz principal del Ejército, afirmó el domingo por la noche que las fallas en Arad y Dimona no estaban relacionadas entre sí.

Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el lugar alcanzado por un misil iraní en Dimona, en el sur de Israel, el 22 de marzo de 2026 Ariel Schalit - AP

El sistema “Cúpula de Hierro” de Israel es el componente más conocido de su defensa antimisiles, pero es solo una parte diseñada principalmente para detener misiles de corto alcance provenientes de Hamas. Su respuesta más avanzada frente a misiles balísticos es el sistema “Arrow 3″, desarrollado conjuntamente por Israel y Estados Unidos, que intercepta objetivos en una región del espacio justo fuera de la atmósfera terrestre. Por su parte, “La Honda de David” intercepta misiles de crucero y cohetes y misiles de alcance medio.

El sistema estadounidense THAAD también está desplegado en Israel.

Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan el lugar alcanzado por un misil iraní en Dimona, en el sur de Israel, el 22 de marzo de 2026 Ariel Schalit - AP

Ahora, para ampliar sus opciones y optimizar sus recursos, Israel está trabajando para reforzar el alcance y la cobertura de sus sistemas de intercepción más rentables y de mayor disponibilidad.

“Está intentando ampliar las capacidades de las defensas aéreas de nivel inferior, como la Cúpula de Hierro y La Honda de David”, señaló el general Kochav. “A veces funciona.”

Sistemas bajo escrutinio

El sistema Arrow 3 ha quedado bajo escrutinio porque sus interceptores son costosos y llevan tiempo producirlos, lo que implica que deben emplearse con cautela. Los medios israelíes, que operan bajo estrictas normas de censura militar, informaron el domingo que el Arrow 3 no fue desplegado contra los misiles que impactaron en Arad y Dimona.

Hacia el final de la guerra de 12 días en junio pasado, algunos dentro del establishment de seguridad israelí expresaron preocupación por la posibilidad de que el país se quedara sin misiles de defensa aérea antes de que Irán agotara su arsenal balístico. En ese momento, funcionarios señalaron que Israel debía conservar el uso de interceptores y priorizó la defensa de zonas densamente pobladas y de infraestructuras estratégicas.

Bomberos trabajan para apagar un incendio en el lugar alcanzado por un misil iraní en Dimona, en el sur de Israel, el 22 de marzo de 2026 Ariel Schalit - AP

El Ejército ha negado recientemente los informes que sugerían que se estaba quedando sin interceptores de misiles, afirmando que se había “preparado para un combate prolongado”. En un comunicado la semana pasada, indicó que estaba monitoreando la situación y que “por ahora” no había escasez.

Pero cuanto más se prolongue la guerra, más se harán sentir las tensiones.

Amir Baram, director general del Ministerio de Defensa de Israel, viajó este mes a Washington para solicitar más interceptores y municiones, según tres funcionarios israelíes que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema. No estaba claro si Estados Unidos había accedido a proporcionar más.

Un rescatista trabaja en el sitio de impacto de un ataque con misil iraní, en Arad, en el sur de Israel, el 22 de marzo de 2026 Jamal Awad - XinHua

“No es un barril sin fondo”, dijo el general Kochav sobre el suministro de interceptores de Israel. “Cuando interceptamos, también tenemos que pensar en la batalla del día siguiente.”

Unas 175 personas resultaron heridas en los dos ataques con misiles en Arad y Dimona, al menos 10 de ellas de gravedad, según los servicios de emergencia y de salud. Muchos residentes de los edificios afectados lograron llegar a los refugios antiaéreos, evitando así una catástrofe mayor, según las autoridades locales.

Yitzhak Salem, de 62 años, se refugiaba con su esposa en una sala segura fortificada en su casa de Dimona cuando un misil impactó en un patio arenoso entre varios edificios de departamentos. La explosión llenó la sala de polvo y humo. Al salir, Salem dijo: “Se sintió como un huracán mezclado con un terremoto.”

Imagen del 22 de marzo de 2026 de escombros de edificios dañados después de un ataque con misil, en Arad, Israel Chen Junqing - XinHua

El teniente coronel Nadav Shoshani, portavoz del ejército israelí, afirmó que los misiles que impactaron en Arad y Dimona eran de un tipo que Israel ya había visto y había logrado interceptar con éxito antes. De aproximadamente 400 misiles balísticos disparados por Irán hacia el espacio aéreo israelí en las últimas tres semanas, solo cuatro lograron penetrar las defensas israelíes intactos, causando impactos directos, indicó.

Al menos 15 civiles –israelíes y trabajadores extranjeros– han muerto por los ataques con misiles.

Los “misiles racimo”

Pero más allá de los cuatro sitios de impacto principales –en Arad y Dimona, Tel Aviv y Beit Shemesh, cerca de Jerusalén– muchos más edificios y carreteras han sido alcanzados por fragmentos de misiles grandes o por misiles más pequeños dispersados en decenas por los “misiles racimo” iraníes más grandes, que se fragmentan a unos pocos kilómetros sobre el suelo. Estos también han demostrado ser letales.

Según funcionarios y expertos, la única manera de neutralizar la amenaza de los misiles racimo es interceptarlos por encima de la atmósfera, donde se desintegran; las intercepciones de nivel inferior no pueden evitar que la ojiva se fragmente.

Pero incluso los interceptores más sofisticados no siempre funcionan.

Imagen tomada con un dispositivo móvil el 21 de marzo de 2026 de rescatistas trabajando en el sitio de impacto de un ataque con misil iraní, en Arad, en el sur de Israel Chen Junqing - XinHua

El Arrow 2 detona cerca del misil, pero debe estar muy próximo para tener éxito, explicó Yehoshua Kalisky, investigador senior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel y experto en tecnologías militares y láseres.

El Arrow 3, dijo, requiere una colisión frontal. “Eso es muy difícil, como si se encontraran dos balas”, señaló.

Judíos ortodoxos israelíes inspeccionan el lugar de un ataque con misiles iraníes en Arad, el 22 de marzo de 2026 JOHN WESSELS - AFP

Algunos misiles iraníes tienen la capacidad de maniobrar, añadió, lo que complica el trabajo de los interceptores. Además, los cálculos de la trayectoria del misil balístico pueden ser inexactos, ya que incluso una pequeña turbulencia en la atmósfera puede impedir la intercepción.

Los misiles balísticos tienen tres elementos principales, explicó el Dr. Kalisky: el motor, que se desprende después del lanzamiento; la ojiva; y el tanque de combustible. Los tanques de combustible suelen caer en territorio israelí, representando un peligro para los civiles. “Son enormes”, dijo, “del tamaño de un autobús.”