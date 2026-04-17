Un camión de caudales atropelló a dos mujeres en Chile: una resultó gravemente herida

Dos mujeres fueron víctimas de un violento accidente en Pucón, en la región de La Araucanía, Chile, luego de ser arrolladas por un camión de Prosegur en un estacionamiento. El hecho generó conmoción por la magnitud del impacto y las circunstancias en las que ocurrió.

Según dio a conocer Radio Bío Bío, todo sucedió en el estacionamiento de un local comercial, donde una de las mujeres sufrió heridas de gravedad producto del impacto. De acuerdo a la información difundida, el momento se produjo cuando el conductor de un camión de transporte de valores ingresaba al predio en reversa. En ese contexto, no habría advertido la presencia de personas en la zona, lo que derivó en el violento episodio.

Un camión de caudales atropelló a dos mujeres en Pucón: una resultó gravemente herida

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, cuyas imágenes fueron clave para reconstruir lo sucedido. Sobre ese material se refirió el comisario de Carabineros de Pucón, Gerald Salazar, quien brindó detalles del momento del impacto.

“Cuando ingresa un camión de la empresa Prosegur, entra en marcha atrás, por lo que se establece que el conductor no percibe la presencia de estas dos mujeres adultas, el cual continuaba su marcha hasta llegar a la puerta de acceso de la tienda cuando atropella a estas dos mujeres”, explicó. Además, agregó: “De acuerdo a la imagen y la gravedad, dos de las ruedas del camión pasaron por sobre las piernas de una mujer, la cual resultó con lesiones de gravedad con fractura expuesta”.

En cuanto al avance de la causa, el Ministerio Público dispuso que el conductor fuera presentado ante el Juzgado de Garantía de Pucón, donde se le imputaron cargos por cuasidelito de lesiones graves y por no haber prestado la debida atención a las condiciones del tránsito. Tras la audiencia, el hombre recuperó la libertad bajo medidas cautelares, mientras que la Justicia estableció un plazo de 90 días para llevar adelante la investigación del caso.