Un científico chileno fue condenado por violar a una colega francesa en la Antártida

SANTIAGO.- Un científico de nacionalidad chilena fue condenado a prisión luego de que la Justicia de su país lo hallara culpable de violar a una colega francesa en febrero de 2019 durante una expedición en la Antártida. La decisión la comunicó la fiscalía que investigó el caso, la cual ponderó que se trata de un hecho inédito que sienta un precedente para la convivencia en el continente congelado.

La investigación del caso se inició el año pasado luego de que la víctima -cuya identidad no se difundió- denunciara a Jorge Gallardo por lo ocurrido cinco años antes cuando ambos, junto con otros dos científicos, desarrollaban un proyecto de doctorado en la Península Byers, en el extremo oeste de la Isla Livingston, en la región Antártica.

Entre la denuncia y la violación, la mujer guardó silencio y sufrió un agudo cuadro de depresión, hasta que erradicó la denuncia en la región de Magallanes, en el sur de Chile, según consignó el medio local Radio Bio Bio.

Según reconstruyó el fiscal del caso, Cristian Crisosto, el biólogo atacó a la mujer cuando “estaba descansando adentro de la carpa” y se aprovechó igualmente de las “condiciones extremas, de lo inhóspito del lugar”, para agredir sexualmente a la científica francesa.

Tras la definición adoptada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Punta Arenas, la fiscalía consideró “este veredicto demuestra que no importa el tiempo transcurrido respecto de los hechos, tampoco la dificultad de conseguir pruebas en un territorio tan apartado como la Antártida, lo importante es que la víctima fue valiente y denunció”.

La lectura de la sentencia se efectuará el 3 de octubre a las 13.45 horas.

Y agregaron: “Nos permitió este caso complejo, recabar los medios probatorios y presentar un caso ante el tribunal. Esto ha sido coronado hoy con una sentencia condenatoria”.

El próximo 3 de octubre se hará la lectura de la sentencia, que según la ley chilena, este tipo de delitos se penan con entre tres y 15 años de prisión. Cabe señalar que el Ministerio Público pidió una pena de hasta 10 años de cárcel.

En ese sentido, destacaron que se trata del primer caso de este tipo de delito registrado en la zona de la Antártica y que termina con una sentencia firme.

Con información de AFP.