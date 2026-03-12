“Propiedad de China”: el cambio de identificación de los barcos comerciales en el estrecho de Ormuz para evitar ser atacados

HONG KONG.– En medio de una escalada que tiene al comercio internacional en vilo, algunos barcos comerciales que navegan cerca del estratégico estrecho de Ormuz y del Golfo de Pérsico comenzaron a declararse públicamente “vinculados a China” en sus sistemas de seguimiento marítimo desde que se intensificó la guerra con Irán, en un intento por reducir el riesgo de convertirse en blanco de ataques.

Datos de tráfico marítimo analizados por la plataforma de seguimiento naval MarineTraffic muestran que al menos ocho buques en el Golfo Pérsico o el cercano Golfo de Omán modificaron sus señales de destino con mensajes breves como “China owner” o “China owner&crew”.

Estas frases no indican necesariamente el destino del barco –que es el uso habitual de estas señales– sino que funcionan como una advertencia pública destinada a desalentar posibles ataques en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta. Alguna de las embarcaciones ya lograron atravesar el estrecho y continuar hacia sus puertos finales, mientras que otras permanecen todavía en la zona.

Un granelero tailandés que navegaba por el crucial estrecho de Ormuz fue atacado el 11 de marzo y hasta el momento 20 tripulantes fueron rescatados HANDOUT - ROYAL THAI NAVY

Según analistas del sector, la estrategia apunta a aprovechar la posición relativamente neutral de Pekín en el conflicto y su estrecha relación económica con Teherán. “El objetivo principal de los buques que se identifican públicamente como ‘chinos’ mientras transitan por el Golfo o el estrecho es reducir el riesgo de ser atacados”, explicó Ana Subasic, analista de riesgo comercial de la firma de datos y análisis Kpler, propietaria de MarineTraffic.

Irán y los grupos aliados en la región, agregan especialistas, evitaron en general atacar barcos vinculados a China, uno de sus socios comerciales más importantes y un actor clave en la compra de petróleo iraní. En ese contexto, exhibir públicamente un supuesto vínculo con ese país puede funcionar como una forma de disuasión.

“El mensaje es básicamente: ‘no me confundas con el tipo de barco que dijiste que atacarías’”, explicó Kun Cao, director de clientes de la consultora marítima Reddal.

Los barcos anclados en el Golfo o que transitan por el Estrecho de Ormuz están cambiando sus datos de seguimiento Altaf Qadri� - AP�

El temor de las compañías navieras no es infundado. Desde que comenzó la escalada militar, al menos 19 buques comerciales que operaban en el Golfo Pérsico y en aguas cercanas resultaron dañados en ataques vinculados al conflicto, lo que generó una fuerte preocupación en la industria del transporte marítimo y entre los mercados energéticos.

Sin embargo, Los datos muestran que la mayoría de los barcos que adoptaron esta estrategia no navegan bajo bandera china.

Las señales de destino que los barcos modifican para enviar estos mensajes son pequeños textos que la tripulación introduce manualmente en el transpondedor del buque, un dispositivo que forma parte del sistema de posicionamiento global utilizado para rastrear embarcaciones. Normalmente indican el próximo puerto al que se dirige el barco y ayudan a mejorar la seguridad de la navegación, la gestión del tráfico marítimo y la planificación portuaria. Esa información no se verifica estrictamente en tiempo real.

Irán cerró la vital vía fluvial desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero Zachary Pearson� - U.S. Navy�

“En el transporte marítimo comercial, la bandera del barco a menudo tiene poco que ver con la nacionalidad del armador”, explicó Cao. Muchos graneleros, añadió, mantienen vínculos con China a través de su propiedad, operación o carga, pero eso no significa necesariamente que sean buques chinos.

Tampoco está claro hasta qué punto declararse vinculado a China realmente reduce el riesgo de ataques. Rico Luman, economista senior del banco holandés ING especializado en transporte y logística, señaló que la eficacia de esta estrategia es incierta, aunque refleja el nivel de tensión que atraviesa el sector naviero.

La práctica no es completamente nueva. Durante los ataques lanzados por los rebeldes hutíes contra buques en el Mar Rojo en meses anteriores, algunas embarcaciones también intentaron reducir el riesgo de ser atacadas indicando en sus señales que estaban vinculadas a China o que tenían tripulación china.

“No estamos listos”

La creciente tensión en las rutas marítimas coincide además con la preocupación por el impacto económico del conflicto. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó el jueves que considera poco probable que el precio del petróleo alcance los 200 dólares por barril, a pesar de que varios petroleros permanecen bloqueados cerca del estrecho y de que la guerra con Irán continúa intensificándose.

“Diría que es poco probable, pero estamos centrados en la operación militar y en resolver el problema”, declaró Wright en una entrevista con CNN cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el crudo alcance ese nivel.

Desde Teherán, sin embargo, el tono fue más desafiante. “Prepárense para que el petróleo cueste 200 dólares el barril, porque el precio depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”, advirtió Ebrahim Zolfaqari, vocero del cuartel general del comando militar Jatam al-Anbiya.

El propio Wright reconoció además que las fuerzas armadas estadounidenses aún no están en condiciones de escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz, una de las arterias energéticas más importantes del mundo, porque la mayoría de los recursos militares están concentrados en la campaña contra Irán.

“Eso ocurrirá relativamente pronto, pero no ahora. Simplemente no estamos listos”, dijo en declaraciones a CNBC, aunque añadió que es “bastante probable” que esas operaciones de escolta comiencen hacia finales de este mes.

Agencias AP y AFP