Un especialista opinó sobre la única salida del conflicto y un posible cambio de régimen en Irán

El analista internacional Mookie Tenembaum analizó, en diálogo con LN+, los últimos eventos de la guerra en Medio Oriente, que escaló a un nivel sin precedentes con el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán.

Consultado por las posibles salidas a la crisis, opinó que la única es “la rendición”. “Estados Unidos no dio otra opción. Eventualmente vale más la fuerza que la palabra y el miedo”, enfatizó.

Mookie Tenenbaum

En ese sentido, vislumbró dos escenarios principales para el futuro del régimen. Por un lado, una eventual transición de poder. “Podría haber cambio de régimen. ¿Es bueno? No sé”, reflexionó. Sin embargo, consideró más factible un “golpe de estado interno”.

¿Tercera Guerra Mundial?

La implicación de naciones nucleares en el conflicto de Medio Oriente sembró no sin razón dudas sobre la posibilidad de un Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, Tenenbaum se mostró escéptico ante ese escenario y citó el aislamiento de Irán en el plano internacional.

Además, consideró que el país persa posee un arsenal obsoleto, por lo que sus “amenazas vacías” carecen de sustento realista.

“No hay riesgo de una tercera guerra mundial. Absolutamente nadie va a apoyar a Irán. No le venden armas. En el mejor de los casos, el mejor armamento de Irán es de los años 90, la mayoría de los 70 y 80. ¿Por qué los rusos no le vendieron, por qué los chinos no? ¿Vos te crees que van a salir a pelear por ellos? No. Además, ¿se van a meter en una guerra mundial por Irán? No. Nada de esto es posible. Quedan las amenazas vacías. No tiene ningún tipo de base realista”, opinó.

Imagen satelital de una de las bases nucleares de Irán atacados por EE.UU - - Satellite image ©2025 Maxar Tech

Y agregó: “Irán en si propio país no sabe tener una guerra de guerrillas porque nunca tuvo. Pueden haber atentados, pero sospecho, viendo que Hezbollah- aliado más grande de Irán a las células que financia- no interviene, que si Irán pierde o entrega todo el proyecto atómico, van a tener problemas, no van a tener dinero y tampoco armas.

La pregunta es si estas células, presentes también en América Latina, van activarse o quedarán desactivadas para siempre: “El único peligro de Holocausto nuclear que veo en este momento es India Pakistán. No hay chance de ningún conflicto nuclear”.