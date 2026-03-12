Un experto advirtió sobre los efectos del primer mensaje del nuevo líder de Irán: “Posiblemente sea peor que su padre”

Mojtaba Khamenei asumió como líder supremo de Irán y en su primer discurso aseguró que no se abstendrá de “vengar la sangre de los mártires” del país. Para desmenuzar cómo impactará este cambio de liderazgo en la guerra de Medio Oriente, el analista internacional Andrés Repetto dialogó con LN+ y aseguró que “posiblemente sea peor que su padre”.

Andres Repetto en LN+

“Muchos dicen que el nuevo ayatollah es un títere de la Guardia Revolucionaria Islámica, pero a eso lo veremos con los días”, sugirió Repetto.

“Con los años y el paso de las guerras en Medio Oriente nos dimos cuenta de que los líderes son reemplazados pero el régimen no cae”, subrayó el experto, y agregó: “Uno puede saber quien será el próximo, pero lo que no se sabe nunca en una guerra es cuándo termina la misma”.

El analista opinó sobre el avance norteamericano en Irán

Los tres mensajes de la guerra

Consultado sobre las consecuencias del conflicto bélico, Repetto dijo: “La guerra va dejando tres mensajes. El de Trump diciendo, ‘ganamos, ganamos’ y buscando una pista de aterrizaje para terminar el conflicto. Luego, los iraníes que dicen: ‘estamos acá para aguantar el tiempo que sea necesario, con el régimen aún de pie’. Y por último, Israel diciendo ‘estamos listos para una guerra larga’“.

Siguiendo en esa lógica de comunicación bélica, el experto agregó: “Este jueves la Armada de Estados Unidos también compartió un mensaje, donde reconocieron que no tienen la capacidad para escoltar a los barcos petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz”.

La asunción del nuevo ayatollah generó algarabía en Irán

En palabras del analista, “eso puede alterar el precio del petróleo en todo el mundo”. “Y al mismo tiempo, fue la demostración de que realidad mata relato, porque Trump había dicho que sí podían brindar esa seguridad, y al poco tiempo fue desmentido por su propio servicio de inteligencia”.

¿Y Europa?

A Repetto le preguntaron sobre el papel del Viejo Continente en la guerra de Medio Oriente y el analista respondió que “Irán dijo que Europa es cómplice de lo que pasa en su país: esto es una advertencia velada para que dejen de avanzar".

Luego, identificó al presidente de Francia como un gran contrapeso en la guerra que se desarrolla principalmente en Irán. “El otro día Macron hizo un acto en donde mostró todo su arsenal militar”, subrayó Repetto.

En los últimos días, el presidente galo hizo una demostración de poder ante los ojos del mundo GONZALO FUENTES� - POOL�

“Macron y Francia se están erigiendo como potencias militares. Pero no se los está diciendo a los iraníes, se los está diciendo a los rusos”, marcó el analista.

Antes de finalizar su exhaustivo análisis, Repetto señalo que “el multilateralismo ya no existe. Hoy por hoy, quien tiene el poder, lo ejerce”.

“Pero lo más importante de señalar es que en esta guerra hay una bomba que aún no explotó, y es la movilización de más de 300.000 iraníes. Por eso todos los países del Golfo levantan las manos para que esta guerra se termine”, concluyó Repetto.