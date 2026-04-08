Un experto internacional advirtió que la situación en la guerra “es frágil”, pese al acuerdo entre EE.UU. e Irán

Luego de que Donald Trump postergara el ultimátum que le impuso al régimen, tanto Irán como Estados Unidos acordaron un cese al fuego. En medio de las declaraciones cruzadas por ambas partes, Andrés Repetto analizó el detrás del postergamiento del mandatario estadounidense y la fragilidad del pacto.

“Iremos viendo qué es lo que pasa el viernes cuando se junten cara a cara, que es la primera vez entre iraníes, estadounidenses y Pakistán en el medio”, sostuvo el analista internacional, tras conocerse esta tregua de dos semanas entre Irán, Israel y los Estados Unidos.

Andres Repetto en LN+

En este marco, Repetto informó que Emiratos Árabes y Kuwait están denunciando que están siendo atacados por Irán y remarcó: “El vicepresidente de los Estados Unidos, acaba de decir que la tregua es frágil, pero el presidente Trump está ansioso por avanzar”.

“La pregunta es un mensaje un poco extraño porque el vicepresidente está marcando una realidad diferente a la que muestra el presidente y al mismo tiempo no sé si está bueno que un vicepresidente en un momento de tanta tensión diga que el comandante en jefe de su país está ansioso”, profundizó.

Donald Trump Associated

“Con lo cual, la situación, como dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, es frágil. Y las carpetas que van a poner iraníes y estadounidenses tienen muchos puntos que no coinciden para nada”.

La repercusión de la tregua en territorio iraní y estadounidense

Durante la primera jornada tras el acuerdo, la televisión iraní difundió imagenes de ciudadanos iraníes, que apoyan al régimen, celebrando la noticia. “Hay una situación mixta, donde el presidente Trump decía: “Me piden que vuelva a bombardear los civiles iraníes” ¿En serio podemos creer que estén a favor o en contra del régimen, los civiles quieren que los bombardeen?“, cuestionó el analista.

En este contexto, agregó: “Me parece que hay un poco de todo. Obviamente hemos visto que el régimen ha masacrado a 30. 000 personas en 15 días, esa gente no puede manifestarse hoy por democracia, más allá de lo que está pasando por el tema de la guerra. Pero sí, para Irán es considerado una victoria, para Estados Unidos también, pero en los papeles hay mucho todavía que negociar”.

A pesar del acuerdo, se registraron bombardeos en el Líbano ANWAR AMRO - AFP

La reacción del papa León XIV a la tregua

Horas más tarde de que se conozca un alto fuego por parte de ambas naciones, el sumo pontífice sostuvo: “Tras estas últimas horas de grandes tensiones por el Medio Oriente y por todo el mundo, recibo con satisfacción y como un signo de viva esperanza genuina, anunciamos de una tregua inmediata de dos semanas”.

El papa León XIV celebró el acuerdo Andrew Medichini - AP

En medio de las diferentes reacciones alrededor de todo el mundo, el analista subrayó: “Puede pasar cualquier cosa porque la situación es de mucha inestabilidad. Desde mi punto de vista que el mundo es más inseguro porque lo que estamos viendo es una situación de caos global, quien tiene el poder de ejercer lo que quiere, lo hace, más allá de que obtenga o no esos resultados que iba a buscar".

Cómo seguirá el conflicto en Medio Oriente

Según Repetto, tras el acuerdo entre Irán, Israel y Estados Unidos, permite ver las debilidades de algunos países. “Lo que estamos viendo es un mundo donde quizás la que era la primera potencia ya empieza a dejar de serlo lentamente y situaciones como las que vimos en Irán, desde mi punto de vista, no hacen más que debilitar a un país que por la fuerza amenaza a enemigos y a aliados”.

Para concluir, resalto: “Este es el mundo en el que estamos, en una guerra mundial a partir de la invasión de Ucrania, en una situación de inestabilidad constante, con una guerra frágil y una situación frágil en Medio Oriente”.