Un joven asesinó a su madre a golpes en Estados Unidos: “Uno de los más violentos del último tiempo”

Un espeluznante caso conmocionó en las últimas horas al condado de Polk Country de Florida en Estados Unidos luego de que un joven de 21 años fuera arrestado por matar a su madre. El episodio ocurrió a fines de julio, pero la Policía local confirmó este miércoles la identidad del responsable luego de haberse completado las pruebas de ADN. “Es uno de los asesinatos más violentos y personales que hemos visto en mucho tiempo”, admitió el sheriff, Grady Judd.

La investigación comenzó el 21 de julio a raíz de una serie de accidentes automovilísticos que se registraron en la US 27, ruta que recorre el centro de Florida y conecta con otras ciudades importantes del país, como Cincinnati, Indiana y Columbus.

La Policía determinó que el responsable de los siniestros fue el conductor de un BMW 2022, que chocó a dos vehículos y quedó completamente inmovilizado tras impactar a un tercero.

La secuencia de los accidentes de Nash Captura

El hombre al volante fue identificado como Gibson Nash y rápidamente los efectivos comenzaron a sospechar al encontrar una cantidad desmedida de sangre en sus manos y cuerpo, que a priori no correspondían con la gravedad de las heridas que presentaba producto de los incidentes en la autopista.

Los agentes tomaron nota de la matrícula del auto y visitaron el domicilio que figuraba asociado a el. Se trataba de una casa situada en Eagle Park, a nombre de Margaret Chu DuFour. Cuando llegaron, nadie los atendió.

Primero llamaron al lugar del trabajo de la mujer, quien se desarrollaba como enfermera. La respuesta fue negativa; la profesional de 56 años no se había presentado aquel día.

El sheriff Grady Judd expuso el caso Captura

En ese contexto, la Policía decidió rodear la casa y como consecuencia halló cristales rotos de un plato en el patio trasero y una pala. Ante las circunstancias sospechas, ingresó al domicilio y encontró a DuFour muerta en el living de su casa. El forense determinó a las horas que falleció producto de un traumatismo por objeto contundente y estrangulamiento.

“Cuando nuestros agentes entraron por la puerta principal de la casa, miraron inmediatamente a la izquierda, que era un dormitorio acondicionado como oficina, y allí estaba Margaret, acostada en un charco de sangre en medio del suelo, obviamente muerta”, relató el sheriff de Polk Country en conferencia de prensa.

Inmediatamente, el hijo de la víctima, Nash, se convirtió en el principal sospechoso. El joven había sido trasladado al Centro Médico Regional de Lakeland por los traumatismos que sufrió durante el accidente que protagonizó en la US 27.

El domicilio del crimen Redes

Durante los días siguientes, y ya bajo custodia, el hombre fue tratado por sobredosis de Tylenol e insuficiencia hepática debido a consumo de paracetamol.

La Policía continuó con la investigación e inició análisis de ADN por su ropa y sangre. Finalmente, este miércoles Judd confirmó que los resultados dieron positivo y que en las próximas horas Nash será trasladado a la cárcel, una vez que reciba el alta médica.

“Gibson Nash debe permanecer encerrado para siempre”, declaró el sheriff. Y agregó: “La forma en que asesinó a su madre fue fruto de una mezcla de pura rabia y extrema violencia. Tras matarla, provocó dos accidentes de tráfico en una carretera muy transitada. No tiene respeto por los demás y representa una clara amenaza para la sociedad”.

“Es uno de los asesinatos más violentos y personales que hemos visto en mucho tiempo”, agregó.

Antecedentes de violencia

De acuerdo a lo que reveló el sheriff de Polk Country, Nash sufre de trastorno bipolar, esquizofrenia y posiblemente autismo y cuenta con un extenso historial de violencia, incluso contra su propia madre. De hecho, había salido de la cárcel solo una semana antes del asesinato.

Nash tiene 21 años Redes

Durante abril, el hombre de 21 años había sido arrestado dos veces, en el estado de Tennessee. La primera fue el 6, luego de amenazar a su madre con un cuchillo. DuFour tuvo que encerrarse en un comercio y llamar al 911 para salvarse.

Luego el 29, volvió a intentar atacar a su mamá. Por dicho motivo, estuvo en prisión hasta el 14 de julio, cuando DuFour lo pasó a buscar para llevarlo a vivir con ella en Florida.

Justamente, la madre se había mudado recientemente a Eagle Lake con el objetivo de ayudar a su hijo a que obtuviera mejores insumos para tratar sus problemas de salud mental.

Margaret DuFour, de 56 años Redes

“Quiero que vean a una enfermera, una madre y una persona que nunca se rindió con su hijo, y eso le costó la vida”, expresó Judd.

“No puedo imaginar cosas más horribles que un hombre matando a su madre. Alguien que lo trajo al mundo, que lo crio, lo cuidó, que no lo abandonó ni siquiera después de las palizas que le propinó una y otra vez, que se mudó a Florida, empezó un nuevo trabajo, regresó y lo sacó de la cárcel, y esta era su última esperanza para ayudarlo y alejarlo del entorno en el que se encontraba, y por eso la asesinó”, afirmó.