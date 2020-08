Melania entabló desde el principio una lucha territorial en la Casa Blanca con Ivanka, según las revelaciones de una antigua confidente de la primera dama Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 09:42

WASHINGTON.- La hija del presidente Donald Trump , Ivanka, y su mujer Melania no son precisamente amigas . Por si quedaba alguna duda, un libro revelador descubre el detrás de escena de esta conflictiva relación familiar.

En su libro"Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady" (Melania y yo: auge y caída de mi amistad con la primera dama), de próxima aparición, una antigua confidente de Melania, Stephanie Winston, saca los trapos al sol y exhibe con toda crudeza la animosidad que divide a esas dos encumbradas mujeres, enfrentadas en una serie de guerras territoriales en la Casa Blanca.

Exdirectora de eventos especiales de la revista Vogue, que supervisó eventos como la Met Gala y ayudó en la organización de la asunción de Trump, Wolkoff conoce a Melania desde hace más de una década. Fue la primera contratada de la primera dama en la Casa Blanca.

En las páginas del libro, Wolkoff detalla los minuciosos esfuerzos que ella y Melania supuestamente hicieron para evitar que Ivanka apareciera en las fotos de la juramentación del presidente en enero de 2017, según un extracto publicado esta semana.

Ivanka Trump Crédito: Twitter Ivanka Trump

"Estábamos todos agotados y estresados. Sí, la Operación Bloquear a Ivanka fue mezquina. Melania estaba en esta misión. Pero en nuestras mentes, Ivanka no debería haberse convertido en el centro de atención en la inauguración de su padre", señaló.

Wolkoff afirma además que Ivanka y su esposo Jared Kushner, ambos miembros del personal de la Casa Blanca, siempre estaban buscando oportunidades para disminuir y "controlar" a Melania, incluso tratando de ocupar espacio de oficina durante la transición presidencial.

"Ivanka fue implacable y estaba decidida a ser la primera dama y usurpar el espacio de oficina de Melania; quería ser la única mujer Trump visible en las instalaciones", escribió.

Según el diario británico The Guardian, que tuvo acceso a una copia del libro, después de uno de esos conflictos, Melania se refirió a Ivanka y sus aliados como "serpientes". Además, supuestamente hacía comentarios negativos sobre su propio esposo y sus hijos.

Sobre Trump, la autora citó a Melania diciendo: "Sé con quién me casé", en lo que se refiere a sus presuntas relaciones con otras mujeres y comentarios despectivos sobre las mujeres.