Un barco hundido, cuatro muertos y 21 espías israelíes e italianos: el misterioso caso que intriga en Italia

ROMA.– El domingo pasado, a las 19.20, un violento y repentino temporal, que implicó un tornado, granizo y ráfagas de viento de más de 100 kilómetros, causó una tragedia en el Lago Maggiore, en el norte de Italia: una embarcación tipo casa flotante de 15 metros, con 23 personas a bordo, se dio vuelta y se hundió. Cuatro personas murieron ahogadas y 18 lograron sobrevivir.

Con el pasar de las horas y días, no obstante, lo que parecía una terrible fatalidad se convirtió en un verdadero misterio, digno del mejor thriller. Los socorristas, en efecto, al rescatar de las aguas los cuatro cadáveres, documentos y demás pertenencias, cayeron en la cuenta de que las personas a bordo de la desafortunada embarcación no eran simples excursionistas, familias, que habían decidido un paseo en barco dominguero en una zona más que turística –visitando las famosas islas Borromeo–, sino un llamativo grupo de 21 agentes secretos italianos e israelíes.

Tres de las cuatro víctimas y 18 de los 19 sobrevivientes, de hecho, eran miembros del AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) italiana y del famoso Mossad, la agencia de inteligencia israelí para el exterior. Pertenecían al AISE Claudio Alonzi, agente secreto italiano, de 62 años, así como Tiziana Barnobi, de 53 y al Mossad, su excolega Shimoni Erez, agente jubilado de 54 años que, al parecer, fue uno de los primeros en caer al lago. La cuarta víctima fue Anya Bozhkova, la esposa de nacionalidad rusa del capitán de la embarcación, el italiano Claudio Carminati. “En 30 segundos se vino el apocalipsis y precipitamos al agua”, contó, aún bajo shock, Carminati, de 60 años, que está siendo investigado por homicidio y naufragio culposo.

Su barco en verdad podía llevar un máximo de 15 personas (no 21) y se analiza si no desestimó el alerta meteorológico. Su mujer, una rusa que vivía en Italia desde hace años y murió ahogada, no sabía nadar.

Rebautizado el “naufragio de los 007″ por la prensa italiana, al principio se dijo que los agentes habían salido a festejar el cumpleaños de uno de ellos y un reencuentro de ex colegas, con una salida que incluía la visita de las bellísimas islitas del lago y una parada para almorzar en un conocido restaurante de la Isla del Pescatore. Pero con el pasar de las horas fueron creciendo las dudas sobre esta versión, bastante extraña por cierto.

De hecho, muchos creen que lo que hubo en el Lago Maggiore fue mucho más que un festejo o reencuentro de 007, sino una reunión de trabajo o misión, por supuesto secreta, que por esas cosas del destino, debido a una imprevista y violenta tormenta, terminó mal.

Como en una película de espionaje, en efecto, al margen del capitán, Carminati –una persona de confianza de los servicios, que llora la muerte de su pareja rusa–, todos los sobrevivientes desaparecieron casi de inmediato del escenario de la tragedia, ocurrida a cien metros de la localidad de Sesto Calende, en provincia de Varese. Los israelíes regresaron raudamente en un vuelo militar a Tel Aviv y los italianos fueron rápidamente evacuados, esfumándose como los demás, en una operación que en la jerga militar se denomina “exfiltración”.

Según el diario Il Fatto Quotidiano, al ser interrogados por los carabineros del comando provincial de Varese en la guardia del hospita donde fueron atendidos tras sufrir hipotermia y contusiones, todos los 007 dieron respuestas fotocopia. “Soy un funcionario de la presidencia del Consejo de Ministros”, dijeron los seis italianos. “Formo parte de una delagación gubernamental israelí”, le hicieron eco los 12 ciudadanos israelíes.

En medio de crecientes interrogantes sobre la reunión de un número demasiado elevado de agentes secretos en un barco de turismo del Lago Maggiore que luego se hundió a pique, el Corriere della Sera recordó que ese lugar geográfico de la península siempre fue muy transitado por espías.

Se trata de una zona muy cercana a Suiza, país usado por varios servicios de inteligencia como punto de tránsito. La región de Lombardía, por otra parte, con sus industrias pequeñas y grandes “es terreno de caza para quien busca tecnología de doble uso, para el empleo militar y civil”.

“Los iraníes movilizaron recursos para obtenerla en la década de 1990. Los israelíes, sus adversarios, respondieron monitoreando sus movimientos y hasta habían creado una empresa pantalla en Milán que le había pasado a Teherán material fallado, quizás con la colaboración de nuestros aparatos de seguridad, movilizados junto a los Estados Unidos para detener tráficos peligroso”, recordó Guido Olimpio, experto del Corriere della Sera en estos temas.

La misteriosa reunión de 007 en el Lago Maggiore, para él pudo haber tenido que ver con un intercambio de información o para un objetivo más preciso. Un objetivo secreto que, seguramente, quedará sumergido en las aguas inclementes del encantador Lago Maggiore.

