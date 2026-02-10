La inesperada disputa entre Trump y Carney por un puente que unirá Estados Unidos y Canadá

WASHINGTON.– El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió este martes a la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de impedir este año la inauguración de un puente que conectará Canadá con Estados Unidos si no se resuelven las disputas comerciales entre ambos países.

Carney explicó que ya abordó el tema directamente con Trump y subrayó el carácter binacional del proyecto. “Le expliqué que Canadá, por supuesto, financió la construcción del puente, más de 4000 millones de dólares, que la propiedad es compartida entre el estado de Michigan y el gobierno de Canadá, y que en la construcción del puente, obviamente, participan siderúrgicas canadienses y trabajadores canadienses, pero también siderúrgicas estadounidenses y trabajadores estadounidenses, y este es un gran ejemplo de cooperación entre nuestros países. La situación se resolverá”, aseguró.

Prime Minister Mark Carney says he spoke to Donald Trump following the U.S. president’s threat to block the opening of the Gordie Howe International Bridge between Windsor, Ont., and Detroit. Carney says he reminded Trump that Canada paid for the bridge. pic.twitter.com/eetXhJYwnM — Olivia Stefanovich (@CBCOlivia) February 10, 2026

En diálogo con la prensa, el primer ministro canadiense se mostró optimista tras haber conversado con Trump, en contraste con el tono utilizado por el mandatario estadounidense el día anterior.

El lunes, Trump afirmó que su país debería ser dueño “de por lo menos la mitad” de la infraestructura y advirtió que no permitirá su apertura hasta que Estados Unidos sea “completamente compensado”.

“No permitiré que este puente abra hasta que Estados Unidos sea completamente compensado por todo lo que les hemos dado, y también hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Comenzaremos negociaciones, DE INMEDIATO”, agregó.

El puente llevará el nombre de la leyenda canadiense del hockey sobre hielo Gordie Howe y unirá la ciudad estadounidense de Detroit, en el estado de Michigan, con la canadiense Windsor, en la provincia de Ontario. Su construcción sobre el río Detroit comenzó en 2018, tiene un costo estimado de 4700 millones de dólares y su inauguración está prevista para este año.

Según una ficha informativa difundida por la entidad a cargo del proyecto, la obra fue financiada en su totalidad por Canadá y será de propiedad conjunta entre el gobierno canadiense y el estado de Michigan.

Aunque la Casa Blanca no brindó mayores precisiones sobre los motivos del enojo de Trump, las tensiones entre ambos países exceden la cuestión puntual del puente. En su extensa publicación en Truth Social, el presidente estadounidense también afirmó que China “se comería vivo a Canadá” y que Estados Unidos “solo se quedaría con las sobras”.

El primer ministro canadiense Mark Carney, izquierda, se reúne con el presidente de China Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el viernes 16 de enero de 2026. Sean Kilpatrick - The Canadian Press

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump ha mantenido choques recurrentes con Canadá, en particular por cuestiones comerciales.

Washington llegó a amenazar con imponer aranceles del 100% a productos canadienses tras una visita de Carney a China el mes pasado, durante la cual el primer ministro selló un acuerdo comercial preliminar con Pekín.

En varias ocasiones, Trump sostuvo que Canadá debería convertirse en el “estado 51° de Estados Unidos”, aunque en los últimos meses dejó de insistir públicamente con esa idea.

El río Saginaw pasa por la construcción del Puente Internacional Gordie Howe que conecta Windsor, Ontario y Detroit con el río Detroit Paul Sancya� - AP�

Por su parte, Carney había advertido el mes pasado, durante el Foro Económico Mundial de Davos, que el sistema de gobernanza global enfrenta “una ruptura”, en una referencia indirecta a Trump.

La amenaza de bloquear la inauguración del puente se produce además a pocos meses de una revisión formal del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el tratado comercial que protege a Canadá de los efectos más severos de los aranceles impulsados por Washington.

La construcción del puente

El proyecto fue financiado mayoritariamente por Canadá luego de que el entonces gobernador republicano de Michigan, Rick Snyder, aceptara en 2012 una oferta del gobierno canadiense para cubrir la mayor parte de los costos. Para avanzar, Snyder recurrió a una medida poco habitual: utilizó su autoridad ejecutiva para eludir a la legislatura estatal.

El gobierno canadiense recuperará su inversión a través de los ingresos por peajes y recibirá pagos continuos de capital y disponibilidad para operar, mantener y rehabilitar la infraestructura durante los próximos 36 años.

Trump también cuestionó el hecho de que el puente no se haya construido con acero estadounidense. Sin embargo, según funcionarios locales, la obra fue realizada por trabajadores de la construcción sindicalizados de ambos países.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estimó que el puente permitirá ahorrar 12,7 millones de dólares al año a los viajeros al reducir la congestión y los tiempos de traslado, aliviando el tránsito en pasos alternativos como el túnel Detroit–Windsor y el puente Ambassador.

Además, será la única conexión entre ambos países que permitirá el cruce a pie o en bicicleta, contará con seis carriles para vehículos —frente a los cuatro del puente Ambassador— y reducirá las paradas en semáforos.

