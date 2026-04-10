Un pueblo de España ofrece vivir gratis y trabajo asegurado: cómo postularse desde la Argentina

En un contexto donde cada vez más pueblos europeos luchan contra la despoblación, Arenillas, un pequeño municipio de la provincia de Soria, en España, ofrece una propuesta muy tentadora para los extranjeros. La misma incluye: vivienda gratuita, trabajo estable y la posibilidad de empezar de cero en un entorno natural.

El plan impulsado por el Ayuntamiento de Arenillas se apoya en tres pilares principales que buscan garantizar no solo la llegada de personas, sino también su permanencia en el tiempo. El primero es el acceso a una vivienda municipal totalmente equipada y sin costo de alquiler. Estas casas forman parte de un plan de rehabilitación que el municipio lleva adelante desde hace años y que ya permitió recuperar siete propiedades.

El segundo beneficio es un contrato de trabajo como albañil para tareas de mantenimiento y refacción de edificios públicos. Se trata de un empleo estable que no exige una alta calificación técnica, pero sí compromiso y disposición para trabajar en el lugar cuando se lo requiera.

Mapa geográfico de la región de Soria (Foto: Portal Soria Está De Moda)

El tercer eje, opcional pero clave para la vida comunitaria, es la gestión del bar o centro social del pueblo. Este espacio funciona como punto de encuentro para vecinos y actividades culturales, por lo que su continuidad es fundamental.

A diferencia de otras propuestas similares que existen en Europa, la localidad no busca turistas ni trabajadores golondrina, sino gente que quiera instalarse y formar un hogar. Por eso, el perfil ideal es el de familias con hijos en edad escolar, ya que su presencia permite sostener servicios básicos y garantizar el futuro del pueblo.

Así se ve el pequeño pueblo de Arenillas desde el aire (Foto: Portal Soria Está de Moda)

Teniendo en cuenta que el mudarse con niños suele ser un gasto extra, el municipio ofrece transporte escolar gratuito hasta el colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros, un beneficio cubierto por la Junta de Castilla y León. Además, el pueblo cuenta con conexión a internet, lo que abre la posibilidad de combinar el trabajo local con actividades remotas.

Las personas interesadas deben enviar una solicitud al Ayuntamiento de Arenillas a través del correo oficial ayuntamiento@arenillas.es, donde deberán detallar su situación familiar, motivaciones y experiencia laboral previa. El proceso busca evaluar no solo la capacidad para cubrir el puesto ofrecido, sino también el compromiso con la vida en comunidad.

¿Es posible aplicar viviendo en Argentina?

La respuesta es sí, aunque con un paso clave previo: regularizar la situación migratoria antes de viajar. En este sentido, el contrato laboral que ofrece el municipio puede ser una herramienta fundamental para tramitar una visa de trabajo por cuenta ajena desde Argentina.

Este proceso requiere que el empleador, en este caso el ayuntamiento de Arenillas, gestione la autorización correspondiente ante las autoridades españolas. Si bien no es un trámite automático, se trata de una vía posible para quienes estén dispuestos a coordinar el proceso desde el inicio.

Boina Fest: un festival que lucha contra la despoblación

A través de Boina Fest, el pueblo lucha desde hace 12 años contra la despoblación (Foto: Portal Soria Está de Moda)

Según informó la Cadena Ser, Arenillas no solo apuesta a la llegada de nuevos habitantes, sino también a fortalecer su identidad cultural con el Boina Fest, el festival contra la despoblación que ya cumple 12 años. Este evento, que nació en el propio pueblo, logró atraer a más de 750 artistas inscriptos y a más de 7.000 asistentes a lo largo de sus ediciones. De esta forma, el nombre del pueblo empezó a hacerse conocido para muchos turistas.

La próxima edición se celebrará el 8 de agosto y ya abrió su convocatoria para artistas nacidos o residentes en municipios de la llamada “España vaciada”, es decir, localidades con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 26 de abril.