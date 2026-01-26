Dinamarca ofrece 1200 empleos en español: qué perfiles busca y cómo postularse desde Argentina

Dinamarca se convirtió en un país ideal para quienes buscan oportunidades laborales en el exterior. Además de ofrecer sueldos generosos, el mercado amplió su búsqueda para quienes necesitan estabilidad laboral. Uno de los detalles que más llamó la atención es el requisito de saber hablar en español, un ítem que facilita la tarea para quienes viven en la Argentina.

Con 1200 vacantes disponibles, el país en cuestión se convirtió en una opción viable para quienes desean probar suerte fuera del país. Para quienes estén interesados, la red de empleo europea llamada Eures creó distintos anuncios, con puestos de trabajo orientados a sectores de tecnología, ingeniería, atención sanitaria, entre otros.

Cómo aplicar a las ofertas de trabajo en Dinamarca

Dependiendo la experiencia de cada persona y los recursos lingüísticos -se valora manejar más de dos idiomas para una correcta adaptación-, Dinamarca plantó bandera y se estableció como una nación con una gran apertura laboral, lo que no solo fortalece el mercado local, sino que expande las fronteras para que personas de todo el mundo puedan aplicar.

El mercado laboral en la nación escandinava experimenta actualmente una fase de alta demanda de perfiles especializados, impulsada principalmente por el cambio demográfico y el liderazgo del país en la transición energética.

Uno de los sectores con más demanda es el sanitario, el cual tiene una mayor urgencia de contratación debido al envejecimiento de la población. Es por eso que las ofertas están orientadas a enfermeros y profesionales de asistencia domiciliaria. Por otra parte, los procesos de modernización y automatización generaron vacantes en el rubro de la construcción, generando así un panorama sólido y variado de vacantes laborales.

Cómo postularse desde Argentina

Para quienes desean probar suerte en otro país, el sitio Eures es el punto de partida ideal para ver y aplicar a las ofertas laborales de Dinamarca, un país en plena expansión que busca diferentes profesionales.

Además de existir ofertas laborales que requieren idioma castellano, se recomienda tener una amplitud y flexibilidad con otras lenguas como el inglés. Otro punto importante que alienta al usuario a ingresar a la página es la creación de alertas para encontrar el trabajo deseado, donde se verá la descripción del empleo y el sueldo ofrecido.