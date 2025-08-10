Un sismo de 6,1 grados sacudió Turquía: múltiples heridos y una docena de edificios colapsados

ESTAMBUL.- Un sismo de 6.1 grados en la escala Ritcher sacudió este domingo una provincia del noroeste de Turquía, causando el colapso de alrededor de una docena de edificios y múltiples heridos. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales.

El terremoto tuvo epicentro en la ciudad de Sindirgi, ubicada en la provincia de Balikesir. Los temblores se sintieron hasta en Estambul, a unos 200 kilómetros, una metrópoli con más de 16 millones de habitantes.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó a la cadena NTV que cinco personas fueron rescatadas de un edificio derrumbado, mientras que los equipos de rescate continúan buscando a otra persona atrapada.

En el cercano pueblo de Golcuk también colapsaron varias viviendas y se derrumbó el minarete de una mezquita, según reportó el alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, en un comunicado oficial.

Por su parte, el ministro de Salud, Kemal Memisoglu, indicó en un mensaje en la red social X que cuatro de las cinco personas heridas están siendo atendidas en un hospital, pero ninguna se encuentra en estado grave.

“Nuestra esperanza es superar este desastre natural sin que haya ninguna pérdida de vida”, dijo Ahmet Akin, el alcalde de la capital provincial, que también se llama Balikesir, al canal de noticias HaberTurk.

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el sismo fue seguido por varias réplicas, entre ellas una de magnitud 4.6, y advirtió a la población sobre el riesgo de ingresar a edificios dañados.

El presidente Recep Tayyip Erdogan, en tanto, emitió un mensaje oficial deseando pronta recuperación a los afectados y expresó: “Que Dios proteja a nuestro país de estos desastres”.

Antecedente

En 2023, un terremoto de 7.8 grados de magnitud causó la muerte de 53.000 personas en Turquía. El fenómeno tuvo su epicentro cerca de Gaziantep y una fuerte réplica de magnitud 7.5 golpeó la provincia de Kahramanmaraş.

Cerca de 680.000 viviendas quedaron destruidas o inhabitables y más de 850.000 edificios colapsaron o sufrieron daños graves, afectando también la infraestructura vial, puentes y aeropuertos.

El impacto económico fue enorme, con pérdidas estimadas en más de 150.000 millones de dólares solo en Turquía, y la reconstrucción avanza lentamente.

Dos años después, cientos de miles de personas siguen viviendo en alojamientos temporales, y solo una parte de las viviendas prometidas por el Gobierno fue finalizada, dejando una profunda huella del desastre.

