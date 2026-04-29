Un tornado de fuego causó pánico en España durante el incendio de una planta de residuos

Un tornado de fuego se formó durante un incendio en una planta de residuos en el municipio de Onda, provincia de Castellón, España. El fenómeno se produjo en medio de un foco ígneo de gran intensidad que obligó a desplegar un amplio operativo y a evacuar viviendas cercanas de manera preventiva.

El impactante video fue difundido por los bomberos del consorcio provincial de Castellón y enseguida se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa una gran columna de fuego con forma de tornado y llamas esparcidas por el suelo. Además, se alcanza a ver a un bombero que intenta combatir el incendio.

El incendio tuvo lugar en un complejo en el que funciona una planta de residuos gestionada por la entidad pública Reciplasa. El fuego afectó material de reciclaje y la maquinaria que había en el lugar. Como consecuencia, se generó una columna de humo visible desde distintas localidades, según consignó el medio local Mediterráneo.

Se produjo un tornado de fuego tras un incendio

En el lugar trabajaron diez dotaciones de bomberos de distintos parques, junto con unidades de mando y refuerzos forestales. Además, equipos especializados vigilaron los alrededores para evitar que las llamas avanzaran hacia zonas forestales o instalaciones sensibles.

El impacto del incendio se concentró en los galpones de la planta, que habrían quedado en estado crítico. Ante la situación, el Ayuntamiento de Onda activó un Centro de Coordinación Operativa Local para organizar la respuesta de los distintos organismos, consignó Telecinco.

Por la presencia de humo, se dispuso el desalojo preventivo de viviendas y se recomendó a la población limitar la exposición al aire libre y mantener cerradas puertas y ventanas.

En el mismo predio ya se habían registrado otros incendios previamente Periódico Mediterráneo

El fuego quedó controlado horas más tarde sin que se registraran heridos. Al momento del incendio, la planta se encontraba cerrada. Mediciones posteriores determinaron que la calidad del aire no presentaba contaminantes.

El predio afectado ya había sufrido incendios en otras oportunidades. El último fue en septiembre de 2024. En esa ocasión, para lograr controlar las llamas fue necesario un operativo que duró toda una noche. Esa vez, el fuego inició en una zona en la que había desechos como muebles y electrodomésticos.