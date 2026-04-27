Cómo resguardarse de un ataque nuclear en el propio hogar, según un consejo crucial de tres pasos

En un mundo atravesado por conflictos y tensiones geopolíticas, el temor a un eventual ataque nuclear volvió a aparecer en el debate público. Las guerras actuales, como el conflicto entre Rusia y Ucrania o las operaciones militares en Medio Oriente, reavivaron las preocupaciones sobre el uso de armas atómicas.

Frente a ese panorama, algunas autoridades de los países europeos comenzaron a difundir recomendaciones básicas para saber cómo actuar en una emergencia de este tipo. Las pautas difundidas por el gobierno británico apuntan a algo simple pero crucial: buscar refugio lo antes posible. Según el protocolo, hay tres pasos fundamentales que pueden aumentar las probabilidades de sobrevivir a una explosión nuclear o a la radiación posterior.

Se recomienda buscar un refugio bajo tierra para protegerse de la radiación (Foto: Freepik)

Los tres pasos para protegerse de un ataque nuclear

Paso 1: entrar a un lugar cerrado de inmediato

El primer consejo es claro: refugiarse dentro de una construcción sólida en cuanto suene una alerta o exista sospecha de emergencia nuclear.

Una casa, un edificio o incluso un estacionamiento cubierto pueden servir como refugio inicial. Una vez dentro, lo más importante es cerrar puertas y ventanas y permanecer en el interior.

Las autoridades insisten en que quedarse adentro reduce significativamente la exposición a la radiación presente en el aire después de una explosión.

Paso 2: alejarse de las paredes externas

El segundo paso puede marcar una gran diferencia. Dentro del edificio, se recomienda moverse hacia el centro de la vivienda o hacia espacios interiores, lejos de las paredes exteriores.

La razón es sencilla: las paredes que dan al exterior reciben más radiación y partículas contaminadas. Cuanto más lejos se esté de ellas, menor será la exposición.

En muchos casos, los sótanos o niveles subterráneos son considerados los lugares más seguros dentro de una casa o edificio.

Paso 3: apagar ventilación y aire acondicionado

El tercer punto apunta a evitar que la contaminación ingrese al hogar. Por eso se recomienda apagar ventiladores, sistemas de ventilación y aire acondicionado, además de cerrar conductos o rejillas que conecten con el exterior. De esa manera se reduce la entrada de polvo radiactivo.

Las autoridades también aconsejan seguir la información oficial a través de radio, televisión o internet para saber cuándo es seguro salir.

Un refugio bajo tierra asegura estar protegido (Foto: Freepik) Lukasz Palka

Según las recomendaciones oficiales, el tiempo dentro del refugio puede extenderse entre uno y dos días, dependiendo de cómo evolucione la emergencia. Durante ese período, los gobiernos suelen emitir actualizaciones constantes para indicar si es necesario evacuar o permanecer bajo resguardo.

La importancia de buscar protección inmediata quedó demostrada en un episodio histórico ocurrido durante el bombardeo atómico de Hiroshima en 1945. Según datos citados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, un hombre llamado Eizo Nomura sobrevivió a la explosión pese a encontrarse a apenas 170 metros de la zona cero.

La razón fue que en el momento del impacto estaba refugiado en el sótano de un edificio. Nomura vivió hasta los 84 años, un caso que suele mencionarse como ejemplo de cómo una estructura cerrada puede ofrecer una protección decisiva frente a la radiación.

Aunque la sola idea de un ataque nuclear genera miedo por sus antecedentes históricos, los especialistas coinciden en algo: actuar rápido, refugiarse bajo techo y mantenerse informado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.