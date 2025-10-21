Un tornado dejó un muerto y ocho heridos en las afueras de París

Un tornado azotó este lunes por la tarde varios municipios del área metropolitana de París y como consecuencia murió al menos una persona y hubo ocho heridos. El fenómeno provocó importantes daños materiales, derribó árboles y obligó a activar operativos de emergencia en distintas localidades del departamento de Valle del Oise, al norte de la capital francesa.

El episodio se produjo poco antes de las 18 (hora local), cuando una célula tormentosa de gran intensidad tocó tierra a unos 20 kilómetros de París, según informó Meteored. En ese momento, el frente frío que ingresaba desde el Atlántico encontró condiciones propicias para el desarrollo de vientos de alta potencia, tras varias semanas de estabilidad atmosférica en el país.

Se formó un tornado en las afueras de París y al menos una persona murió en consecuencia

El municipio más afectado fue Ermont. Allí se concentraron los mayores destrozos y la víctima fatal, un trabajador de una obra en construcción sobre la que se desplomó una de las tres grúas derribadas por el viento. La prefectura de Valle del Oise confirmó que ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

20/10/2015 - 18h10 : 🌪️TORNADE À ERMONT



Voici les impressionnantes images de la tornades qui a touché Ermont en fin d’après midi. Elle a provoqué d’importants dégâts entre Ermont et Sannois.



Vidéo de Mlb Nini pour @MeteoNordParis pic.twitter.com/4Qd6WXXlmt — Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) October 20, 2025

De acuerdo con Meteored, los barrios de Espérances, Gambetta y la calle Henry-Dunant de Ermont fueron los más golpeados por el paso del tornado. Numerosos techos volaron por los aires, cayeron paredes de casa y decenas de árboles fueron arrancados de raíz.

Destrozos que dejó el tornado en Ermont

El fenómeno también generó serias complicaciones en el transporte público y en las principales rutas de la región. Árboles caídos bloquearon los accesos a algunas autopistas, lo que provocó importantes embotellamientos. En tanto, el tránsito fue interrumpido en los muelles del Sena, a la altura de La Frette-sur-Seine.

🌪️ La tornade qui a touché Ermont dans le Val-d'Oise a fait tomber trois grues qui ont causé de gros dégâts en s'abattant sur des bâtiments. (© Ahmed Saidane) pic.twitter.com/IlolrxeECQ — Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025

La red ferroviaria también se vio afectada. El servicio de trenes del Transilien, en la línea H, y del RER C fueron suspendidos temporalmente, según informó Meteored. Con el correr de las horas, la circulación comenzó a normalizarse de manera parcial en los sectores menos dañados, mientras continuaban los operativos de limpieza.

Las autoridades locales habilitaron durante la noche centros de atención para las personas que debieron evacuar sus casas. En paralelo, se instalaron células de crisis y la prefectura armó un centro operativo departamental en la prefectura.