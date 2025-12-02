Un trágico sueño: qué impulsó a un joven a entrar a la jaula de una leona en Brasil

La trágica muerte de Gerson de Melo Machado, conocido como Vaqueirinho, un joven de 19 años que este domingo invadió el recinto de felinos del Parque Zoobotánico Arruda Câmara (Bica) en João Pessoa, Brasil, se perfila como una “fatalidad” motivada por un anhelo de cercanía con los animales y una profunda vulnerabilidad personal. La delegada adjunta Josenise de Andrade, de la Comisaría Especializada de Homicidios, lidera la investigación, buscando descifrar las razones que llevaron al joven a su fatal desenlace, mientras aguardan los informes periciales para la conclusión del caso.

El momento en el que el joven de 19 años ingresa al recinto del zoológico y es atacado por la leona

Según testimonios y la propia delegada, Vaqueirinho “verbalizó la idea de ver al animal más de cerca”. Este deseo no era reciente: informaciones policiales extraoficiales y una publicación de una consejera tutelar revelaron que el joven “mostraba el deseo de ir a África a cuidar de los leones”.

Andrade enfatizó que, por su historial, Vaqueirinho “tenía problemas psiquiátricos. No tuvo noción del peligro”, clave para comprender su comportamiento. Un video lo muestra descendiendo por un árbol hacia el recinto, ignorando los gritos de la gente que le instaba a regresar. “Podría haber regresado, pero desciende. Al parecer, no tenía la intención de atentar contra su propia vida, sino de acercarse a los animales”, sostuvo la delegada.

La consejera tutelar Verónica Oliveira, quien acompañó a Vaqueirinho desde los 10 hasta los 18 años, relató en redes sociales los ocho años de lucha por su tratamiento y su sueño de “domar leones”. Describió una trayectoria de “vulnerabilidad y abandono”, señalando que era hijo y nieto de madre y abuelas esquizofrénicas. Este contexto, sumado a la falta de acompañamiento familiar, fue destacado por Andrade. “La madre era esquizofrénica”, explicó la delegada, agregando que “la policía está limitada, son casos que escapan a nuestra atribución.”

La bióloga Marilia Maia explicó que sucederá con la leona

El joven logró ingresar al área de los felinos escalando un muro de unos seis metros y luego recorriendo aproximadamente 1,5 metros de una reja sobre el muro. A pesar de los desesperados llamados de varias personas, incluidos empleados del parque, Vaqueirinho continuó. “Cuando llegó la Guardia Municipal, intentan tomar un extintor de incendios, le pidieron que suba de nuevo. No atendió ninguna llamada”, relató Josenise, quien agregó: “La gente puede pensar: ‘No hay forma de que un ser humano suba ahí’. Pero él, que no tenía frenos, quizás no veía ese obstáculo.”

Aunque Vaqueirinho era “conocido” por antecedentes de delitos menores como daños y hurto en su minoría de edad, la investigadora destacó que nunca antes había intentado invadir el Parque da Bica. Su identificación oficial se concretó en el Instituto de Policía Científica, si bien agentes lo reconocieron previamente por videos donde aparecía en otros incidentes, por ejemplo, tirando una piedra a un vehículo policial.

La delegada Andrade ordenó el cierre temporal del parque tras confirmar la muerte. Una vez retirado el cuerpo, autorizó a la administración del zoológico a gestionar las visitas. El caso ha sido remitido a la comisaría responsable. “Tras la conclusión de las pericias, se dirán muchas cosas. Pero la cuestión es que no tenía acompañamiento familiar”, remarcó Josenise, quien concluyó que, en principio, “fue una fatalidad. No fue devorado por la leona. Creo que ella pudo haber actuado por instinto de protección o incluso de juego.” Las investigaciones continúan para esclarecer esta tragedia que expone la intersección de la salud mental, la vulnerabilidad social y el riesgo extremo.

