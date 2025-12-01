Video impactante: el momento en que una leona atacó a un joven de 19 años y lo mató

Un joven de 19 años murió este domingo en Brasil luego de ingresar al perímetro de seguridad de los grandes felinos en un zoológico y recibir una agresión letal por parte de una leona, ante la mirada de otros visitantes. El episodio derivó en la clausura inmediata del establecimiento para facilitar las pericias de la Policía Militar y el Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba (IPC).

El ingreso a la jaula y el ataque de la leona

El incidente ocurrió en la ciudad de João Pessoa, en el estado de Paraíba, en el interior del Parque Zoobotánico Arruda Câmara cuando el joven inició el ascenso por un muro lateral de seis metros que protege el hábitat de la leona, según la información del medio local G1. En ese sector específico del predio no había presencia de guardias de seguridad en ese instante. El accionar del joven alertó a los turistas presentes en el lugar, quienes gritaron para disuadir a Machado de su accionar. Ante la falta de respuesta, los testigos registraron la escena con sus teléfonos móviles.

El joven de 19 años murió como consecuencia de las heridas que le causó la leona

Machado alcanzó la cima del muro e inició el descenso hacia el interior mediante una palmera ubicada dentro del recinto. El hombre se sujetó del tronco para amortiguar la bajada y llegar al suelo. El animal detectó la presencia del intruso y corrió hacia él abalanzándose sobre su cuerpo antes de que este tocara la tierra.

La confirmación del fallecimiento

El personal del zoológico activó los protocolos de emergencia tras el ataque, quienes detuvieron al felino y lo apartaron para permitir el acceso de los equipos de socorro. El equipo técnico evitó el uso de armas de fuego o elementos letales contra el ejemplar. Los esfuerzos médicos resultaron inútiles para salvar la vida del joven, ya que al ingresar, el peritaje oficial confirmó el deceso de Machado en el mismo lugar de los hechos. La causa de muerte responde a la gravedad de las heridas provocadas por el animal durante el ataque.

Cuando las autoridades ingresaron, confirmaron el deceso del joven

La investigación en curso

Las autoridades analizan el contexto personal de la víctima para esclarecer los motivos. Los primeros informes indican que el joven padecía un trastorno mental. La línea de investigación principal apunta a que Machado ingresó al recinto con la intención de quitarse la vida. El gobierno municipal ordenó el cierre del parque al público y suspendió las visitas de manera indefinida.

La respuesta del parque

La administración del Parque Zoobotánico Arruda Câmara detalló la situación del felino involucrado. El entrenamiento previo del animal facilitó su control por parte de los cuidadores sin necesidad de ejercer violencia física. El episodio generó consecuencias en el estado del ejemplar debido a la alteración repentina de su entorno.

El comunicado del zoológico sobre el estado de salud de la leona tras el ataque al joven de 19 años

Thiago Nery, director del departamento veterinario del parque, explicó las secuelas inmediatas en la leona y señaló que el ingreso del visitante estresó al animal y la dejó en “shock”. Un equipo interdisciplinario compuesto por veterinarios, biólogos y zootecnistas vigila al felino mediante un monitoreo continuará durante las próximas semanas para evaluar cómo sigue.

