“No tuvo noción”: qué dijo el hombre atacado por una leona en un parque de Brasil antes de meterse a la jaula

Josenise de Andrade, delegada adjunta de la Comisaría Especializada de Homicidios de João Pessoa (PB), dijo que la muerte de Gerson de Melo Machado, alias Vaqueirinho, en principio, fue una “fatalidad”. Este domingo, el joven de 19 años invadió el recinto de felinos del Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido como Bica, y acabó perdiendo la vida a causa de las heridas del ataque de una leona. Los investigadores esperan la elaboración de informes periciales para la conclusión del caso.

Según Josenise, informaciones policiales extraoficiales señalaron que Vaqueirinho era “conocido” por antecedentes de delitos como daños y hurto y otros actos cuando era menor de edad. A pesar de su historial, nunca había intentado invadir el Parque da Bica y solo fue reconocido después del ataque, dijo la investigadora. Al llegar al lugar, escuchó por parte de los testigos, incluidos empleados del parque, que el joven expresó su deseo de acercarse a los animales.

“No tuvo noción de peligro”

“Verbalizó la idea de ver al animal más de cerca, lo que coincide con informaciones de policías de que él, más de una vez, y en una publicación de una consejera tutelar, mostraba el deseo de ir a África a cuidar de los leones. En el video, podemos verlo descendiendo por el árbol, y la gente grita, le dice que regrese. Podría haber regresado, pero desciende. Al parecer, no tenía la intención de atentar contra su propia vida, sino de acercarse a los animales. Por el historial que me pasaron, tenía problemas psiquiátricos. No tuvo noción del peligro”, sostuvo Josenise.

Un joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil (Foto: captura)

Tras la confirmación de la muerte, la consejera tutelar Verónica Oliveira usó las redes sociales para despedirse del joven y relatar los ocho años de lucha por tratamiento. Según ella, el joven tenía el sueño de domar leones y una trayectoria de vulnerabilidad y abandono. Vaqueirinho fue atendido por el Consejo Tutelar de Mangabeira de los 10 a los 18 años de edad. Era hijo y nieto de madre y abuelas esquizofrénicas, según la consejera.

La administración del parque informó a la delegada que Vaqueirinho escaló un muro de unos seis metros. El video del caso muestra que recorrió la extensión de una reja, por encima del muro, de aproximadamente 1,5 metros. Josenise afirmó que varias personas intentaron impedir la acción del joven.

“Las evaluaciones sobre el lugar solo podrán realizarse después de concluida la pericia. Accedió por un árbol externo a la jaula. Logró acceder a esa reja, por donde sale caminando, y la gente gritó para que no continúe, que no descienda. Cuando llegó la Guardia Municipal, intentan tomar un extintor de incendios, le pidieron que suba de nuevo. No atendió ninguna llamada. La gente puede pensar: ‘No hay forma de que un ser humano suba ahí’. Pero él, que no tenía frenos, quizás no veía ese obstáculo”, relató la delegada.

Josenise detalló que, al llegar al lugar, el cuerpo de Vaqueirinho estaba boca abajo, con el rostro en la arena. Las personas alrededor no sabían quién era. El reconocimiento oficial solo se dio en el Instituto de Policía Científica, pero antes de eso, extraoficialmente, agentes identificaron de quién se trataba por videos en los que aparecía, por ejemplo, tirando una piedra a un vehículo policial.

El joven de 19 años murió como consecuencia de las heridas que le causó la leona

La delegada afirmó haber ordenado el cierre del parque al recibir la noticia de la muerte. Después de retirar el cuerpo, sin embargo, autorizó que la administración del zoológico gestionara las visitas como considerara más prudente. El caso ahora fue remitido a la comisaría responsable.

“Tras la conclusión de las pericias, se dirán muchas cosas. Pero la cuestión es que no tenía acompañamiento familiar, la madre era esquizofrénica. La policía está limitada, son casos que escapan a nuestra atribución. En principio, ellos me dijeron que están más allá de las exigencias técnicas y normativas, pienso que fue una fatalidad. No fue devorado por la leona. Creo que ella pudo haber actuado por instinto de protección o incluso de juego", relató la delegada.

El parque emitió un comunicado

Una advertencia que llegó tarde

El director de la Penitenciaría Desembargador Flósculo da Nóbrega (Presidio do Róger), Edmilson Alves, advirtió sobre las condiciones psíquicas de Vaqueirinho, días antes de que el joven de 19 años invadiera el recinto de felinos del parque. Por redes sociales, Alves y el jefe de disciplina de la unidad carcelaria, Ivison Lira, lamentaron la muerte de Vaqueirinho, a la que calificaron como una “tragedia anunciada”.

Alves estaba en Campina Grande (PB) para una confraternización de colegas cuando se enteró del caso de Vaqueirinho. Resaltó que, la semana pasada, había comentado públicamente que el muchacho —egresado del Róger— “necesitaba ayuda”. Según el director del presidio del Róger, la Justicia determinó que el joven fuera llevado a un Centro de Atención Psicosocial (Caps), de donde habría huido.

“La semana pasada hablamos tanto de Vaqueirinho. Hice un video hablando de la situación de su cabeza, de lo que habíamos pasado en la prisión y que él era una persona que necesitaba ayuda, necesitaba tratamiento. Su lugar tampoco era la prisión, y la Justicia decidió que fuera al Caps. El Caps no lo retiene, él huyó. Vaqueirinho tuvo 16 pasajes por la policía: diez en el presidio de menores y seis en el presidio de adultos. No conoció otra vida que la prisión. Llamamos a eso un preso institucionalizado”, sostuvo.

Alves dijo que él y otros trabajadores del Presidio do Róger libraron una “lucha muy grande” por Vaqueirinho. Ivison Lira, identificado como jefe de disciplina del Presidio do Róger, relató que el joven actuaba como si tuviera 5 años de edad.

“Sabíamos que era una tragedia anunciada. Vaqueirinho sin el debido tratamiento, sin acompañamiento, en la calle. Ahí está el resultado. Lamentablemente, veíamos que su razonamiento era el de un niño de 5 años. No procesaba mucho. Todo estaba condicionado a un intercambio, a caramelos, algo así, para que no se rebelara. Pero era fácil lidiar con él de esa manera. Necesitaba una mayor atención”, afirmó Ivison.

La bióloga Marilia Maia explicó que sucederá con la leona

Hace poco menos de una semana, Alves compartió con sus seguidores un video en el que advertía sobre la situación de Vaqueirinho. El pasado día 24, el joven había sido detenido dos veces en solo una hora: por dañar un cajero automático y, luego, por lanzar una piedra a un vehículo policial, en João Pessoa. La prensa local reportó que dijo preferir ser detenido a quedarse en la calle.

Según el director, el joven antes de eso estuvo detenido en la Penitenciaría do Róger bajo medicación, que tuvo que ser cambiada varias veces en el intento de controlar su estado.

“Quien hable con Vaqueirinho diez minutos, cinco minutos, sabrá que no es una persona normal. Vaqueirinho tiene problemas, está siendo atendido, tiene un diagnóstico. El tiempo que pasó en prisión, lo pasó bajo medicación. Tuvo crisis varias veces, se autolesionó, se golpeó la cabeza contra la pared, y un sinfín de cosas, porque es alguien que tiene problemas mentales”, relató.

Alves aseguró que Vaqueirinho estaba “siempre involucrado en delitos de hurto y daños”. El objetivo del joven sería volver a la prisión. “Esta vez fue detenido, tuvo un TCO (Término Circunstanciado), y el delegado lo liberó. Lo que él quería de hecho era volver a la prisión, tanto que agarró una piedra y la tiró al vehículo para provocar una vuelta a la comisaría porque, según él, ya no quería estar en la calle. Es muy delicada la situación de Vaqueirinho", contó días antes de la muerte.

Alves agregó que, la última vez que Vaqueirinho recibió la libertad, el propio director lo llevó a casa de su abuela, con los medicamentos. Allí, según él, “se constató que la abuela no tenía las mínimas condiciones para tenerlo”.

“La familia no lo quiere de vuelta. Entonces, fue a Recife. De Recife, volvió aquí cometiendo esos dos delitos para volver a la prisión de nuevo. Es un preso que toma medicación controlada, que necesita ser acompañado y que tiene problemas mentales serios”, advirtió, en esa ocasión.

En un video divulgado en redes sociales, tras la muerte, la consejera tutelar Verónica Oliveira afirmó que el joven no recibió el tratamiento que necesitaba.

“Aunque el Consejo solicitaba informes porque era visible el trastorno mental, el Estado decía que solo tenía un problema de comportamiento. ¿Acaso alguien que entra en la jaula de un león, que tira adoquines a un coche de policía, tiene un problema de comportamiento? No, eso no es solo un problema de comportamiento. Gerson necesitaba tratamiento, que no le fue ofrecido", sostuvo en el video.

Las autoridades del parque iniciaron una investigación interna

Veronica afirmó que Vaqueirinho tuvo varios pasos por instituciones de la ciudad, pero era etiquetado solo como alguien con “problemas de comportamiento”. “Los psiquiatras insistían en decir que era solo un chico que no se adecuaba al espacio porque tenía problemas de comportamiento. El Consejo Tutelar de Mangabeira no se va a callar. Luchamos mucho intentando garantizar los derechos de Gerson. Mi sentimiento hoy es de revuelta”, afirmó.

La leona que mató a Vaqueirinho en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara, conocido como Bica, no será sacrificada. La dirección del establecimiento afirmó que Leona está bien y sigue en observación y acompañamiento continuo, ya que pasó por un “nivel elevado de estrés”. La administración del parque resaltó que el animal no presenta comportamiento agresivo y descartó la eutanasia.

“Es importante reforzar que en ningún momento se consideró la posibilidad de eutanasia. La Leona está sana, no presenta comportamiento agresivo fuera del contexto de lo ocurrido y no será sacrificada. El protocolo en situaciones como esta prevé exactamente lo que se está haciendo: monitoreo, evaluación comportamental y cuidados especializados”, destacó el parque en una nota.

El parque agregó que médicos veterinarios, cuidadores y técnicos están dedicados “integralmente” al bienestar de leona para garantizar que ella “esté bien, se estabilice emocionalmente y retome su rutina con seguridad”.

La leona que le produjo la muerte al joven no será sacrificada

El Consejo Regional de Medicina Veterinaria de Paraíba (CRMV-PB) anunció que instituirá una comisión técnica para evaluar el Parque da Bica, que fue cerrado tras el ataque. No hay previsión para la reapertura a visitantes.

La investigación

La Secretaría de Medio Ambiente abrió una investigación de las circunstancias del hecho, según la alcaldía de la capital paraibana. En una nota, el Consejo Regional de Veterinaria afirmó que la comisión “analizará las condiciones estructurales y operacionales del parque y dialogará con la Alcaldía Municipal de João Pessoa, con el fin de colaborar para la implementación de medidas preventivas más rigurosas y eficaces”.

El organismo afirmó, además, que buscará, junto a la administración de Bica y a los responsables técnicos del lugar, “aclaraciones sobre los cuidados adoptados, los protocolos de seguridad existentes y eventuales fallas que puedan haber contribuido para lo ocurrido”.

En la nota, el CRMV-PB señaló que el Parque da Bica ya había registrado robos de animales en el pasado, lo que, para el organismo, “refuerza la necesidad urgente de revisión de los sistemas de vigilancia, control de acceso y manejo”. El objetivo principal es garantizar la seguridad de la población y el bienestar de los animales, según el consejo.

De acuerdo con la administración del Parque da Bica y la alcaldía de João Pessoa, Vaqueirinho invadió “deliberadamente” el recinto de la leona en el zoológico. El poder municipal destacó que, “de manera rápida y sorprendente”, escaló una pared de seis metros, las rejas de seguridad, llegó a uno de los árboles del espacio y entró en la jaula. Videos que circulan por redes sociales muestran la acción del hombre, que fue atacado por el animal y no resistió a las heridas.

La alcaldía afirmó, en una nota, que equipos de seguridad intentaron impedir la acción del hombre, pero no lo lograron. “Tan pronto como se constató la ocurrencia, el parque fue inmediatamente cerrado para los procedimientos de seguridad y remoción del cuerpo”, afirmó el poder municipal, que prestó solidaridad a la familia.

En una nota, la alcaldía resaltó que, a pesar del sistema de seguridad del parque, que “cumple las normas técnicas”, el “lamentable episodio” ocurrió porque “el hombre insistió en la invasión”. Por Instagram, el Parque da Bica afirmó que “siempre siguió patrones rigurosos de seguridad en sus recintos”.

“El espacio de la leona cuenta con más de 8 metros de altura, rejas reforzadas y todas las barreras técnicas previstas para garantizar la protección de los animales y de los visitantes. Lo ocurrido fue un incidente absolutamente imprevisible, fuera de cualquier escenario dentro de la rutina del parque”, destacó la administración del zoológico.

La leona pasó por un momento de shock tras el ataque

El veterinario del parque, Thiago Nery, destacó que la leona quedó “en shock” con lo ocurrido, pero obedeció las órdenes del equipo. “El animal está entrenado, entonces pasó gradualmente por entrenamientos que garantizaron que lográramos que regresara sin uso de arma de fuego, sin uso de dardo tranquilizante. Y entonces obedeció, fue para dentro de su recinto. Obviamente que hubo una demora porque el animal estaba muy estresado y en shock también”, dijo en un video.

Según el parque, la leona pasará por acompañamiento y evaluación en los próximos días “por haber pasado por un momento de gran estrés”. “Bica permanecerá cerrado para visitas hasta la conclusión de las investigaciones y de los procedimientos oficiales, prestando por la transparencia y por el compromiso con la seguridad de nuestros visitantes, colaboradores y animales”, agregó el espacio, en una segunda nota publicada en Instagram.