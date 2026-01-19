Las imágenes de largas colas con embotellamientos en distintos puntos de Maldonado, pero en particular en Punta del Este, son recurrentes por estos días. Y más allá de discusiones atípicas que puedan incluir personas bajando de sus vehículos con bates de béisbol, son varios los que comienzan a identificar problemas de movilidad en uno de los mayores centros turísticos de la región y una fuente de ingresos más que relevante para Uruguay.

Uno de los impactos que pueden generar estos problemas de tránsito es que los turistas comiencen a molestarse y terminen por no elegir este lugar. Pero estas dificultades las tienen también quienes viven -en Maldonado la población creció un 23,7% entre 2011 y 2022- y quienes trabajan allí.

Para Alejandro Ruibal, director de Saceem y presidente de la Cámara de la Construcción, en Maldonado esta temporada turística dejó en evidencia “la costumbre de llegar tarde con las obras de infraestructura que acompañen los desarrollos inmobiliarios”.

Un tranvía en Punta del Este: la propuesta que busca evitar un “apagón vial urbano”.

“En Maldonado explotó [el crecimiento inmobiliario] desde hace mucho tiempo. Y con esta temporada exitosa, el sistema se estresa y se manifiesta en su máxima expresión lo que es no estar acompañando con inversiones para resolver y para anticiparse a los problemas de la vialidad urbana”, dijo en diálogo con El País.

Hay ejemplos puntuales que muestran cómo no se alineó la obra al crecimiento que tuvo el balneario, al que siguen llegando empresas para instalarse. Uno de ellos es la rotonda que está a metros del complejo Solanas, donde, según el relato de Ruibal, sería necesario un nuevo diseño añadiendo un carril para que quien no quiere doblar continúe sin toparse de forma caótica con otros autos.

Otro es que se da en la rambla y avenida España, donde, con el flujo de autos que transita en Punta del Este, los dos carriles se trancan constantemente porque de una mano está el ingreso a una estación de servicio y del otro un semáforo para doblar hacia Maldonado. Está también el cruce en plena ruta para quienes buscan visitar Casa Pueblo y la lista sigue. “¿Dónde están las obras que acompañen ese crecimiento? Yo tengo miedo de estar cayendo en un problema de apagón logístico de movilidad”, afirmó.

Tranvía y más cambios

El director de Saceem se reunió con el intendente de Maldonado, Miguel Abella, para transmitirle su preocupación. Pero también para dejarle sobre la mesa algunas iniciativas o ideas que podrían ayudar a mejorar la infraestructura vial y el transporte público del departamento.

Una de ellas, según contó el ingeniero, fue desarrollar un tranvía en Punta del Este que permita “mejorar la calidad de vida y la movilidad” con “tiempos similares a los del transporte privado” y con un sistema de transporte masivo que convive con el tránsito.

Alguno de los ejemplos de “éxito” para Ruibal, y que detalló al jefe comunal fernandino, son el tranvía de Cracovia en Polonia, el de Valencia o el de Alicante en España y el de Lyon en Francia. Todos ejemplos que inundan su mesa de trabajo en las oficinas de Saceem mientras dialoga con El País. También con distintas opciones para mejorar las rotondas y cruces que le señaló a Abella como puntos a mejorar.

“Maldonado merece una solución moderna de movilidad, de alto nivel”, remarcó el ingeniero. Con la iniciativa del tranvía se lograría, según explicó, al mismo tiempo contar con un “transporte lindo y moderno como tienen otras ciudades top del mundo” y quitar autos del sistema.

En cuanto a dónde colocarlo y los recorridos, el director de Saceem presentó tres alternativas. Una propuesta incluye la conexión de la ruta 39 con la terminal de Punta del Este por la avenida Artigas con un eje que implicaría un recorrido de 7,6 kilómetros. Otra alternativa es una línea que una la terminal de Maldonado y Punta del Este por avenida Roosevelt, con un recorrido de 2,7 kilómetros, y por avenida Artigas, con otro tramo de 2,3 kilómetros. Y una tercera opción, que es sumar las dos anteriores, generando un circuito de transporte público con dos ramificaciones.

Por último, Ruibal insistió en que, más allá de las ideas que él presentó a la Intendencia de Maldonado, espera que se tome algún tipo de acción porque, además de la afectación que puede tener a nivel económico que los turistas decidan no seguir viniendo, aparecen también los problemas ambientales.

“Cuando no diseñás bien los flujos urbanos tenés un problema ambiental. ¿En qué se ve? Los embotellamientos por no diseñar bien eso son un problema ambiental, por ejemplo. O cuando habilitás construcciones sin tener claro tu ordenamiento territorial (ver aparte)”, dijo.

Por Raúl Santopietro