Una carta para apuntalar las chances de Trump en las presidenciales de noviembre

El presidente norteamericano, Donald Trump.

WASHINGTON.-Donald Trump se anotó uno de los mayores logros diplomáticos de su presidencia y en la historia de Medio Oriente justo cuando más lo necesitaba, en el arranque del último tramo de una campaña presidencial donde todavía corre a su reelección de atrás, golpeado por la pandemia del coronavirus y una economía que empieza a salir muy de a poco del pozo en el que cayó hace unos meses.

Relegado en las encuestas y con los pronósticos en contra, Trump buscó capitalizar lo más que pudo el histórico acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos al mostrarse en la Casa Blanca como un gestor de un deshielo que puede llegar a abrir una nueva era en la región.

"Después de 49 años, Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán completamente sus relaciones diplomáticas. Intercambiarán embajadas y embajadores y comenzarán la cooperación en todos los ámbitos y en una amplia gama de áreas, incluido el turismo, la educación, la atención médica, el comercio y la seguridad", dijo Trump, sentado detrás del escritorio en el Salón Oval, rodeado de colaboradores, al presentar el acuerdo.

"Este es un momento verdaderamente histórico -insistió-. Desde que se firmó el tratado de paz entre Israel y Jordania hace más de 25 años, no se ha avanzado tanto hacia la paz en el Medio Oriente".

Su yerno, Jared Kushner, a quien Trump le encargó forjar un acuerdo de paz en Medio Oriente entre israelíes y palestinos, dijo que el acuerdo era un "histórico paso adelante" y que podría haber más países del mundo árabe que se sumen a los Emiratos y normalicen su relación con Israel. Las discusiones, reveló Kushner, duraron más de un año y medio.

"Este es un histórico paso hacia adelante, no pasa todos lo días", dijo Kushner. "Este será un importante punto de inflexión en Oriente Medio", agregó.

El rol de Trump en esas negociaciones quedó en el tintero, pero la Casa Blanca se preocupó por poner al magnate como un actor central del histórico avance diplomático. Brian Cook, quien hasta este mes se desempeñó como asesor especial sobre Irán en el Departamento de Estado, dijo que el acuerdo abría "un nuevo Medio Oriente" y que el régimen iraní representaba el pasado y la campaña de máxima presión de Trump había logrado "resultados históricos". Quien fue más lejos fue el asesor de Seguridad Nacional de Trump, Robert O'Brien.

"Creo que la historia recordará a Trump como un gran hacedor de la paz", dijo O'Brien. "Es realmente notable cuando das un paso atrás y mirás lo que este presidente ha logrado por la paz. Y no me sorprendería, llevará tiempo en este ambiente, pero no me sorprendería que el presidente sea nominado para el Nobel de la paz", agregó.

Si hubo coincidencias, dentro y fuera de la Casa Blanca, en que una columna del embajador de los Emiratos en Estados Unidos , Yousef Al Otaiba, en la cual ofreció una clara señal de que un acuerdo era posible si Israel suspendía su política de asentamientos y anexión en Cisjordania.

El acuerdo fue visto también como una nueva oportunidad para llegar a la llamada "solución de dos estados" entre Palestina e Israel , pero los palestinos recibieron el acuerdo con malestar y críticas, echando un manto de dudas acerca de si el avance ofrecía una bisagra o no en la región. Benjamin Netanyahu dijo que la anexión estaba "suspendida", pero no cancelada.

Al final del día, Kushner continuaba insistiendo en que el histórico acuerdo le daba a los norteamericanos un argumento adicional para votar a Trump, quien, al igual que hace cuatro años, arranca el final de la campaña desde atrás.

"Nadie pensó que podíamos hacer esto", dijo Kushner en una entrevista con Fox. Tras ponderar el estilo de su suegro y ningunear los pronósticos de las encuestas, Kushner afirmó: "Al final del día, logra resultados, y eso es lo que importa, y eso es lo que quiere la gente".