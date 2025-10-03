Una de las dos víctimas del ataque a la sinagoga en Manchester podría haber muerto por un disparo de la policía

MANCHESTER.- En un dramático giro, uno de los dos muertos en el ataque a una sinagoga el jueves en la ciudad de Manchester parece haber recibido una bala disparada por la policía mientras intentaba detener al agresor, indicaron las autoridades el viernes.

La policía disparó y abatió a Jihad al-Shamie, el británico de 35 años identificado como responsable del ataque, siete minutos después de que embistiera con un auto a peatones en el exterior de la sinagoga el jueves por la mañana y los atacara luego con un cuchillo. Al-Shamie llevaba lo que parecía ser un cinturón explosivo, que resultó ser falso.

Imagenes de Jihad al Shamie publicadas en redes sociales. Fuente: Facebook

Según la policía, Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos residentes en la zona, fallecieron en el ataque a la sinagoga de la congregación Heaton Park, en el suburbio de Crumpsall de la ciudad. Otras tres personas están hospitalizadas en estado grave.

El jefe de la Policía del Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés), Stephen Watson, dijo que un examen forense determinó provisionalmente que Daulby presentaba “una herida consistente con una lesión por arma de fuego”. Dado que el atacante no llevaba armas de este tipo, “esta lesión puede haber sido una consecuencia trágica e imprevista” de la acción policial, añadió Watson.

"Se cree que ambas víctimas estaban juntas detrás de la puerta de la sinagoga, mientras los fieles actuaban con valentía para impedir que el atacante lograra entrar", dijo el jefe de la policía y agregó que una de las personas hospitalizadas también parece haber sido herida por un disparo.

Carpas policiales cubren partes de la escena frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en Crumpsall, al norte de Manchester, el 3 de octubre de 2025 PAUL CURRIE� - AFP�

La familia de Daulby dijo que su “acto final fue de un profundo coraje”. La familia de Cravitz informó que están tratando de sobrellevar la impactante pérdida de un hombre que “haría cualquier cosa para ayudar a cualquiera”.

El medio británico The Guardian reveló además que el atacante se encontraba en libertad bajo fianza por una supuesta violación cuando llevó a cabo el ataque. Al-Shamie estaba siendo investigado por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar a principios de este año.

Adrian Daulby “perdió trágicamente la vida en un acto de valentía para salvar a otros”, dijeron sus familiares. Fuente: Policía del Gran Mánchester

El ataque ocurrió cuando los fieles se reunían en la sinagoga ortodoxa con motivo del Yom Kipur, el día del perdón y el más solemne del calendario judío.

El rabino Ephraim Mirvis, líder del judaísmo ortodoxo en Gran Bretaña, afirmó que el atentado fue el resultado de “una ola implacable de odio hacia los judíos” tanto en las calles como en internet.

Miembros de la comunidad judía se consuelan entre sí cerca de la sinagoga, en Manchester, Inglaterra, el jueves 2 de octubre de 2025 Peter Byrne� - PA�

“Este es el día que esperábamos no ver nunca, pero que en el fondo sabíamos que llegaría“, escribió el religioso en redes sociales. Mirvis tenía previsto viajar el viernes a Manchester.

Por su parte, el embajador palestino en Gran Bretaña, Husam Zomlot, ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias en un comunicado en el que condenó el “atroz ataque”.

“Nadie debería sentirse jamás inseguro en su hogar o en su lugar de culto”, afirmó el funcionario. “La violencia contra civiles debe ser condenada sin titubeos ni excepciones”.

Las autoridades no conocían al agresor

Jihad al-Shamie, un ciudadano británico de ascendencia siria, llegó al país de chico y obtuvo la nacionalidad en 2006. Las autoridades no están seguras de si ese es su nombre de nacimiento, ya que el apellido se traduce como “el sirio”.

Miembros de la comunidad judía local permanecen frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation en Crumpsall, al norte de Manchester, el 2 de octubre de 2025 OLI SCARFF� - AFP�

El incidente está siendo investigado como un ataque terrorista, agregó la policía. La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, indicó que el agresor no era conocido por la policía ni por Prevent, un programa nacional contra el terrorismo que intenta identificar a personas en riesgo de radicalización.

Según Mahmood, “es demasiado pronto para decir” si el atacante actuó solo o formaba parte de una célula.

La policía indicó que sigue investigando el motivo del atacante.

“Consecuencia trágica”

El viernes por la mañana, el jefe de policía Watson, dijo que un patólogo había determinado que una de las víctimas fallecidas había sufrido “una herida consistente con un disparo”.

En un comunicado dijo que el autor del ataque no estaba en posesión de un arma de fuego y que los únicos disparos fueron realizados por los policías armados que respondieron al ataque.

“Se deduce, por lo tanto, que, sujeto a exámenes forenses adicionales, esta herida pudo haberse producido, lamentablemente, como una consecuencia trágica e imprevista de la acción urgente llevada a cabo por mis oficiales para poner fin a este ataque atroz”, declaró Watson.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su esposa, Victoria, conversan con un miembro de la comunidad judía local en Manchester, Inglaterra, el 3 de octubre de 2025 PHIL NOBLE� - POOL�

El primer ministro británico, Keir Starmer, visitó el viernes el lugar de la tragedia acompañado de su esposa, Victoria, de confesión judía.

“Fue un ataque terrorista destinado a infundir miedo, en el que judíos fueron atacados porque son judíos“, declaró el líder británico a un grupo de socorristas.

La vivienda de la familia del atacante en Prestwich, un suburbio de Manchester a pocos kilómetros del lugar del ataque, estaba siendo registrada por los agentes de seguridad el viernes, junto con otra casa cerca de la sinagoga.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su esposa, Victoria, llegan a visitar la sinagoga en Manchester, Inglaterra, el viernes 3 de octubre de 2025 Phil Noble� - POOL REUTERS�

La policía informó el jueves que había arrestado a tres personas bajo sospecha de llevar a cabo, preparar e instigar actos de terrorismo como parte de su investigación. No revelaron los nombres de los sospechosos, que permanecían bajo custodia, pero señalaron que se trataba de dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60.

La policía indicó que se estaban enviando patrullas adicionales por todo Manchester para brindar seguridad a las comunidades, con una “presencia de alta visibilidad” alrededor de las sinagogas.

La familia condenó el ataque

La familia Al-Shamie renegó públicamente el viernes de los actos del agresor, condenó el terrorismo y expresó su solidaridad con las víctimas de la comunidad judía.

“La noticia del atentado terrorista contra una sinagoga en Manchester”, escribió el padre del atacante, Faraj al-Shamie, en Facebook, ”nos ha conmocionado profundamente. La familia Al Shamie, residente en Gran Bretaña y en el extranjero, condena enérgicamente este acto atroz, dirigido contra civiles pacíficos e inocentes“.

Captura de pantalla de la publicación de Faraj al Shamie, padre del agresor. Fuente: Facebook

“Nos distanciamos totalmente de este ataque y expresamos nuestra profunda consternación y pesar por lo sucedido“, insistió, asegurando que la familia estará orando por los fallecidos y heridos. Además, pidió a los medios que “respeten la privacidad de la familia” y “no utilicen este trágico suceso” para difundir sospechas “falsas” sobre los familiares del atacante asesinado.

“Que Dios”, concluyó Faraj al-Shamie, “tenga piedad de las víctimas inocentes mientras rezamos por una pronta recuperación de los heridos“.

Marchas propalestinas

Algunos políticos y líderes religiosos afirmaron que las manifestaciones propalestinas que se celebran de forma regular desde el inicio de la guerra en Gaza han contribuido a propagar el odio hacia los judíos. Dicen que consignas como “Del río al mar, Palestina será libre” incitan a la violencia.

La secretaria Mahmood dijo que 40 personas fueron arrestadas el jueves por la noche en protestas organizadas en respuesta a la interceptación por parte de la Marina israelí de una flotilla que intentaba romper el bloqueo de Israel a Gaza.

Una mujer lleva la bandera de Israel mientras asiste a una vigilia por las víctimas del ataque a la sinagoga, en Manchester, Inglaterra, el viernes 3 de octubre de 2025 Ian Hodgson� - AP�

La policía de Londres instó a los organizadores a cancelar una movilización prevista para el sábado contra el veto al grupo Palestine Action, que ha sido calificado como organización terrorista por el gobierno. Los organizadores afirmaron que no suspenderán la convocatoria.

Mahmood consideró “deshonroso” que las protestas no se hubieran cancelado.

Los incidentes antisemitas registrados en Gran Bretaña repuntaron de forma drástica desde el ataque liderado por Hamas sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y la guerra de Israel contra el grupo insurgente en Gaza, según el Community Security Trust, un grupo de defensa de los judíos británicos. En la primera mitad del año se reportaron más de 1500 incidentes, el segundo dato semestral más alto por detrás del récord establecido en el mismo período del año anterior.

Agencias AP, AFP y Reuters y diario The New York Times