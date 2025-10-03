Estados Unidos atacó otra lancha narco frente a las costas de Venezuela en el Caribe: cuatro muertos

WASHINGTON.- Estados Unidos mató a cuatro personas en un nuevo ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas ilegales frente a las costas de Venezuela, informó el viernes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en el que sería al menos el cuarto ataque de este tipo en el Caribe en las últimas semanas.

“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, indicó el comunicado, acompañado con un video.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

El ataque se produce menos de un día después que se revelara que el presidente norteamericano, Donald Trump, declaró a los cárteles de la droga como combatientes ilegales y declaró que Estados Unidos está ahora en un “conflicto armado no internacional” con ellos, según un memorando que la administración norteamericana hizo circular por el Congreso al que tuvo acceso la prensa.

“¡¡¡¡Estos ataques continuarán hasta que se acaben los ataques contra el pueblo estadounidense!!!!”, agregó Hegseth. La publicación no ofreció más detalles sobre quiénes eran los muertos o a qué organización pertenecían.

El secretario de Defensa afirmó, sin aportar pruebas, que la información de inteligencia confirmó “sin lugar a dudas” que la embarcación transportaba drogas y que las personas a bordo eran “narcoterroristas”.

Poco después, el propio Trump también anunció el ataque en su red social, Truth. “Una embarcación cargada con suficiente droga para matar entre 25 y 50 mil personas fue detenida, temprano esta mañana frente a las costas de Venezuela, para intentar ingresar a territorio estadounidense”, escribió.

El video del ataque publicado en redes sociales mostró una pequeña embarcación moviéndose en aguas abiertas a alta velocidad cuando es alcanzada por el ataque norteamericano. A medida que el humo de la explosión se disipa, la embarcación se vuelve visible, consumida por las llamas, flotando en el agua.

Escalada de tensión

El mes pasado, como parte de una campaña contra el los cárteles de droga latinoamericanos, el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo otros tres ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe que el gobierno acusó de transportar drogas.

Con el ataque del viernes, al menos tres de estas operaciones se han llevado a cabo contra embarcaciones que partieron de Venezuela, según Estados Unidos. Al menos 21 personas murieron hasta el momento como consecuencia de los ataques.

Las operaciones militares norteamericanas se dan en el contexto de un despliegue de la Marina de Estados Unidos en la región -con ocho buques de guerra con más de 5000 marineros e infantes de marina y un submarino nuclear- que lleva ya varias semanas.

Demonstrating readiness and lethality: @USNavy and @USMC forces conducted training, including a live-fire exercise with naval weapons systems, in the Caribbean Sea. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed… pic.twitter.com/33wANxUOOk — U.S. Southern Command (@Southcom) October 2, 2025

El ataque del viernes contribuye a la escalada del conflicto entre la administración de Trump y el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que el magnate ha acusado de liderar una vasta organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Caracas rechaza vigorosamente estas acusaciones y, en respuesta al despliegue estadounidense, considerado como una “amenaza militar”, lanzó ejercicios militares y la movilización de reservistas y milicias.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el jueves que cinco cazas estadounidenses “se han atrevido a acercarse” a las costas del país, y aseguró que, en caso de “agresión”, el país activaría una “movilización nacional”.

Foto difundida por la Presidencia de Venezuela el 28 de agosto de 2025 del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en Caracas ZURIMAR CAMPOS� - Venezuelan Presidency�

“La presencia de esos aviones volando en las cercanías de nuestro mar Caribe cercano es una grosería, es una provocación, una amenaza contra la seguridad de la nación”, dijo Padrino transmitiendo en vivo por la televisión estatal desde una base aérea venezolana.

Maduro ha dicho además que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes, lo podría llevar a la suspensión de ciertas garantías constitucionales en Venezuela.

Cuestionamientos jurídicos

El Congreso norteamericano ya ha mantenido una audiencia a puerta cerrada para tratar los cuestionamientos sobre la legalidad de estos ataques en aguas internacionales, contra objetivos que en principio no presentan una amenaza directa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

Ante los cuestionamientos jurídicos, el Pentágono presentó una carta a senadores en la que Trump asegura que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado no internacional” contra “grupos armados no estatales”, haciendo referencia a los grupos narcotraficantes que tienen fuerza letal.

El presidente norteamericano, Donald Trump, es recibido por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el martes 30 de septiembre de 2025, en Quantico, Virginia Andrew Harnik� - Pool Getty Images North America�

La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra, y esta declaración oficial puede tener como objetivo, para la administración de Trump, justificar legalmente las operaciones llevadas a cabo en el Caribe.

Trump ha designado a varios cárteles de drogas latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, pero no está claro si ello ofrece un marco legal que legitime los recientes ataques en el Caribe.

Los cárteles involucrados en el narcotráfico se han vuelto a lo largo de las últimas décadas “más armados, mejor organizados y violentos” y “causan directa e ilegalmente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año”, estima el Pentágono en el memorando que hizo circular en el Congreso. Los funcionarios del Pentágono, no obstante, no proporcionaron una lista de las organizaciones terroristas designadas en el centro del conflicto.

Agencias AP, Reuters y AFP