Trump afirma que la “ya legendaria” operación en Irán puede llegar a su fin y revelan un principio de acuerdo

ISLAMABAD.– Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo sobre un memorando de una página para poner fin a la guerra en el Golfo, afirmó una fuente de Pakistán, país mediador, familiarizada con las negociaciones.

Tras esa revelación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alimentó el optimismo en un posteo en redes sociales, pero mantuvo la presión contra el régimen islámico.

“Suponiendo que Irán acepte lo acordado, lo cual es, quizás, una suposición arriesgada, la ya legendaria Operación Furia Épica llegará a su fin, y el eficaz bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto para todos, incluido Irán. Si no aceptan, empezarán los bombardeos, y lamentablemente, con una intensidad mucho mayor que antes. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, publicó Trump en Truth Social.

La fuente pakistaní indicó que un informe previo del medio estadounidense Axios sobre el memorando propuesto era preciso. El reporte de Axios citaba a dos funcionarios estadounidenses y a otras dos fuentes al tanto de las conversaciones que aseguraban que, aunque aún no se ha acordado nada, las negociaciones están en el punto más cercano a un acuerdo desde que empezó el conflicto.

“Cerraremos esto muy pronto. Estamos acercándonos”, coincidió la fuente pakistaní. El mes pasado, Pakistán fue sede de las únicas conversaciones de paz celebradas hasta ahora y ha continuado en ese rol de mediador, trasladando propuestas entre ambas partes.

Los informes sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra provocaron una fuerte caída de los precios globales del petróleo: los futuros del crudo Brent de referencia bajaron más de un 8%, hasta alrededor de 100 dólares por barril. Las bolsas mundiales también subieron y los rendimientos de los bonos cayeron ante el optimismo por el fin de una guerra que ha interrumpido los suministros energéticos.

La Casa Blanca, el Departamento de Estado y funcionarios iraníes contactados por Reuters no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El canal de noticias estadounidense CNBC citó a un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán que afirmó que Teherán estaba evaluando una propuesta estadounidense de 14 puntos.

El reporte de Axios se conoció horas después de que Trump pausara una misión naval, iniciada tres días antes, destinada a reabrir el estrecho de Ormuz.

El informe señaló además que Estados Unidos esperaba respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas.

Entre otras disposiciones, el acuerdo implicaría que Irán se comprometa a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear, que Estados Unidos acceda a levantar sus sanciones y a liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y que ambas partes levanten las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

El memorando de entendimiento

El memorando de entendimiento de una página y 14 puntos estaba siendo negociado entre los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner moratoria, tanto de manera directa como a través de mediadores, según Axios.

En su forma actual, el memorando declararía el fin de la guerra en la región y el inicio de un período de 30 días de negociaciones para un acuerdo detallado destinado a abrir el estrecho, limitar el programa nuclear iraní y levantar las sanciones estadounidenses, añadió Axios.

Esas negociaciones podrían tener lugar en Islamabad o en Ginebra, dijeron dos fuentes al medio norteamericano.

Las restricciones iraníes al transporte marítimo por el estrecho y el bloqueo naval estadounidense sobre Irán se levantarían gradualmente durante ese período de 30 días, informó Axios, citando a un funcionario estadounidense que añadió que, si las negociaciones fracasaban, las fuerzas de Estados Unidos podrían restablecer el bloqueo o reanudar la acción militar.

Según reveló el medio norteamericano, la duración de la moratoria sobre el enriquecimiento de uranio está siendo negociada activamente. Tres fuentes señalaron que sería de al menos 12 años y una situó en 15 años un posible punto de acuerdo. Irán propuso una moratoria de 5 años y Estados Unidos exigió 20.

Estados Unidos quiere incorporar una cláusula según la cual cualquier violación iraní en materia de enriquecimiento prolongaría la moratoria, indicó la fuente de Axios. Tras su vencimiento, Irán podría enriquecer uranio hasta el bajo nivel del 3,67%.

Irán se comprometería en el memorando a no buscar nunca un arma nuclear ni realizar actividades relacionadas con su desarrollo. Según le dijo al medio un funcionario estadounidense, las partes están discutiendo una cláusula por la cual Irán se comprometería a no operar instalaciones nucleares subterráneas.

Irán también aceptaría un régimen de inspecciones reforzado, incluidas inspecciones sorpresivas por parte de inspectores de la ONU, según el funcionario estadounidense.

Como parte del memorando, Estados Unidos se comprometería a un levantamiento gradual de las sanciones impuestas a Irán y a la liberación progresiva de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados en distintas partes del mundo.

Dos de las fuentes de Axios afirmaron además que Irán aceptaría retirar del país su uranio altamente enriquecido, una prioridad clave para Estados Unidos que Teherán había rechazado hasta ahora.

Una fuente indicó que una de las opciones en discusión es trasladar ese material a Estados Unidos.

Pausa por las negociaciones

Previamente, Trump anunció una pausa en el “Proyecto Libertad”, una misión que había anunciado el domingo para guiar a los barcos a través del estrecho bloqueado. La misión no había logrado reanudar de manera significativa el tráfico por la vía navegable y, al mismo tiempo, había provocado una nueva ola de ataques iraníes contra embarcaciones en el estrecho y contra objetivos en países vecinos.

En el incidente más reciente, una empresa naviera francesa informó el miércoles que uno de sus buques portacontenedores había sido alcanzado en el estrecho el día anterior y que la tripulación herida había sido evacuada.

Al anunciar la pausa de la misión, Trump citó “grandes avances” en las negociaciones con Irán, sin dar más detalles.

“Hemos acordado mutuamente que, aunque el bloqueo seguirá plenamente vigente, el Proyecto Libertad (el movimiento de buques a través del estrecho de Ormuz) será suspendido por un breve período para ver si el acuerdo puede finalizarse y firmarse”, escribió Trump en redes sociales.

Trump había lanzado la misión naval para guiar a los barcos por el estrecho después de decir que probablemente rechazaría la última propuesta de Irán. La oferta iraní, presentada la semana pasada, también contenía 14 puntos.

Esa propuesta pedía dejar de lado la discusión sobre cuestiones nucleares hasta después de que terminara la guerra y se resolviera la disputa por la navegación.

En declaraciones durante una visita a China el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, no mencionó los últimos comentarios de Trump, pero afirmó que Teherán aspiraba a “un acuerdo justo e integral”.

Estrecho cerrado hace más de dos meses

Irán ha cerrado de facto el estrecho a toda la navegación, salvo la propia, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero. En abril, Washington impuso además su propio bloqueo separado sobre los puertos iraníes.

La misión “Proyecto Libertad” de Trump no logró convencer a los buques mercantes de que fuera seguro transitarlo y, al mismo tiempo, provocó nuevos ataques de Irán, que afirmó estar ampliando el área bajo su control para incluir franjas del litoral de los Emiratos Árabes Unidos, del otro lado del estrecho.

Mientras la misión estuvo en vigor, drones y misiles iraníes impactaron contra varios buques en el estrecho y sus alrededores, incluido un carguero surcoreano que informó de una explosión en su sala de máquinas.

Teherán también atacó repetidamente objetivos en los Emiratos Árabes Unidos, incluido el único gran puerto petrolero emiratí ubicado en la costa más allá del estrecho, que ha permitido algunas exportaciones sin necesidad de atravesarlo.

Agencia Reuters