Una mujer se unió a una página de intercambio de parejas y quedó “traumatizada”: “Un sitio web facilitó el abuso”

Cuando Ruth O’Grady se unió a regañadientes a un sitio web de intercambio de pareja tras ser persuadida por su esposo, le dijo -según cuenta- que nunca tendría relaciones sexuales en un automóvil con un desconocido.

Sin embargo, en cuestión de meses estaba haciendo exactamente eso y filmándolo para enviárselo a él.

Afirma que mantuvo relaciones sexuales con desconocidos más de 100 veces a través del sitio web, durante un período de 18 meses.

Ruth dice que está traumatizada y sigue sufriendo recuerdos intrusivos.

Se puso en contacto con nosotros por primera vez hace tres años y ahora, tras una cuidadosa reflexión, ha decidido contar su historia utilizando su nombre completo. Quiere que sirva como advertencia para otras mujeres.

Siente ira hacia su exmarido, Chris, pero también culpa al mayor sitio web de intercambio de parejas de Reino Unido. Dice que le dio acceso a cientos de hombres a los que él podía pedir que mantuvieran relaciones sexuales con ella.

La BBC se ha puesto en contacto con el exmarido de Ruth con estas acusaciones, pero él no respondió.

El intercambio de parejas suele implicar que las parejas se reúnan y cambien de pareja, pero también puede implicar que solo una de las personas tenga los encuentros sexuales.

Durante ocho meses, a raíz de la historia de Ruth, la BBC ha estado investigando la escena del intercambio de parejas en Reino Unido. Algunas personas nos dijeron que participan porque realmente quieren hacerlo, pero descubrimos que no siempre es el caso.

Ruth afirma que un sitio web llamado FabSwingers “facilitó el abuso” que experimentó.

El sitio, que tiene más visitas que cualquier otra web de intercambio de parejas y afirma contar con 600.000 miembros activos mensuales, nos dijo que el consentimiento es la base de este tipo de prácticas.

Por separado, fuerzas policiales de todo Reino Unido nos han indicado que el sitio ha sido mencionado en cientos de informes recientes de delitos.

Ruth también dice que, aunque su historia no es la misma que la de la francesa Gisèle Pelicot -quien insistió en que hubiera un juicio público para los hombres acusados de violarla-, la reacción posterior al caso Pelicot la ha animado a hablar.

“Todos estaban tan sorprendidos”, dice. “Yo no estaba sorprendida en absoluto”.

Desde que se conocieron en el norte de Gales en 2008, Chris había planteado a menudo la idea de que Ruth tuviera relaciones sexuales con otros hombres, pero ella se resistía, según cuenta.

Luego, en 2021, después de que Ruth sufriera una crisis de salud mental, él pasó a ser su cuidador oficial. Ella dice que la hicieron sentirse culpable porque la vida no había resultado como habían planeado.

Su esposo volvió a mencionar el intercambio de parejas y, finalmente, según Ruth, ella cedió y aceptó.

“Sé que eso puede sonar completamente absurdo para alguien que solo escucha la historia, pero recuerda que esto no ocurre de la noche a la mañana. Imagina estar con alguien durante 12 años y que esa persona te convenza de algo”.

La pareja se unió a FabSwingers y Ruth dice que esperaba que quizá conocerían a otras parejas. En cambio, afirma que el acuerdo rápidamente se convirtió en algo diferente.

Ruth mantenía relaciones sexuales con hombres del sitio mientras Chris observaba, esperaba cerca o, en ocasiones, ni siquiera estaba presente.

Los encuentros ocurrían en su casa o fuera, en coches, apartaderos o aparcamientos. Si iba sola, dice que se esperaba que ella grabara lo que sucedía y se lo enviara a su esposo.

En cuestión de meses, dice Ruth, estaba manteniendo relaciones sexuales con varios hombres a la semana, a veces hasta con cuatro en un solo día.

Afirma que ella misma organizaba algunos de los encuentros y que aparentaba entusiasmo por el intercambio de parejas, pero ahora dice que en realidad nunca quiso hacer eso.

Dice que con frecuencia le decía a su esposo que quería parar, y que en múltiples ocasiones le contó que había sentido miedo y que estaba traumatizada por las relaciones sexuales. A veces había una pausa, señala, antes de que él organizara más encuentros, a los que Ruth accedía.

“Era como… si yo no existiera”

"Algunos hombres no me miraban a los ojos y otros ni siquiera me hablaban. Es como si... yo no existiera", dice Ruth BBC Mundo

Ruth dice que los encuentros tuvieron un impacto terrible. Contrajo infecciones de transmisión sexual, quedó embarazada y, mientras se recuperaba de un aborto, asegura que Chris organizó que alguien le practicara sexo oral.

“Me di cuenta de que [Chris] realmente no se preocupaba por mi cuerpo ni por el dolor que estaba atravesando”, dice Ruth. “Todos estos hombres están abusando de mi cuerpo hasta el punto de que se está infectando, enfermando, y ahora está ocurriendo esta interrupción del embarazo, y aun así tengo que seguir encontrándome con estos hombres”.

En ocasiones, dice Ruth, era más fácil y más seguro aparentar entusiasmo e interpretar el papel que se esperaba de ella que resistirse, y así terminar el encuentro lo más rápido posible. “Algunos hombres no me miraban a los ojos, y algunos no me hablaban en absoluto. Era como… si yo no existiera”.

Al mirar atrás, ¿considera que alguna de esas relaciones sexuales fue verdaderamente consensuada? “No”, dice. “No quería estar allí. En primer lugar, ni siquiera quería estar en [el sitio web]”.

Chris fue investigado por la policía por control coercitivo y en base a otras leyes después de que Ruth presentara una denuncia, pero no se presentaron cargos.

La policía señaló ejemplos en los mensajes de WhatsApp de la pareja en los que Ruth parecía mostrarse entusiasmada con el intercambio de parejas. La historia de Ruth plantea una pregunta fundamental: ¿cómo y por qué las personas pueden parecer aceptar, incluso con entusiasmo, tener relaciones sexuales que en realidad no desean?

El consentimiento puede ser complicado, nos dice un experto. “Es bastante posible que las personas aparenten consentir relaciones sexuales que en realidad no desean”, dice la profesora Nicola Gavey, de la Universidad de Auckland, quien ha investigado el sexo no deseado desde la década de 1980.

Gavey afirma que ha escuchado relatos similares al de Ruth por parte de otras mujeres. “Puede llevar tiempo a las personas entender lo que estaba ocurriéndoles”, señala.

“Debería haberme marchado”

Encontramos a un hombre que usa FabSwingers y que aceptó hablar con nosotros. Martin, que no es su nombre real, nunca ha conocido a Ruth. Dice que ha utilizado el sitio durante años y que ha mantenido relaciones sexuales con unas 50 personas a través de él, en su mayoría mujeres casadas cuyos esposos querían observar.

Afirma que intenta asegurarse de que las mujeres con las que se encuentra estén contentas y consientan, pero añade que ha habido ocasiones en las que, una vez ha entrado en una habitación para un encuentro, algo le ha parecido extraño.

Cree que más de la mitad de las mujeres de las parejas con las que se ha encontrado no querían participar.

En una ocasión, dice, vio miedo en los ojos de una mujer cuando ella le dijo que su marido estaba a punto de entrar y grabar. “Debería haberme marchado”, dice, llorando. “Debería haberlo denunciado inmediatamente”.

En otro encuentro, cuenta que una mujer parecía haber sido “presionada hasta ceder”. Su marido y otro hombre lo animaban a continuar, según dice. Le preguntamos directamente si, en ese momento, sintió que estaba violando a alguien. “Sí”, responde.

Martin dice que creía que la mujer había dado su consentimiento pleno hasta ese punto. En respuesta a nuestros hallazgos, el sitio web FabSwingers nos dijo que cualquier sugerencia de que una conversación previa en línea elimina la necesidad de consentimiento en persona en el momento de un encuentro no es una postura que la plataforma respalde, fomente o tolere.

FabSwingers afirma que los informes de actividades no consensuadas se tratan como un riesgo prioritario BBC Mundo

La BBC presentó solicitudes de acceso a la información a las 45 fuerzas policiales de Reino Unido, pidiendo informes de delitos desde comienzos de 2023 en los que se hubiera mencionado a FabSwingers. Para finales de abril de 2026, 39 fuerzas habían respondido, aunque la Policía Metropolitana, la mayor fuerza del país, no lo había hecho.

Sus respuestas identificaron 329 informes en los que se mencionaba el sitio, incluidas acusaciones de violación, otros delitos sexuales graves, comportamiento controlador y coercitivo, acoso, chantaje, acecho, agresión y posesión de pornografía extrema.

Las fuerzas que respondieron también registraron a 26 personas como acusadas o citadas a comparecer en casos en los que se había mencionado a FabSwingers, con 23 casos aún en curso.

Las cifras sobre FabSwingers no significan que el sitio fuera responsable de lo que se alegaba y, en algunos casos, puede que solo se haya mencionado en el contexto de fondo de un informe. Sin embargo, muestran que la plataforma ha aparecido repetidamente en registros policiales vinculados a presuntos delitos graves.

La BBC no solicitó información sobre ninguno de los otros sitios web de intercambio de parejas en Reino Unido. FabSwingers afirma que los informes de actividad no consentida se tratan como un riesgo prioritario y que, cuando tiene conocimiento de ellos, actúa y coopera con la policía si se le solicita. Ruth se muestra sorprendida por esta respuesta.

Dice que denunció a FabSwingers comportamientos prohibidos por parte de hombres que conoció en el sitio, incluidas amenazas de violencia o violación contra ella, y que no se tomó ninguna medida.

La abogada Rachel Horman-Brown considera que la práctica del intercambio de parejas puede ser explotada por parejas abusivas BBC Mundo

Rachel Horman-Brown, abogada distinguida con el título honorario de Consejera del Rey y especializada en violencia doméstica, afirma que la experiencia de Ruth no le sorprende. “Ha habido decenas y decenas de ocasiones a lo largo de los años en las que he escuchado a mujeres quejarse de que han sido presionadas para participar en el intercambio de parejas”, dice.

Horman-Brown cree que el intercambio de parejas puede ser explotado por parejas abusivas porque, una vez que alguien ha participado, puede generar una profunda vergüenza, lo que hace que las mujeres sean menos propensas a denunciar.

El intercambio de parejas también puede implicar a menudo la toma de fotos y vídeos explícitos, que pueden ser muy comprometedores. Horman-Brown lo describe como posible “munición” dentro de una relación.

Los grupos que apoyan a sobrevivientes dicen que patrones similares se reflejan en los relatos que escuchan. En Refuge, una organización benéfica contra la violencia doméstica, Charlotte Eastop supervisa la línea nacional de ayuda para víctimas de abuso y dice que reciben llamadas de mujeres que afirman haber sido presionadas para participar en el intercambio de parejas.

Muchas mujeres ni siquiera están seguras de si lo que están experimentando es abuso, señala, ni de cómo describirlo. “Ojalá que Ruth al hablar tenga un impacto en alguien más”.

Fue al ver un episodio de la serie distópica Black Mirror, lleno de “degradación sexual y humillación”, cuando algo hizo clic para Ruth. Chris había encontrado el episodio gracioso y “me di cuenta: eso es lo que piensas de mí”.

Después de más de 18 meses en FabSwingers, Ruth le dijo que dejaba el sitio. Pero él siguió pidiéndole que volviera a encontrarse con otros hombres o que probara otros tipos de acuerdos sexuales.

Con apoyo externo, Ruth hizo planes para dejar a su marido. Fue sacando documentos, ropa y dinero de la casa poco a poco, y se organizó un lugar seguro donde quedarse. Finalmente se marchó en 2023 y no ha vuelto a verlo ni a hablar con él desde entonces.

Pero Ruth dice que sigue profundamente afectada y ahora se siente extremadamente nerviosa en presencia de hombres. Incluso ducharse puede desencadenar recuerdos de cómo se preparaba para los encuentros de FabSwingers.

¿Por qué está contando su historia de manera tan pública? Ruth dice que, aunque solo una mujer se identifique con su experiencia y se dé cuenta de que está haciendo cosas que no quiere hacer, sería suficiente.

Por Catrin Nye, Jamie Bartlett, Kavita Puriy, Ruth Mayer

BBC Mundo