En Estados Unidos, una niñera quiso recompensar a los dos niños por su buen comportamiento y pidió un delivery de bocados de pollo. Resulta que los pequeños eran estrictamente vegetarianos, y su madre estalló de furia cuando vio a sus hijos comiendo proteína animal. El momento no quedó en un simple enojo: la amenazó con demandarla por el "daño emocional" y le pidió 600 dólares como resarcimiento.

Según informa The Mirror, una joven de 19 años que cuida niños hace un par de años se enfrentó a una inesperada situación en la casa de una familia que la contrató. La muchacha pasó la tarde junto a dos niños, de siete y nueve años, y cuando se acercó la hora de la cena quiso darles un gusto y les compró comida.

La niñera pidió comida a domicilio en una cadena de comidas rápidas y el menú infantil incluía nuggets de pollo. Sin embargo, ni los padres ni los niños mencionaron el detalle de que eran vegetarianos, y esto provocó una gran pelea cuando la madre regresó y encontró a sus hijos comiendo pollo.

"La mamá llegó temprano a casa y vio a sus hijos comiendo nuggets de pollo. Literalmente se los arrancó de las manos y empezó a gritar que soy horrible por permitir que sus hijos coman cadáveres", contó la niñera.

"Me echó sin pagarme y luego me envió un mensaje de texto diciéndome que tenía que pagarle 300 dólares por cada niño por el daño emocional que les había causado y que si no lo hacía, me llevaría a la corte", agregó.

La joven reveló que se negó a pagar el dinero y que le explicó a la mujer que debería haberle dicho que sus hijos no comían carne: "Si lo hubiese sabido me habría asegurado de respetar completamente la elección de la dieta de su familia".

"Ella dijo que no debería simplemente asumir que todos comen carne", aseguró la niñera. Sin embargo, la muchacha tiene dos hermanos abogados y subrayó que no teme a ir a la justicia si es necesario, porque siente que no hizo nada mal. El caso se volvió viral y en su gran mayoría los usuarios la apoyaron y le recomendaron que le exigiera el pago por el servicio que brindó.