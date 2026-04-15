JD Vance también cruzó al Papa por sus críticas a los bombardeos de EE.UU. en Irán

NUEVA YORK.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, invocó a la Segunda Guerra Mundial para defender el bombardeo estadounidense de Irán de las críticas del papa León XIV, que sostuvo que los discípulos de Cristo “nunca están del lado de quienes una vez empuñaron la espada y ahora lanzan bombas”.

“Me gusta cuando hay desacuerdo. Me gusta cuando el Papa comenta sobre temas de inmigración, me gusta cuando el Papa habla sobre el aborto, me gusta cuando el Papa aborda temas de guerra y paz, porque creo que, como mínimo, invita a la conversación. Ciertamente hay cosas que el Papa dijo en los últimos meses con las que no estoy de acuerdo", dijo el dos del gobierno de Donald Trump durante una entrevista con Turning Point USA en Georgia.

Y continuó: “Por un lado, repito, me gusta que el Papa sea un defensor de la paz. Creo que ese es sin duda uno de sus papeles”, aseguró.

“Por otro lado, ¿cómo se puede decir que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada? ¿Acaso Dios no estuvo del lado de los estadounidenses cuando liberaron a Francia de los nazis y salvaron a esas personas inocentes de quienes perpetraron el Holocausto? Sin duda, creo que la respuesta es sí“, enfatizó Vance, de acuerdo a lo que publicó el medio italiano Corriere della Sera.

Vance al Papa: ¿Dios no estaba con EE.UU. cuando liberamos a Francia de los nazis?"

Tras ello, apuntó: “Así como es importante que el vicepresidente de los Estados Unidos sea cauto al hablar de temas de política pública, es sumamente importante que el Papa tenga cuidado al hablar de temas teológicos“.

El cruce entre Trump y el Papa

Las declaraciones de Vance llegan luego de que el Papa le respondiera a Trump a raíz de un inusual ataque que hizo en las redes sociales esta semana. “No, no le tengo miedo a la administración Trump o de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que tengo que hacer, que es el motivo por el que la Iglesia está aquí”, afirmó.

“No soy un político, no vemos la política exterior con la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, añadió. “No tengo intención de entrar en debate con él”, subrayó. “El mensaje es siempre el mismo, promover la paz y lo digo a todos los líderes del mundo, no sólo a él”, dijo.

Papa León XIV (Ozan KOSE / AFP) OZAN KOSE - AFP

“Demasiada gente está sufriendo hoy, demasiados inocentes han sido matados y creo que alguien tiene que levantarse y decir que hay un camino mejor”, planteó. Como Trump escribió un largo comentario en su red social Truth (verdad en inglés), el Sumo Pontífice, nacido en Chicago hace 70 años, comentó: “Es irónico el mismo nombre del sitio y no agrego más”.

Trump se negó el lunes a disculparse por criticar a León XIV. “No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado”, respondió a periodistas. “El Papa dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán y no se puede tener un Irán nuclear”, afirmó el mandatario y agregó que el Papa era “muy débil en materia de delincuencia y en otras cosas”.

El mensaje de Trump contra el papa León XIV

El republicano además se mostró molesto con los reiterados llamados a la paz de León, quien consideró “inaceptable” su apocalíptica amenaza contra Irán del martes pasado.

Apuntó también contra el posicionamiento del Pontífice en temas de seguridad y política internacional. “Es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, escribió y agregó que el líder religioso “habla del ‘miedo’ a la administración Trump”, pero cuestionó que “no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia”.

En ese sentido, el estadounidense sostuvo que durante ese período “arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad”.

La foto con la que Trump se presentó como Jesucristo

También subió una foto a las redes que lo retrata como una figura similar a Jesucristo, en una escena que evoca la sanación de un enfermo. Posteriormente, eliminó la ilustración pero defendió la publicación y dijo que creía que era él como “médico de la Cruz Roja”.

Nueva imagen de Trump con Jesús

Este miércoles, Trump volvió a generar polémica tras republicar una imagen en la que aparece abrazado por Jesús, en una escena de fuerte simbolismo religioso con una bandera estadounidense de fondo.

“Puede que a los lunáticos de la izquierda radical no les guste, pero creo que es bastante linda”, escribió el mandatario al compartir la imagen, que rápidamente se viralizó.

La imagen que compartió Trump en Truth Social

La publicación retoma una serie de contenidos recientes en los que el mandatario utiliza iconografía cristiana para reforzar su narrativa política. En este caso, el post original —proveniente de una cuenta afín denominada “Irish for Trump”— incluía un mensaje aún más provocador: sugería que, frente a “monstruos satánicos” y “asesinos de niños”, Dios estaría “jugando la carta Trump”.

Agencia ANSA