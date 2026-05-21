Por qué los casos de sífilis y gonorrea alcanzan un número récord en Europa

La gonorrea y la sífilis, entre otras infecciones de transmisión sexual (ITS), alcanzan niveles récord en Europa.

Es lo que muestra un estudio del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), que señala que ambas enfermedades llegaron a sus cifras más altas en más de diez años en 2024.

Se registraron 106.331 casos de gonorrea —un aumento del 303% desde 2015— mientras la sífilis se duplicó con creces en el mismo periodo hasta alcanzar los 45.557 casos.

La agencia sanitaria indicó que “las crecientes brechas en las pruebas y la prevención” explican en parte el aumento de la transmisión y pidió medidas urgentes.

“Estas infecciones pueden causar complicaciones graves, como dolor crónico e infertilidad y, en el caso de la sífilis, problemas cardíacos o del sistema nervioso”, afirmó Bruno Ciancio, director de la unidad de Enfermedades de Transmisión Directa y Prevenibles por Vacunación del organismo.

Añadió que los casos de sífilis congénita —cuando la infección “pasa directamente a los recién nacidos, provocando complicaciones potencialmente de por vida”— casi se duplicaron entre 2023 y 2024.

“Proteger la salud sexual sigue siendo sencillo. Use preservativos con parejas nuevas o múltiples y hágase pruebas si tiene síntomas”, agregó.

Qué dicen los datos

España registró el mayor número de casos confirmados de gonorrea y sífilis entre los países europeos participantes en 2024, con 37.169 y 11.556 casos respectivamente.

El ECDC señaló que los hombres que tienen sexo con hombres siguen siendo de largo el grupo más afectado, con los mayores aumentos a largo plazo de gonorrea y sífilis.

La bacteria treponema pallidum es la causante de la sífilis, una infección de transmisión sexual cuyos casos han aumentado de forma sostenida en Europa en la última década Getty Images

También informó de importantes incrementos de sífilis entre mujeres heterosexuales en edad reproductiva.

Aunque la clamidia siguió siendo la infección bacteriana más notificada en términos generales, los casos descendieron un 6% desde 2015 hasta los 213.443.

Reino Unido no forma parte del estudio desde la salida del país de la Unión Europea, aunque el gobierno publica cada año sus propias cifras para Inglaterra.

Según un informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido publicado en diciembre, hubo 71.802 casos de gonorrea y 9.535 casos de sífilis en Inglaterra en 2024.

En el mismo periodo de 12 meses se diagnosticaron 168.889 casos de clamidia.

Reino Unido puso en marcha una vacuna contra la gonorrea en 2025 después de que los casos alcanzaran el récord de 85.000 en 2023.

Cuáles son los síntomas

Los síntomas de la gonorrea pueden incluir dolor, secreciones inusuales e inflamación de los genitales, aunque en algunos casos no aparecen síntomas.

La enfermedad puede prevenirse usando el preservativo de forma correcta y poniéndose la vacuna si está disponible, según el sistema público de salud británico (NHS).

Los síntomas de la sífilis incluyen llagas alrededor de los genitales y la boca, sarpullidos en las manos, caída del cabello y síntomas similares a los de la gripe.

Tanto la sífilis como la gonorrea suelen causar dolor genital Getty Images

Al principio suelen ser difíciles de detectar y pueden aparecer y desaparecer con el tiempo.

Al igual que la gonorrea, puede evitarse usando preservativos y tratarse con antibióticos.

Ambas pueden causar problemas graves si no se tratan.

Por qué han aumentado las ITS en Europa

En su informe, el ECDC atribuye el fuerte aumento de los casos de gonorrea y sífilis en Europa a varios factores sociales, sanitarios y epidemiológicos.

En primer lugar, señala cambios en los comportamientos sexuales y en las dinámicas de transmisión: un posible aumento del número de parejas sexuales, la menor utilización del preservativo y cambios en los hábitos sociales tras la pandemia de covid-19.

También apunta al papel de las aplicaciones de citas y de una mayor conectividad sexual, aunque evita establecer relaciones causales directas.

Al mismo tiempo, el organismo reconoce que parte del incremento puede explicarse por una mayor detección de casos.

Explica que en varios países se han ampliado las pruebas diagnósticas, los programas de cribado y el acceso al testeo comunitario, lo que permite identificar infecciones que anteriormente podían pasar desapercibidas.

Más diagnósticos equivalen a más casos, según el ECDC, aunque esto no explicaría por sí solo el aumento de infecciones Getty Images

Sin embargo, el ECDC subraya que el crecimiento observado —especialmente en la gonorrea y la sífilis— es demasiado pronunciado y sostenido como para atribuirse únicamente a mejores diagnósticos.

El informe también pone el foco en problemas estructurales de prevención y acceso sanitario, al asegurar que muchos países europeos siguen teniendo barreras económicas y legales para acceder a pruebas de ITS.

En 13 países los pacientes deben costear las pruebas básicas y otros exigen consentimiento parental para menores de edad, algo que podría desincentivar el diagnóstico precoz entre adolescentes.

A ello se suma, según el organismo, la respuesta desigual de los países: no todos cuentan con estrategias nacionales específicas y actualizadas sobre ITS, y algunos no recopilan datos suficientes sobre prevención, vacunación o uso de preservativos.

Cómo solucionar el problema

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades advierte en su informe de que el aumento sostenido de ITS en Europa puede tener consecuencias importantes para la salud pública.

Una de sus principales preocupaciones es la resistencia antimicrobiana, especialmente en la gonorrea.

El informe explica que algunas cepas de esta enfermedad están desarrollando resistencia a antibióticos, lo que podría dificultar el tratamiento futuro y aumentar el riesgo de transmisión.

Ante esta situación, propone reforzar las estrategias nacionales contra las ITS y actualizar los planes existentes.

También recomienda coordinar mejor a los sistemas sanitarios europeos, ampliar el acceso a pruebas diagnósticas, eliminar barreras económicas y legales a las pruebas, y mejorar la recopilación de datos, según el informe.

Este también señala como prioridad reforzar las campañas de prevención para jóvenes y grupos vulnerables, con especial énfasis en el uso del preservativo, la educación sexual y el diagnóstico precoz.