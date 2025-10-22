Tras el fracaso de una reunión con Putin, Trump cambia de estrategia y anuncia importantes sanciones para Rusia

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunció el miércoles nuevas sanciones contra las dos principales compañías petroleras de Rusia y arremetió contra la negativa de Moscú a poner fin a su “guerra sin sentido” en Ucrania, mientras los esfuerzos que encabeza Estados Unidos para detener el conflicto han llegado a un punto muerto y el presidente ucraniano busca más ayuda militar extranjera.

Es la primera vez en su segundo mandato que el presidente norteamericano, Donald Trump, impone efectivamente sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, aunque aclaró que espera puedan levantarse pronto.

Now is the time to stop the killing and for an immediate ceasefire. Given President Putin’s refusal to end this senseless war, Treasury is sanctioning Russia’s two largest oil companies that fund the Kremlin’s war machine. Treasury is prepared to take further action if necessary… https://t.co/tbJTyf8x2V — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 22, 2025

"Estas son sanciones enormes (...) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva", dijo Trump a los periodistas en el Salón Oval durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Las sanciones contra Rosneft y Lukoil, así como decenas de subsidiarias, se produjeron después de meses de presión bipartidista sobre el presidente norteamericano para que intensificara sus sanciones sobre la industria petrolera rusa.

“Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato”, dijo Bessent en un comunicado. Dada la negativa del presidente ruso, Vladimir Putin, “a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro sancionará a las dos principales compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin”.

El presidente norteamericano, Donald Trump, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca, el miércoles 22 de octubre de 2025, en Washington Alex Brandon� - AP�

Bessent añadió que el Departamento del Tesoro estaba preparado para tomar acciones adicionales en caso de que sea necesario para apoyar los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra. “Animamos a nuestros aliados a unirse a nosotros y adherirse a estas sanciones”.

La declaración de Bessent se produjo mientras el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se encontraba de visita en Washington para sostener una reunión con Trump. La alianza militar ha estado coordinando la entrega de armas a Ucrania, muchas de ellas compradas a Estados Unidos por Canadá y países europeos.

Más tarde, el Secretario del Tesoro agregó que Washington daría a conocer “un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia”.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, habla con los periodistas frente a la Casa Blanca en Washington, el 22 de octubre de 2025 JIM WATSON� - AFP�

Casi al unísono, un portavoz de la presidencia de la Unión Europea (UE) informó que el bloque había acordado imponer un nuevo paquete de medidas, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, destinadas a cortar la financiación de Moscú proveniente del petróleo y el gas.

Horas antes, drones y misiles rusos alcanzaron distintos puntos de Ucrania, matando al menos a seis personas, incluida una mujer y sus dos hijas pequeñas.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el embajador estadounidense ante la OTAN, en Washington, el 22 de octubre de 2025 JIM WATSON� - AFP�

El ataque llegó en oleadas desde la noche del martes hasta el miércoles y apuntó al menos a ocho ciudades ucranianas, así como a un poblado en la región de la capital, Kiev, donde un ataque incendió una casa en la que se encontraban la madre y sus hijas de 6 meses y 12 años, explicó el gobernador, Mykola Kalashnyk.

Al menos 29 personas, incluidos cinco niños, resultaron heridas en Kiev, indicaron las autoridades.

Los bombardeos, que comenzaron por la noche y se prolongaron hasta la mañana del miércoles, también apuntaron a la infraestructura energética ucraniana y provocaron apagones continuos, de acuerdo con las autoridades. Rusia ha estado tratando de paralizar la red eléctrica del país antes de que llegue el crudo invierno.

El presidente Donald Trump se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca, el miércoles 22 de octubre de 2025, en Washington Alex Brandon� - AP�

Los drones rusos también alcanzaron el miércoles un jardín de infantes en Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, mientras había menores en el interior, dijo el alcalde, Ihor Terekhov. Una persona murió y seis más resultaron heridas, entre las que no había niños, agregó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que muchos de los niños estaban en estado de shock. Señaló que el ataque apuntó a 10 regiones: Kiev, Odesa, Cherníhiv, Dnipropetrovsk, Kirovogrado, Poltava, Vinnytsia, Zaporiyia, Cherkasy y Sumy.

Rusia disparó 405 drones de ataque y señuelos y 28 misiles sobre Ucrania, principalmente hacia Kiev, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania.

Esfuerzos de paz estancados

Los esfuerzos del presidente Trump para poner fin a la guerra que comenzó cuando Rusia invadió a su vecino hace más de tres años no han logrado avances. Trump ha expresado repetidamente su frustración ante las negativas de Putin a ceder en sus condiciones para llegar a un acuerdo después de que Ucrania ofreció un alto el fuego y conversaciones de paz directas.

Trump destacó el martes que sus planes para una reunión inmediata con Putin estaban suspendidos porque no quería que fuera una “pérdida de tiempo”. Los líderes europeos acusaron a Putin de dilatar el conflicto.

Un bombero inspecciona los daños después de que drones rusos atacaran un jardín de infantes en Járkov, Ucrania, el miércoles 22 de octubre de 2025 Andrii Marienko� - AP�

Zelensky dijo el miércoles que la propuesta de Trump de congelar el conflicto donde se encuentra actualmente la línea del frente “era un buen compromiso”, un paso que podría allanar el camino para las negociaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló el miércoles que la cumbre prevista requiere una preparación cuidadosa, dejando entrever que los preparativos podrían ser largos. “Nadie quiere perder el tiempo: ni el presidente Trump ni el presidente Putin”, manifestó.

En lo que parecía ser un recordatorio público de los arsenales atómicos rusos, Putin ordenó el miércoles ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas del país.

Los bomberos extinguen el incendio después de que drones rusos atacaran un jardín de infantes en Járkov, Ucrania, el miércoles 22 de octubre de 2025 Andrii Marienko� - AP�

Zelensky instó a la UE, a Estados Unidos y al Grupo de los 7 a aumentar la presión sobre el Kremlin y obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones. La presión a Moscú puede aplicarse “sólo a través de sanciones, capacidades de misiles de largo alcance y diplomacia coordinada entre todos nuestros socios”, afirmó.

Durante una cumbre de la UE a realizarse el jueves en Bruselas, es probable que se discuta la posibilidad de aplicar nuevas sanciones económicas internacionales contra Rusia. Mientras que para el viernes está programada en Londres una reunión de la Coalición de los Dispuestos -un grupo de 35 países que apoyan a Ucrania.

Rescatistas evacúan a niños después de que drones rusos atacaran un jardín de infantes en la ciudad de Járkov, Ucrania, el miércoles 22 de octubre de 2025 Ukrainian Emergency Service�

Zelensky atribuyó la disposición de Putin a reunirse a los comentarios de Trump de que estaba considerando la posibilidad suministrar misiles Tomahawk a Ucrania. El presidente estadounidense dijo más tarde que era cauteloso al recurrir al suministro de Tomahawks por preocupaciones sobre las existencias disponibles.

Rusia no ha hecho avances significativos en el campo de batalla, donde la guerra de desgaste ha causado grandes bajas en la infantería rusa y Ucrania carece de efectivos, de acuerdo con analistas militares. Mientras, tanto Moscú como Kiev han invertido en capacidades de ataque de largo alcance para mermar la retaguardia rival.

La ofensiva de Ucrania

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania dijo que sus fuerzas atacaron el martes una planta química en la región rusa de Bryansk con misiles aire-tierra Storm Shadow de fabricación británica. La fábrica es una parte importante del complejo militar e industrial ruso que produce pólvora, explosivos, combustible para misiles y municiones, explicó.

Funcionarios rusos en la región confirmaron un ataque pero no mencionaron la planta.

Ucrania también se adjudicó bombardeos nocturnos en la planta mecánica de Saransk en Mordovia, Rusia, la cual produce componentes para municiones y minas, y en la refinería de Makhachkala, en la república rusa de Daguestán.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ofrece una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro sueco en Linköping, Suecia, el 22 de octubre de 2025 JONATHAN NACKSTRAND� - AFP�

El Ministerio de Defensa de Moscú apuntó que sus defensas antiaéreas derribaron 33 drones ucranianos en varias regiones durante la noche, incluyendo las inmediaciones de San Petersburgo. Ocho aeropuertos suspendieron temporalmente los vuelos.

Además, Zelensky llegó el miércoles a Oslo, Noruega, y después viajó a Estocolmo, donde él y el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, firmaron un acuerdo para explorar la posibilidad de que Ucrania compre hasta 150 aviones de combate Gripen de fabricación sueca durante la próxima década o más. Ucrania ya ha recibido F-16 de fabricación estadounidense y Mirages franceses.

Agencias AP y AFP